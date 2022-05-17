"Не всі, хто потрапляють у Маріуполь, мають змогу потім виїхати", - мер Бойченко закликав мешканців не повертатися до міста

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав мешканців, які виїхали, не повертатися у місто та не вірити обіцянкам окупантів щодо компенсацій за зруйноване житло.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що обмежень на повернення немає, але ми також маємо розуміти, що в'їхати можна – виїхати дуже складно. Треба потім буде проходити ці тортури, фільтраційні центри, отримати довідки, і це новий досвід, який, на жаль, дуже сумний. І не всі, хто потрапляють у Маріуполь, мають змогу потім виїхати з Маріуполя. Це треба розуміти", - сказав Бойченко.

Він сказав, що російські окупанти заманюють мешканців у місто обіцянками про компенсації за зруйноване житло.

"Ті балачки, які сьогодні є, що російські війська пропонують приїжджати та отримати компенсаційні виплати за пошкоджене майно, - це маячня і брехня. Тому що місто майже зруйноване - 90% житлового сектору пошкоджено, 70% це пряме влучання, 50% перетворили росіяни на попіл", - сказав мер.

За словами Бойченка, на сьогодні сума відшкодування становить мільярди доларів, і обіцянки окупантів є лише пропагандою, яку вони розповсюджують, щоб більше залучати людей в місто.

"А потім, як звичайна терористична організація, вони будуть торгуватися відносно цих евакуаційних місій. Це пастка, треба це розуміти", - наголосив Бойченко.

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