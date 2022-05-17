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Новини Війна
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В Україні арештували залізничні вагони російських компаній на суму понад 300 млн грн

вагони

Оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції спільно з АТ "Укрзалізниця" в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.

Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку РФ розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності Росії та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

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Наразі 434 залізничні вагони вартістю понад 300 млн грн передано в управління до Агентства з розшуку та менеджменту активами з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

Нацполіція (15320) росія (66431) Укрзалізниця (6928) вагони (808) арешт майна (356)


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шось таке чув ,шо рашка не буде виплачувати репарації. бо то складний процес...суди ...тяганина з паперами..а рашка переводить розрахунки в рублях.....А от ті кошти що за кордоном і в банках..і майно то кажуть шо це взмозі арештувати і віддати Україні
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17.05.2022 11:17 Відповісти
рубли пусть себе в жопу засунут. будем брать алмазами, золотом, нефтью и газом. Долларов и евро у них все равно небудет
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17.05.2022 11:19 Відповісти
Безславне дбр арештувало і що?
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17.05.2022 11:20 Відповісти
Хоч тут в чомусь виграємо, москальня забороняла нашим вагонам їздити через мокшів.
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17.05.2022 11:29 Відповісти
Смішна новина на фоні втрати на окупованих територіях тисяч вагонів....
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17.05.2022 14:07 Відповісти
 
 