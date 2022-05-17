818 трансформаторних підстанцій зруйновано або відключено на Луганщині, світло є лише в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні, - ОВА

На Луганщині 41 населений пункт залишається без електроенергії. Водопостачання відсутнє по всій області.

Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

818 трансформаторних підстанцій зруйновано або відключено на Луганщині, зі світлом тільки один населений пункт із 42 підконтрольних.



"Дещо стабільна, якщо можна так казати, ситуація із газопостачанням. Після того, як росіяни влучили у магістральний газопровід поблизу Сєверодонецька, який відремонтувати вкрай складно, із блакитним паливом залишилися лише близько 21 тисячі споживачів із п’яти населених пунктів. У двох з них газ є лише в деяких районах. Водопостачання, нехай із перервами, протягом тривалого періоду залишалося в Сєверодонецьку, допоки було світло. Більше тижня вода відсутня і там, як і по всій області. 24 тонни води розвезли рятувальники лише 16 травня. Люди тримаються", - йдеться в повідомленні.



Щодо електропостачання Гайдай зазначив, що світло є частково лише в одному населеному пункті із 42.

"Тобто 41 місто та село знеструмлені повністю. Без електроенергії перебувають 117 510 абонентів. Зруйновано або відключено 818 трансформаторних підстанцій", - додав Гайдай.

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