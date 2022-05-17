В Україні арештували залізничні вагони російських компаній на суму понад 300 млн грн
Оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції спільно з АТ "Укрзалізниця" в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.
Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку РФ розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності Росії та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт", - йдеться у повідомленні.
Наразі 434 залізничні вагони вартістю понад 300 млн грн передано в управління до Агентства з розшуку та менеджменту активами з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.
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