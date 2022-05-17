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Новини Війна
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Над Миколаївщиною збито ворожу ракету, яка рухалася у напрямку західних регіонів, - ОК "Південь"

ракета

Вночі 17 травня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету у небі над Миколаївщиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю ОК.

Зазначається, що ракету запустив російський стратегічний бомбардувальник з Каспійського напрямку.

"Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України. Влучність наших воїнів знищила підступні задуми противника", - зазначається в повідомленні.

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Автор: 

Миколаївська область (2304) ракети (4093)


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