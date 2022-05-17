Гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває, - Верещук заявила, що обмін відбудеться після стабілізації поранених
Продовжується складна операція порятунку захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь".
Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 53 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+45 Анжей Штефан
показати весь коментар17.05.2022 12:19 Відповісти Посилання
+36 Чайка Київ
показати весь коментар17.05.2022 12:22 Відповісти Посилання
+33 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар17.05.2022 12:22 Відповісти Посилання
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Чекаю на розвиток ситуації але передчуття погані ...
Когда Азовцев не поменяют на россиян - пена поднимется до небес.
Вот и возник у меня вопрос - где и когда русские пообещали такой обмен ?
Хочу сохранить первоисточник !!!
Ок
Важко уявити більш безпорадні слова, які чітко вказують на неконтрольованість процесу
Зелена курва дає різну інфу, одну для нас в середені країни (шоб холопи не знали актульної ситуаціі), іншу за кордон
приклад
https://www.wsj.com/articles/ukraine-says-long-combat-mission-in-mariupol-has-ended-11652767128
На кадрах можно заметить раненых, которых выносили на носилках.
https://t.me/zerkalo_io/44567
Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.
Солдаты голые и босые, всю амуницию покупают за свой счет, дроны и тепловизоры за счет волонтеров. Где деньги от США и от граждан Украины, вообще непонятно.
На заправках топливо продают по 60-70 грн за наличку. Все наладится, тока ни хрена не налаживается.
Правительство хер пойми что делает, кроме ежедневных видосиков
Боневтика и его корешей сильно переоценили на начальном этапе войны.
Верим в ВСУ и народ Украины
над Азовцами. Да их там растерзают! Без Ермака, наверно, не обошлось. это же многоходовочка.
Отдать то, что может мешать, если вернуть в Украину, потому что весь мир говорит об этих героях,
и эта слава может помешать ощущать себя Зе великим полководцем. Это месть всем нам за
преклонение перед ребятами. Там Азовцев хорошо обработают, якобы для лечения, какими то
препаратами. Так что, даже если кто то выживет и будут менять, а это под большим вопросом,
то взамен, учитывая резонанс в мире, отдадут территории. И, действительно, трудно будет возразить. Это же наши люди!
Вот так, сограждане, всех нас "поимели" (извините, но подходит очень).
Видя всё это, ( а иностранные разведки хорошо работают), наши Союзники задумаются, а стоит ли этим лохам помогать, если Зе умеет так договариваться? Вот тогда будет капец всем нам!
Разговоры, что подождём до после войны с разборками, могут протянуться на годы, да и страна
может измениться.., как следствие предательства, и по другому называться.
Спикер Володин заявил, что "нацистские преступники не должны подлежать обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом".
И, да, в Госдуме Госдуре Украину прямо называют "террористической организацией Украина". Занавес.
Какая то хрня, если что и договорились с орками,про обмен, то необходимо хотя бы разбить на несколько операций, скажем, обмен партиями по один автобус в день (20 человек) и быстро. А то орки сегодня скажут что это была военная хитрость чтоб заманить в плен "нациков"и ничего отдавать никому не будут, от них всего подлого можно ожидать, даже такого, что никогда бы и не догадался, но я наверное не знаю всего, скажем так
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Ukrainian Soldiers Lay Down Arms at Mariupol's Azovstal Steel Plant
https://www.wsj.com/articles/ukraine-says-long-combat-mission-in-mariupol-has-ended-11652767128
В госдуме рф хотят законодательно запретить обмен "Азовцев"
Детали: депутат государственной думы рф анатолий вассерман предложил принять "постановление или даже закон", запрещающий обмен "националистов" - "от тех, кто напрямую участвовал в убийствах людей, до тех, кто разукрасил себя татуировками".
вассермана поддержал спикер госдумы володин и поручил подготовить соответствующую документацию.
Ось така фігня малята..... може єрмак здав наших героїв ?
Вважаю, що тяжкопоранених однозначно треба було вивезти, навіть к окупантам, бо вони все одне загинули би в бункерах. А так, хоч малесенький шанс на порятунок.
А вот яка вона насправді "рятувальная операція згідно наказу Президента" - це велике питання, на жаль
Панове, навіть якщо рахляндія черговий раз тупо кине нас і мовчки пропустить полонених почергово через лікарню, суд і своб тюрячку, у них все ж буде шанс вижити. Без меддопомоги, без ліків в підвалах їм би була гарантована кабзда, смерть в агонії і муках. Господи прости як то кажуть, але без конаючих на очах 300-х тим що лишаються і воювати легше, і надовше розтягнуть залишки їжі і води.
Понавыбирали?
КРАЩЕ СБРЕХАТИ НЕ ВИЙШЛО, БО КРИТИ ПРАВДУ НІЧИМ -
ДОРОЗМІНОВУВАЛИСЬ.
https://ru.espreso.tv/do-sikh-por-neponyatno-pochemu-ne-vzorvali-mosty-v-chongare-i-khersone-yuriy-butusov
После начала войны в Украине российские официальные лица как будто окончательно перестали руководствоваться общими правилами дипломатического языка: министр иностранных дел Сергей Лавров объясняет поведение свой страны пацанскими принципами, представитель России в ООН Василий Небензя требует от оппонента смотреть в глаза, а Владимир Соловьев общается на фене с губернатором Свердловской области. Профессорка Школы социальных наук Университета Лондон Метрополитан Светлана Стивенсон, написавшая книгу "Жизнь по понятиям" о культуре уличных группировок в России, рассуждает о том, какие правила политического поведения выдает использование языка подворотни.
Один из парадоксов публичного поведения российской власти - разрыв между заявлениями о величии России, ее истории, культуры, морали и дворово-блатным языком, который широко и намеренно используют ее представители. При этом на кремлевской "фене" говорят люди, которые не выросли в подворотне, а напротив, воспитывались в интеллигентной, даже элитарной среде.
Характерно, что обращение "элиты" к языку улицы и тюрьмы началось не в 1990-е годы, когда влияние криминальной культуры на общество достигло своего апогея. "Чернуха" тогда захлестнула кино и литературу, а блатной шансон был слышен из каждого радиоприемника. Но Ельцин (впрочем, как и его предшественники) и люди из его окружения не обращались к соотечественникам или иностранным лидерам на блатном языке. Кремлевская феня стала государственным языком при Путине - по мере консолидации российской власти, ее укрепления и экспансии. Низовое насилие, расцветшее в 1990-х, сменилось государственным насилием, которое использует язык дворовых разборок и бандитских предъяв.
Начало этому тренду положил сам Путин, с нарочитой гордостью вспоминавший свое дворовое детство. Беседуя с журналистами, писавшими его первую биографию "От первого лица", Путин рассказывал: "Я же хулиган был, а не пионер. <...> Я на самом деле был шпаной". Язык улицы, язык угроз и оскорблений ("мочить в сортире", "кто нас обидит, тот три дня не проживет"), представление о силе как об основе отношений ("мы проявили слабость, а слабых бьют", "если драка неизбежна, надо бить первым") - все это стало частью того стиля поведения, который стало воспроизводить окружение президента.
Уже много лет криминальный жаргон активно используется российским руководством и кремлевскими пропагандистами. Можно вспомнить, как Виктор Золотов угрожал Алексею Навальному устроить ему "ответку", когда политик обвинил главу Росгвардии в коррупции. Недавний грубый выпад Владимира Соловьева в адрес главы Свердловской области Евгения Куйвашева ("ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор") последовал в ответ на требование "следить за языком", которое журналист явно соотнес с уголовным "следить за базаром". Отповедь Соловьеву в исполнении музыканта Александра Новикова, изложенная на еще более изощренной фене, была лишь подтверждением того, что и губернатор, и государственный пропагандист, и шансон-исполнитель говорят теперь на одном уголовном языке.
Когда министр иностранных дел говорит, обращаясь к иностранным лидерам, "Пацан сказал, пацан сделал", телеведущий приходит в студию с ведром дерьма, грозясь вылить его на оппонента, а представитель страны в ООН грубо требует от собеседника не отводить глаза, когда тот с ним разговаривает, то кажется, что мы присутствуем на каком-то непотребном представлении.
В использовании речевых конструкций тюрьмы и подворотни и общем отвязном стиле поведения есть определенная карнавальность, бравада, радость от освобождения от пут приличий. Однако, как писал филолог Михаил Бахтин, традиционно карнавальная культура - это низовая, народная культура. Здесь же мы явно имеем дело с карнавальным поведением членов истеблишмента, публично и с наслаждением преступающих общественные нормы. И если народная смеховая культура основана на буйстве жизни, которая вырывается из-под оков контроля и притеснения со стороны власть имущих, то карнавал власти - это праздник смерти, насилия, подавления. Народному Эросу, воспроизводящему жизнь, противопоставляется властный Танатос.
Поведение, основанное на брутальном, льющемся через край насилии, действительно имеет много общего с поведением, принятом в среде, где действуют "настоящие" пацаны", члены уличных банд. Поскольку пацан - суверен на своей территории, то по понятиям он всегда прав. Что бы он ни сделал, даже если это произошло случайно, по ошибке, по глупости или по так называемому беспределу (когда насилие нельзя никак оправдать), он должен настаивать на своей правоте. Ему нельзя извиняться ни при каких обстоятельствах.
Этому правилу со всей очевидностью следует и российское руководство (вспомним малазийский "Боинг" и разнообразные "нас там нет"). Признать вину - это потерять лицо, поэтому все обвинения с ходу отвергаются. Даже там, где можно было бы смягчить ситуацию в собственных интересах, как, например, после чудовищного выступления Лаврова о Гитлере-еврее и евреях-антисемитах, МИД продолжал еще какое-то время развивать тот же тезис, обвиняя Израиль в поддержке неонацистов в Украине. Извинение Путина перед премьер-министром Израиля - большое исключение, оправданное жизненными интересами режима, нуждающегося в союзнике, и сделано оно тайно (о том, что президент России извинился в телефонном разговоре с Нафтали Беннетом, стало известно не от Кремля, а из заявления Израиля).
Слово пацана имеет немедленную и непосредственную силу. Он не должен произносить пустых угроз. Когда Путин грозит миру ядерным оружием, то вполне по понятиям он утверждает, что "мы хвастаться не будем, применим и все". Людям, не знакомым с пацанской логикой, такая безусловная решимость в вопросах жизни и смерти миллионов людей кажется этически невозможной. Но по понятиям все очень просто - пацан не должен просто хвастаться оружием, иначе он рискует потерять лицо. Если он его продемонстрировал или даже упомянул, он должен быть готов его применить. Однако, если пацаны неожиданно натыкаются на более сильную группировку на улице или на стрелке, они ведут себя совершенно по-другому. В ход идет блеф: они изображают, что вот-вот к ним придет подкрепление, оттопыривают карманы, чтобы показать якобы имеющееся там оружие. Этим блефом потом страшно гордятся, он становится, наряду с рассказами об уличных войнах и драках, частью группировочного фольклора. Намеренно бой сильной группировке никто не объявляет - нападают на ту, которая представляется слабой. От встречи с сильным противником пацаны стремятся уклониться.
Уличный наезд часто начинается с требования "Ты мне в глаза смотри!" (или наоборот - "Ты чего на меня уставился?"). Таким образом пацан немедленно захватывает инициативу и демонстрирует, что именно он определяет правила взаимодействия. Так же только у пацанов есть имя, только они являются друг другу равными. Человек, который не принадлежат ни к какой группировке, к клану тех, за кем сила, не имеет имени, он, как говорится, никто и звать его никак. Так и Путин не называл Навального по имени, поскольку тем самым он признал бы его за
Лидер в этой среде должен постоянно демонстрировать свою силу. Как сказал в интервью в нашем исследовании член одной казанской группировки, "лидер должен быть жестким и уверенным в себе человеком, который любит власть и готов за нее бороться любыми методами". Проявление слабости, ослабление группировки в результате войн с противниками может привести к потере лидером власти, а то и жизни.
Неотъемлемой частью существования лидеров и авторитетов, выросших из уличных банд и ставших главарями преступных сообществ, стала необходимость всячески проявлять свою власть; жестокостью, непредсказуемостью и грубой силой внушать страх не только врагам, но и соратникам. На знаменитом заседании Совета Безопасности накануне войны Путин разыгрывал жестокого пахана, который не терпит никаких колебаний своего окружения и готов идти до конца. Сейчас даже более умеренные из "авторитетов" демонстративно делают жесткие заявления, чтобы остаться в правящей верхушке: яркий пример - бывший президент Дмитрий Медведев, который когда-то считался либералом, а теперь советует украинским оппонентам "внимательно оглядываться по сторонам" и рассуждает о том, как "макать западников в нечистоты".
Из группировки очень трудно выйти без потерь. При отходе человека коллективно "отшивают", избивают, да еще и штрафуют, отбирая все средства, которые тот, как считается, должен группировке. Иногда отшивания кончаются тяжелыми ранениями или даже смертью прежних членов пацанского братства. Ритуал отшивания - это демонстрация того, что единство группы важнее прежней дружбы или заслуг. Здесь очевидны параллели с карами, которые грозят близким к правящей верхушке людям, принявшим решение "отойти", уехать или выразить несогласие с ее политикой.
Безусловно, российское государство устроено сложнее, чем преступное сообщество. Однако пацанский стиль и логика поведения власти свидетельствуют о ее глубокой примитивизации. Последовательно уничтожая право, социальные институты, выражая показное презрение к универсальным моральным нормам, разрушая социальную ткань, путинская властная верхушка сама превратилась в квази-банду.
Примитивизировалось и российское общество. Ведь язык и практики насилия не могут заменить этических смыслов, создать какую-либо позитивную повестку. За жестоким карнавалом скрывается пустота. А эту пустоту легко начинает заполнять фашизм, который, с одной стороны, провозглашает зло и разрушение, а с другой, восполняет примитивизацию и пустоту "усиленным одухотворением и моралистикой", как писал Мераб Мамардашвили.
Создав культ голой силы, власть окружила его культом предков, священной истории, этнической исключительности, закончив, наконец, войной. Примитивные, бандитские, мафиозные формы на наших глазах перерождаются в ультраправые, фашистские.
Сейчас трудно представить себе, как и когда остановится примитивизация и начнется наращивание социальных связей и институциональных отношений, не сводящихся к понятиям и не строящихся на голом господстве и подчинении. Но понятно одно - пока идет война, нам предстоит глядеть в бездну одичания, которая открылась за многолетним властным карнавалом насилия.
Это же на сколько велико было желание, прикрыть свою жопу ?
Що могло відбутися? Це могла бути санкціонована кремлем локальна операція з метою просто виманити наших бійців. А міг бути і якийсь реальний намір провести обмін. Але зразу вилізли найбільш чорносотенні, починаючи з Гіркіна, але не ним одним закінчуючи. І ще до останнього етапу могло бути ухвалене рішення дати їм накричатися про зраду й капітуляцію, а опісля нанести удар у відповідь: і проти наших бійців, і проти більш радикальних опонентів. Чи мала право наша влада довіритися такому підступному ворогу? Якщо обмін усе ж відбудеться, то це буде той унікальний випадок, коли результат виправдовує навіть найсумнівніші методи та крайній ризик. А якщо ні? До цього дня варіанти без міжнародних посередників не розглядалися. Ніким, крім Верещук...
* https://t.me/Chornovil_official/5720 Тарас Чорновіл
Вам усього цього замало? "Неначасі"?
* https://t.me/Chornovil_official/5725 Тарас Чорновіл
https://t.me/Chornovil_official/5733 Частина перша - тут :
https://t.me/Chornovil_official/5734 Частина друга - тут :
Каже, що:
"Ніякої "гуманітарної операції", як бреше Верещук, не було. Взагалі. Жодних активних переговорів та потужних закулісних дій та акцій, як заявляють у Міноборони та в ГУР і ще кількох спецслужбах, не проводили. Їх і не могли провести, бо рівень переговорних контактів зараз на найнижчій позиції. І це навіть не вина наших посадовців. Пуйло нині абсолютно закритий до якихось компромісів, тим більше, для гуманних рішень. Захисникам Маріуполя офіційно дозволили (як варіант - запропонували) здатися в полон. Здатися без жодних гарантій і певності щодо їхнього майбутнього обміну й навіть простого виживання.
....
Чи можливий обмін? Я не виключаю нічого, все можливо. Але дуже малоймовірно саме для азовців. ... для бійців Азову, найімовірніше, буде офіційне звинувачення (воно вже давно їм висунене заочно), рашиський "суд" і пожиттєві терміни в рашиських тюрмах ГУЛАГу".