Результати війни в Україні наразі жодним чином не відповідають російським очікуванням, - Боррель

Українці чинять лютий спротив російському вторгненню, на цей час результати цієї війни не відповідають жодним очікуванням Росії, а ЄС буде надалі підтримувати Україну у цій боротьбі проти зовнішньої агресії.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ (на рівні міністрів оборони) заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговоримо ситуацію в Україні. Я поінформую міністрів про рішення збільшити на 500 мільйонів євро (допомогу Україні. – Ред.), - внесок Європейського союзу у міжурядовий фонд – Європейський фонд миру, - який був створений країнами-членами", - сказав Боррель.

Він повідомив, що сьогодні у зустрічі європейських міністрів оборони візьмуть участь керівник оборонного відомства України Олексій Резніков та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"За їх участі міністри обговорять ситуацію на цій війні. Українці чинять дуже лютий спротив, результати війни на цей момент жодним чином не відповідають російським очікуванням. Російська армія була зупинена українцями. Ми маємо продовжувати підтримувати їх зброєю. Саме тому ми ухвалили додаткові 500 мільйонів євро з фонду оборони (Європейського фонду миру. - Ред.), - зауважив високий представник ЄС.

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