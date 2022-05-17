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Новини Війна
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За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ, - ГУР МО

розвідка

За інформацією Головного управління розвідки МО України, щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань.

Про це українські розвідники повідомляють на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося. "Непереможна та легендарна" армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в "кращих сталінських традиціях", - йдеться у повідомленні.

Так, відомо, що за "героїчну втрату" гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,9 тис. осіб, 201 літак, 167 гелікоптерів, 1 235 танків і 3 009 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією ЗС РФ. З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. "Всупереч наказу вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.

У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва. Усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

"Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", - зазначають у ГУР.

арешт (2540) армія рф (18036) путін володимир (24222) розвідка (3894)


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Топ коментарі
+22
Не зовсім правильно списувати невдачі імперської армії на некомпетентність керівництва. Це і заслуга ЗСУ, які воюють за правду на своїй землі. Зрештою у керівництві ЗСУ і у політичному керівництві України теж вистачає валянків. Хлопці, які повернуться з війни, розкажуть багато цікавого про керівництво, його рішення і компетенцію окремих "наполєонів". Але українці, як нація, як народ вищі за орду - збірну солянку кочових рабіжників, насильників і нероб, бо є нацією осілих хліборобів, які живуть і розвиваються на власних територіях орних земель, які потрібно не лише обробляти, а й обороняти від орди.
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17.05.2022 11:41 Відповісти
+14
Всех покараем!!!
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17.05.2022 11:33 Відповісти
+13
После распространение фейка о болезнях путлера, веры нет нашему ГУР МО. Этот фейк о болезни путлера вражеское ИПСО ещё с 2014 года, вот мол нужно расслабится и подождать буквально полгодика, пока он сдохнет и все будет хорошо.
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17.05.2022 11:51 Відповісти
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Всех покараем!!!
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17.05.2022 11:33 Відповісти
Геї- націоналісти Остап та Олекса)
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17.05.2022 11:45 Відповісти
Ти, перед тим, як намагаєся, типу, юморити, попроси свого начальника витягти держак від швабри з твоєї дупи, а то непереконливо виглядаєш.
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17.05.2022 11:58 Відповісти
так це такий прикол від Притули був, про геїв, що карали по-своєму ))
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17.05.2022 12:12 Відповісти
який притула, такий і прикол: геї не повинні розмовляти українською, це чисто рашистська тема.
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17.05.2022 12:55 Відповісти
всім відомо, що гомосеки розмовляють рашинським ізигом
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17.05.2022 18:31 Відповісти
ЖДЕМ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО РАССТРЕЛА ПУТИНА..хотя по честному эти военные вызывают блевотину и гадлывость чтобы боятся мелкого ***** ************ который выжил из ума и сам по себе нуль поделенный на нуль...
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17.05.2022 12:12 Відповісти
Коли починається "чєхарда" зі зняттями та призначеннями командирів під час ведення активних бойових дій - значить у "верхах" зрозуміли, що "план не удался" і розгублені: "А что делать дальше?!"Бо не знають що робить!
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17.05.2022 11:36 Відповісти
В кремлі не вважають ситуацію на західному фронті проблемою. Захоплена територія, на решті нищиться інфраструктура і промисловість. До Європи втікють мільйони біженців. Принаймні, ***** вважає, що операція має успіх, нехай і не той, що був проголошений. Тож, зміни в керівництві з цього погляду, це лише спосіб управління.
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17.05.2022 12:00 Відповісти
Це дуже важлива інформація. Цілий ГУР займається.
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17.05.2022 11:37 Відповісти
Хай их там хоть расстреливают. Кацапы все должны подохнуть
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17.05.2022 11:38 Відповісти
Не зовсім правильно списувати невдачі імперської армії на некомпетентність керівництва. Це і заслуга ЗСУ, які воюють за правду на своїй землі. Зрештою у керівництві ЗСУ і у політичному керівництві України теж вистачає валянків. Хлопці, які повернуться з війни, розкажуть багато цікавого про керівництво, його рішення і компетенцію окремих "наполєонів". Але українці, як нація, як народ вищі за орду - збірну солянку кочових рабіжників, насильників і нероб, бо є нацією осілих хліборобів, які живуть і розвиваються на власних територіях орних земель, які потрібно не лише обробляти, а й обороняти від орди.
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17.05.2022 11:41 Відповісти
Саме так. В першу чергу маємо завдячувати своїм воїнам. Саме їм наша шана і вдячність. СЛАВА НАШИМ ЗАХИСНИКАМ!
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17.05.2022 14:14 Відповісти
Испанский стыд-пшел отсюда.
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17.05.2022 11:59 Відповісти
на малоросів насрати, то їх проблеми, от скажи навіщо курлорак чи повалійші бронік, ну нафіг не потрібе, а українцям вистачає
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17.05.2022 18:34 Відповісти
Так эти ******, могут только трупами закидывать доты и водяру глушить за Родину.
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17.05.2022 11:43 Відповісти
Их е%ут - они крепчяют
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17.05.2022 11:47 Відповісти
В ілюзії не впадайте у них мяса і металолому ще на 10 років такої війни ...
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17.05.2022 11:49 Відповісти
На 10 нет, особенно техники. А вот на год ещё точно есть, особенно если интенсивность уменьшится. Ракет до конца года тоже хватит
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17.05.2022 11:53 Відповісти
Через 10 років такої війни їх Абхазія окупує за тиждень.
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17.05.2022 12:05 Відповісти
После распространение фейка о болезнях путлера, веры нет нашему ГУР МО. Этот фейк о болезни путлера вражеское ИПСО ещё с 2014 года, вот мол нужно расслабится и подождать буквально полгодика, пока он сдохнет и все будет хорошо.
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17.05.2022 11:51 Відповісти
Це від них також,що на сьогодні 80 000,а Розвідка реальних пише про 105 бригад. Знову сценарій умиротворення.,як перед війною
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17.05.2022 11:54 Відповісти
Это ви о чем?
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17.05.2022 11:57 Відповісти
Не бригад а БТГ, цілком може бути 80 тис.
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17.05.2022 12:06 Відповісти
БТГ від 500 до 1000 чоловік
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17.05.2022 13:45 Відповісти
файно!
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17.05.2022 11:55 Відповісти
расстреливать их надо, а родственников в сибирь, на колыму, как завещал "отец народов", а то как-то слабенько...
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17.05.2022 11:56 Відповісти
Дебил Шойга сидит между 2-х имбицилов с одинаково тупыми рожами. Шойге можно желание загадывать- чтобы Бог добавил ему ума.
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17.05.2022 11:59 Відповісти
в тему: доведеться дати ссиль на https://t.me/bpz_ua/12327 марення Люсі Аферестович :
Можливо, вона щось таки й знала...
Ну, моя жінка по всіляким кабакам не вештається, але ж сарафане радіо працює, і таки часто вона вгадує, що буде... Чи, її хтось розказує...
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17.05.2022 12:00 Відповісти
Ну таки бред нести не стоит , водой и электроэнергией Крым обеспечили , сухопутный коридор сделали , . Всё что сверх этого не настолько им и важно .
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17.05.2022 12:02 Відповісти
Не зовсім так, толку з того коридора, якщо в Одесі буде база НАТО.
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17.05.2022 12:09 Відповісти
Этого коридора не должно быть вобще!!!
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17.05.2022 12:39 Відповісти
"Они не брали Берлин, не маршировали по Красной площади на Параде Победы.
https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela Их расстреляли - свои"
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17.05.2022 12:04 Відповісти
"За час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося."
- вода і "коридор" в Крим суходолом - це "ціль, якої не вдалося досягнути"? Чи може збитки й руйнування України на сотні мільярдів доларів - це теж "ціль, якої не вдалося досягнути"? Або ж збитки, які були завдані оборонній промисловості України, інфраструктурі, економіці? Це, не рахуючи кількості наших загиблих, та людей котрі втратили домівки, були вимушені поїхати за кордон?
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17.05.2022 12:12 Відповісти
А де в речі ***** про воду і коридор в Крим?
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17.05.2022 12:14 Відповісти
Шо-то я подзапутался... Почему наказывают? Ихний Вова ж говорит, что всё идёт, как задумано. Строго в соответствии.
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17.05.2022 12:23 Відповісти
"Всупереч наказу вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків. Джерело:

Так це вже не спец. операція, а каральна операція??
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17.05.2022 12:25 Відповісти
Це традиція вікова. Головний грузин вважав, що поміняти командуючого і діла підуть вгору. Ідея йде з глибини віків. З часів орди. В орді хан надовго не затримувався. Невдалий навіть маленький похід і його брати задушували. Грузин в 1941 показав,хто відповідальний, практика зверху донизу є простою - головй отвечаете, если что. Ну ось настало "и если что". Без усікновений голівоньок, армія воювати не буде.
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17.05.2022 12:52 Відповісти
"щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань"

Немає зв'язку між поразками генералів на війні, та їх подальшою відповідальністю за військові злочини
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17.05.2022 13:15 Відповісти
Ціла ГУР МО,ціною героїчної спецоперації,роздобула надважливі секретні дані з логова противника,за Зельою нагороди.
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17.05.2022 13:28 Відповісти
 
 