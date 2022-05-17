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Новини Війна
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Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС, - Зеленський про перемовини з Шольцом

шольц

Відбулися перемовини президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови держави.

"Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцем. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкого кінця війни в Україні наразі не видно, - Шольц

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) членство в ЄС (1316) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+7
Сегодня Шольц и Макрон будут звонить президенту Украины. Эта сладкая парочка возглавляет лагерь голубей в пику лагерю ястребов (Байден, Джонсон, Дуда, Балтия).
Они вдвоем хотят, чтобы соссия не победила; но они в то же время не хотят, чтобы и Украина победила. В отличии от лагеря ястребов Шольц и Макрон не против, чтобы Украина вернула свои территории по состоянию на 24.02; но думаю, что не сильно были бы и против оставить рф и юг Украины.
Если бы это было не так, то Шольц прямо бы об этом сказал. Но он постоянно говорит так, чтобы ничего не сказать и чтобы никто ничего не понял конкретно. Он иногда обещает какое-то оружие (к которому нет боеприпасов), но до сих пор не прислал ничего конкретного (так же как и Макрон).
Шольц и Макрон надеются, что в скором времени они смогут снова сотрудничать с соссией, ибо оба не видят будущее европейской экономической и стратегической безопасности без нее (в отличии от лагеря ястребов, которые хотят изолировать мокшу как КНДР).
Поэтому. Я бы на месте президента Украины вежливо выслушал бы их миротворческий бред, попросил бы прислать то, что они могут прислать (без особой надежды), сказал - спасибо и забыл бы об этих разговорах через секунду. Ибо толку от них - ноль.
Весь толк - в сотрудничестве с ястребами. Ибо там что-то практическое, что-то, что можно пощупать, что меняет расклад.
Пока так.

* https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-makron-sladkaya-parochka/ Олег Пономарь, блог
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17.05.2022 12:16 Відповісти
+5
Ти спеціально відімкнув опозиційні канали і переслідуєш опозицію? З таким багажем нам не бачити ЄС як своїх вух. Тріпло зелене. Твої справи говорять що ти працюєш на *****.
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17.05.2022 12:35 Відповісти
+5
Зеля сам капітулянт не треба з нього ліпити хероя, тому після дзвінка Джонсона перепросив Штайнмаєра і звів наклеп на Макрона цей вже відповів.
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17.05.2022 13:11 Відповісти
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Сегодня Шольц и Макрон будут звонить президенту Украины. Эта сладкая парочка возглавляет лагерь голубей в пику лагерю ястребов (Байден, Джонсон, Дуда, Балтия).
Они вдвоем хотят, чтобы соссия не победила; но они в то же время не хотят, чтобы и Украина победила. В отличии от лагеря ястребов Шольц и Макрон не против, чтобы Украина вернула свои территории по состоянию на 24.02; но думаю, что не сильно были бы и против оставить рф и юг Украины.
Если бы это было не так, то Шольц прямо бы об этом сказал. Но он постоянно говорит так, чтобы ничего не сказать и чтобы никто ничего не понял конкретно. Он иногда обещает какое-то оружие (к которому нет боеприпасов), но до сих пор не прислал ничего конкретного (так же как и Макрон).
Шольц и Макрон надеются, что в скором времени они смогут снова сотрудничать с соссией, ибо оба не видят будущее европейской экономической и стратегической безопасности без нее (в отличии от лагеря ястребов, которые хотят изолировать мокшу как КНДР).
Поэтому. Я бы на месте президента Украины вежливо выслушал бы их миротворческий бред, попросил бы прислать то, что они могут прислать (без особой надежды), сказал - спасибо и забыл бы об этих разговорах через секунду. Ибо толку от них - ноль.
Весь толк - в сотрудничестве с ястребами. Ибо там что-то практическое, что-то, что можно пощупать, что меняет расклад.
Пока так.

* https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-makron-sladkaya-parochka/ Олег Пономарь, блог
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17.05.2022 12:16 Відповісти
Тому зеля і послав штангенциркуля, недипломатично, але у правильному напряму. Зеля щось знає.
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17.05.2022 12:53 Відповісти
Зеля сам капітулянт не треба з нього ліпити хероя, тому після дзвінка Джонсона перепросив Штайнмаєра і звів наклеп на Макрона цей вже відповів.
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17.05.2022 13:11 Відповісти
А калькулятор для розрахунків взяли?
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17.05.2022 12:21 Відповісти
Два лицемера.
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17.05.2022 12:25 Відповісти
Ти спеціально відімкнув опозиційні канали і переслідуєш опозицію? З таким багажем нам не бачити ЄС як своїх вух. Тріпло зелене. Твої справи говорять що ти працюєш на *****.
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17.05.2022 12:35 Відповісти
найпродажніші в світі --це проститутки і політики..сволота одним словом
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17.05.2022 12:46 Відповісти
Хай звіздить,аби командувати військом не пхався!!))
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17.05.2022 12:47 Відповісти
а чмольцу в шоколядний глаз не хочешь заглянути ? і побачити мир???
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17.05.2022 13:02 Відповісти
Зеля сам капітулянт не треба з нього ліпити хероя, тому після дзвінка Джонсона перепросив Штайнмаєра і звів наклеп на Макрона цей вже відповів.
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17.05.2022 13:12 Відповісти
Перемовини, це добре. А підкріплені реальними справами, краще.
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17.05.2022 13:15 Відповісти
Не за горами і День Конституції.
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17.05.2022 13:17 Відповісти
Дурень думкою багатіє.....
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17.05.2022 14:24 Відповісти
невже "зЕ" думає, що в ЄС НЕ лежить папір від США ,на вимогу у випадку можливості, екстрадиції бенефіціарія квартально "бабломойского"?
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17.05.2022 14:40 Відповісти
Зеля побрился?
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17.05.2022 15:32 Відповісти
 
 