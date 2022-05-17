УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5260 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 940 8

"Не всі, хто потрапляють у Маріуполь, мають змогу потім виїхати", - мер Бойченко закликав мешканців не повертатися до міста

мариуполь,маріуполь

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав мешканців, які виїхали, не повертатися у місто та не вірити обіцянкам окупантів щодо компенсацій за зруйноване житло.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що обмежень на повернення немає, але ми також маємо розуміти, що в'їхати можна – виїхати дуже складно. Треба потім буде проходити ці тортури, фільтраційні центри, отримати довідки, і це новий досвід, який, на жаль, дуже сумний. І не всі, хто потрапляють у Маріуполь, мають змогу потім виїхати з Маріуполя. Це треба розуміти", - сказав Бойченко.

Він сказав, що російські окупанти заманюють мешканців у місто обіцянками про компенсації за зруйноване житло.

"Ті балачки, які сьогодні є, що російські війська пропонують приїжджати та отримати компенсаційні виплати за пошкоджене майно, - це маячня і брехня. Тому що місто майже зруйноване - 90% житлового сектору пошкоджено, 70% це пряме влучання, 50% перетворили росіяни на попіл", - сказав мер.

За словами Бойченка, на сьогодні сума відшкодування становить мільярди доларів, і обіцянки окупантів є лише пропагандою, яку вони розповсюджують, щоб більше залучати людей в місто.

"А потім, як звичайна терористична організація, вони будуть торгуватися відносно цих евакуаційних місій. Це пастка, треба це розуміти", - наголосив Бойченко.

Також читайте: Захисник Маріуполя Козацький про атаки на "Азовсталь": Спочатку йде авіабомбардування, а далі обстріл із кораблів. Це безперервний жах. Чи витримає бункер - велика вдача

Автор: 

Маріуполь (3254) окупація (6762) Бойченко Вадим (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
????!!!!! І чого б це ?
показати весь коментар
17.05.2022 11:10 Відповісти
Я смотрю в Марике до фига ******** . которые еще живы
показати весь коментар
17.05.2022 11:23 Відповісти
Якщо людина в цій ситуації поїхала в Марик, сподіваючись на відшкодування з боку рашистів, не варто її тримати. IQ збільшиться з обох боків.
показати весь коментар
17.05.2022 11:25 Відповісти
Щось не видно Андрія Шевченко з його тещами і котами, сподіваюсь встиг виїхати.
показати весь коментар
17.05.2022 11:31 Відповісти
зря он это сказал, если это правда, то этому меру никто не верит..., а те, кто ждал русский мир, пусть возвращаются, не насильно же их оттуда вытягивать...
показати весь коментар
17.05.2022 11:49 Відповісти
А воно вже звільнене? Чи я щось пропустив?
показати весь коментар
17.05.2022 12:03 Відповісти
Жодна адекватна українська людина на заклики рашистів не поведеться, а вата нехай їде!
показати весь коментар
17.05.2022 12:38 Відповісти
Распространенный типаж мариупольца - это ватно-вышиванистый. Например, немало таких кто наладили поездки туда- сюда. Часть мариупольцев в панике побросала все имущество и выехала в марте-апреле кто в Украину, а кто через рашку в Европу. Многие же остались. Они разграбили остатки магазинов, соседей, набив гаражи и уцелевшие квартиры чужим добром. Кстати, некоторые бедолаги, кто остался охранять свое имущество, бесследно пропали. Потом дельцы награбленное преспокойненько вывезли на материковую Украину как свое имущество. Пооформляли переселенческие, возможно даже выехали за кордон. Многие подали на компенсацию эрэфией, в надежде получить снрачала от эрэф, а потом и от Украины.
показати весь коментар
02.11.2022 15:04 Відповісти
 
 