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Новини Допомога Україні Війна
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Результати війни в Україні наразі жодним чином не відповідають російським очікуванням, - Боррель

боррель

Українці чинять лютий спротив російському вторгненню, на цей час результати цієї війни не відповідають жодним очікуванням Росії, а ЄС буде надалі підтримувати Україну у цій боротьбі проти зовнішньої агресії.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ (на рівні міністрів оборони) заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговоримо ситуацію в Україні. Я поінформую міністрів про рішення збільшити на 500 мільйонів євро (допомогу Україні. – Ред.), - внесок Європейського союзу у міжурядовий фонд – Європейський фонд миру, - який був створений країнами-членами", - сказав Боррель.

Він повідомив, що сьогодні у зустрічі європейських міністрів оборони візьмуть участь керівник оборонного відомства України Олексій Резніков та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"За їх участі міністри обговорять ситуацію на цій війні. Українці чинять дуже лютий спротив, результати війни на цей момент жодним чином не відповідають російським очікуванням. Російська армія була зупинена українцями. Ми маємо продовжувати підтримувати їх зброєю. Саме тому ми ухвалили додаткові 500 мільйонів євро з фонду оборони (Європейського фонду миру. - Ред.), - зауважив високий представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду, - Боррель

Автор: 

армія рф (18036) росія (66431) Євросоюз (13779) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+9
Не знаю - чи правда але дуже схоже на правду: розповів знайомий Сам він - з Семенівського району (північна Чернігівщина) Його сусідці зателефонувала рідна сестра з Росії Просила розшукать сина , який пропав під час боїв на Чернігівщині Був танкістом Відповідь була лаконічною: "Приїжджай і шукай! Я лопату дам!"
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17.05.2022 12:01 Відповісти
+3
ось такі результати в них внутрішні
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17.05.2022 11:55 Відповісти
+2
Якась добра родичка попалася, я навіть лопату не давби.
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17.05.2022 12:19 Відповісти
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ось такі результати в них внутрішні
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17.05.2022 11:55 Відповісти
https://t.me/informnapalm/8591 оенный обозреватель Михаил Ходарёнок о ходе войны. Объективный взгляд на происходящее - в эфире госТВ, что по нынешним временам уже редкость.
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17.05.2022 12:00 Відповісти
Гроші це добре, подумав Зеленськи і сказав що мало буде на асфальт.
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17.05.2022 12:01 Відповісти
Не знаю - чи правда але дуже схоже на правду: розповів знайомий Сам він - з Семенівського району (північна Чернігівщина) Його сусідці зателефонувала рідна сестра з Росії Просила розшукать сина , який пропав під час боїв на Чернігівщині Був танкістом Відповідь була лаконічною: "Приїжджай і шукай! Я лопату дам!"
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17.05.2022 12:01 Відповісти
Якась добра родичка попалася, я навіть лопату не давби.
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17.05.2022 12:19 Відповісти
гарно, але, як він розмову підслухав? Ну хіба сусідка сама розказала.
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17.05.2022 18:36 Відповісти
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17.05.2022 12:13 Відповісти
Рашковские очикування идут в кильватере за "Москвой". Рашка тоже
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17.05.2022 12:15 Відповісти
На рабZee даже Японию пабидили при Цусиме...срана пабидителей...
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17.05.2022 12:20 Відповісти
Не тільки очікуванням пуйла. І Захід не очікував.
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17.05.2022 13:22 Відповісти
Боррель ****** какой стал наблюдательный за три месяца. Доходит, как до кацапов.

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17.05.2022 13:55 Відповісти
 
 