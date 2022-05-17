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Україна домовилася з країнами ЄС про побудову альтернативних шляхів продовольчого експорту на світові ринки, - Кулеба

зерно

Україна вже домовилася з країнами ЄС щодо побудови альтернативних шляхів постачання українського продовольчого експорту на світові ринки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Єдиною причиною обмежень українського продовольчого експорту є агресія Росії проти нашої держави та незаконна блокада нею українських морських портів. Своїми злочинними діями Росія підриває глобальну продовольчу безпеку. Але навіть в таких складних умовах Україна докладає максимум зусиль для виконання контрактних зобов’язань та постачання продовольства іноземним споживачам, зокрема з використанням інфраструктури ЄС", - заявив посадовець.

Він повідомив, що Україна вже домовилася з країнами ЄС про побудову альтернативних шляхів постачання українського продовольчого експорту на світові ринки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка України допоможе запобігти глобальному голоду, - Зеленський

"Україна, ЄС, США, Канада, Велика Британія та інші партнери працюють разом над тим, щоб уникнути глобальної продовольчої кризи, спровокованої російською агресією та блокадою. Це дуже непросте завдання, але ми працюємо над ним", - підкреслив Кулеба.

Він вкотре застеріг іноземних споживачів від втягування в незаконні російські схеми по збуту краденого в Україні продовольства та закликав їх купувати українське зерно та інші сільськогосподарські продукти через європейську логістичну систему.

Нагадаємо, 12 травня комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян представила у Брюсселі план дій, спрямований на допомогу українському продовольчому експорту під назвою "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes).

В рамках цього проєкту 20 млн тонн зерна будуть відправлені з України з використанням інфраструктури ЄС менш як за три місяці.

Також читайте: Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду, - Боррель

Раніше МЗС України попередило країн-споживачів, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російських окупантів. Крадіжку Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.

Автор: 

експорт (4547) продовольство (337) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Принудить россию убраться из Украины Геттериш и ООН не собираются. А вот вывезти зерно из Украины - вот это необходимо. Выростет ли в Украине новый урожай или россия сожжет поля, не разбомбит ли ракетами россиюшка хранилища зерна и будет ли для самих украинцев еда гуттеришам и мировому сообществу интересно?
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17.05.2022 11:24 Відповісти
+1
Тільки ЗСУ бьють ворога і Кулеба працює
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17.05.2022 11:02 Відповісти
+1
Таке кажуть...Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю.
Запущенный на орбиту в испытательном полете ракеты Ангара-1.2 военный спутник "Космос-2555" "не совершил никаких орбитальных маневров" и "неконтролируемо войдет в атмосферу во вторник", то есть 17 мая.
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17.05.2022 11:05 Відповісти
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Тільки ЗСУ бьють ворога і Кулеба працює
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17.05.2022 11:02 Відповісти
Без Зеркаль - кулеба лише рупор ОП за кордоном
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17.05.2022 13:01 Відповісти
Таке кажуть...Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю.
Запущенный на орбиту в испытательном полете ракеты Ангара-1.2 военный спутник "Космос-2555" "не совершил никаких орбитальных маневров" и "неконтролируемо войдет в атмосферу во вторник", то есть 17 мая.
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17.05.2022 11:05 Відповісти
на Москву ?? ... нє ??
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17.05.2022 11:36 Відповісти
Мне уже этот путь давно известен-через Украину
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17.05.2022 11:06 Відповісти
Принудить россию убраться из Украины Геттериш и ООН не собираются. А вот вывезти зерно из Украины - вот это необходимо. Выростет ли в Украине новый урожай или россия сожжет поля, не разбомбит ли ракетами россиюшка хранилища зерна и будет ли для самих украинцев еда гуттеришам и мировому сообществу интересно?
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17.05.2022 11:24 Відповісти
Так. Так само, як ми реагуємо на події у Азії чи Африці. Латинськ Америка ваапщє Б-х знає де ...
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17.05.2022 11:35 Відповісти
Вони поки домовляться - вже нічого буде вивозити.
Вчора був по волонтерських справах в районі переходу Парубне = черга фур до 30 (!) км.
І хлопці кажуть, що затримок з оформленням немає - навіть швидше.
60% фур - зерновози. Питаю - що за скупчення - відповідь одна : "Одеса закрита".
По самим скромним рахункам: більше 200 фур по 15 хв. - це до трьох діб.
І проїзджав "хвіст" (ну скільки? - секунд 40) - підїхало в кінець чотири фури.
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17.05.2022 11:26 Відповісти
Блін ... У Чорному морі три держави НАТО. Точно мають військові кораблі.
Най Румунія візьме на себе ініціативу і забезпечить судоходство з Одеси.
Турція і так суттєво зробила - перекрила пролив і повітря.
Від болгар вимагати мабуть не має сенсу.
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17.05.2022 11:34 Відповісти
НАТО здатне втопити весь рашистський недофлот і деблокувати Чорне море.
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17.05.2022 12:34 Відповісти
 
 