Гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває, - Верещук заявила, що обмін відбудеться після стабілізації поранених

Продовжується складна операція порятунку захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь".

Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 53 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре", - йдеться у повідомленні.

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