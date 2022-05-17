Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС, - Зеленський про перемовини з Шольцом

Відбулися перемовини президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови держави.

"Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцем. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС", - написав Зеленський.

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