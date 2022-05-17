За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ, - ГУР МО
За інформацією Головного управління розвідки МО України, щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань.
Про це українські розвідники повідомляють на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"За час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося. "Непереможна та легендарна" армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в "кращих сталінських традиціях", - йдеться у повідомленні.
Так, відомо, що за "героїчну втрату" гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука.
За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією ЗС РФ. З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. "Всупереч наказу вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.
У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва. Усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.
"Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", - зазначають у ГУР.
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Можливо, вона щось таки й знала...
Ну, моя жінка по всіляким кабакам не вештається, але ж сарафане радіо працює, і таки часто вона вгадує, що буде... Чи, її хтось розказує...
https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela Их расстреляли - свои"
- вода і "коридор" в Крим суходолом - це "ціль, якої не вдалося досягнути"? Чи може збитки й руйнування України на сотні мільярдів доларів - це теж "ціль, якої не вдалося досягнути"? Або ж збитки, які були завдані оборонній промисловості України, інфраструктурі, економіці? Це, не рахуючи кількості наших загиблих, та людей котрі втратили домівки, були вимушені поїхати за кордон?
Так це вже не спец. операція, а каральна операція??
Немає зв'язку між поразками генералів на війні, та їх подальшою відповідальністю за військові злочини