Над Миколаївщиною збито ворожу ракету, яка рухалася у напрямку західних регіонів, - ОК "Південь"
Вночі 17 травня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету у небі над Миколаївщиною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю ОК.
Зазначається, що ракету запустив російський стратегічний бомбардувальник з Каспійського напрямку.
"Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України. Влучність наших воїнів знищила підступні задуми противника", - зазначається в повідомленні.
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