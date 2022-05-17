Україна домовилася з країнами ЄС про побудову альтернативних шляхів продовольчого експорту на світові ринки, - Кулеба

Україна вже домовилася з країнами ЄС щодо побудови альтернативних шляхів постачання українського продовольчого експорту на світові ринки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Єдиною причиною обмежень українського продовольчого експорту є агресія Росії проти нашої держави та незаконна блокада нею українських морських портів. Своїми злочинними діями Росія підриває глобальну продовольчу безпеку. Але навіть в таких складних умовах Україна докладає максимум зусиль для виконання контрактних зобов’язань та постачання продовольства іноземним споживачам, зокрема з використанням інфраструктури ЄС", - заявив посадовець.

Він повідомив, що Україна вже домовилася з країнами ЄС про побудову альтернативних шляхів постачання українського продовольчого експорту на світові ринки.

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"Україна, ЄС, США, Канада, Велика Британія та інші партнери працюють разом над тим, щоб уникнути глобальної продовольчої кризи, спровокованої російською агресією та блокадою. Це дуже непросте завдання, але ми працюємо над ним", - підкреслив Кулеба.

Він вкотре застеріг іноземних споживачів від втягування в незаконні російські схеми по збуту краденого в Україні продовольства та закликав їх купувати українське зерно та інші сільськогосподарські продукти через європейську логістичну систему.

Нагадаємо, 12 травня комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян представила у Брюсселі план дій, спрямований на допомогу українському продовольчому експорту під назвою "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes).

В рамках цього проєкту 20 млн тонн зерна будуть відправлені з України з використанням інфраструктури ЄС менш як за три місяці.

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Раніше МЗС України попередило країн-споживачів, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російських окупантів. Крадіжку Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.