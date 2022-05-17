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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні у Запорізькій області діятиме "зелений коридор" для виїзду на тимчасово окуповану територію

евакуація

У вівторок, 17 травня, в Запорізькій області відкрили "зелений коридор" для виїзду громадян на тимчасово окуповані території. Коридор працюватиме з 11:30 до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.

"З 11:30 до 16:00 відкриваємо "зелений коридор" для громадян, які виявили бажання виїхати на територію, підконтрольну противнику, в районі с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що в разі зміни ситуації в безпеці коридор буде закрито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 травня в Енергодарі працюватиме гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського

Автор: 

Запорізька область (3780) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+32
А люди підписали папірці, що їх потім міняти не будуть?
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17.05.2022 12:27 Відповісти
+28
А можно по этому коридору эвакуировать туда ДЭрьмака, Абрахамию и других паскуд?
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17.05.2022 12:34 Відповісти
+24
Що за муйня?
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17.05.2022 12:27 Відповісти
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Що за муйня?
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17.05.2022 12:27 Відповісти
Юхня якась❗☝
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17.05.2022 12:29 Відповісти
Це діє постійно,уже 3 раз читаю,чистка,чемодан вокзал расея
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17.05.2022 12:38 Відповісти
Ну то вже мрії. Треба взагалі готуватись до того, що вони не заплатять ні копійки, а стосовно тих заблокованих активів буде ще багаторічна судова тяганина. Вони за ленд-ліз розраховувались 60 років і погасили лише десь 10% початкової суми.
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17.05.2022 12:38 Відповісти
500 баксів - і ти з Запоріжжя, через Крим, Москву та Латвію їдеш до Європи! Нормальний бізнес! Податки нашім та окупантським блок-постам - включено!
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17.05.2022 13:36 Відповісти
Почуйте уважно ... це не фуйня , це важливо , якщо ми бажаємо , що окри хоч якось давали проїхати з окупованної теріторіх на вільну .

Й ще . Уявіть собі ситуацію , коли Роман Бесмертний відвіз свою родину Л"вову , а сам повернувся 25 лютого в рідне село до 82-річної мами . А мама вперлася й не хоче ... не розуміє , що таким чином підставляє відомого діяча помаранчьової команди и товарища 3-го презідента Ющенка .
Й перебував Роман цілий місяць під окупацією , коли його кожен день могли стратити , або завезти кудись під Норильськ ....

Але уявіть собі в подібній ситуації пересічного українця , в якого там (на окупованній) діти малі , жінка хвора , або стареньки батьки , або усе разом !

Й цілком верогідно , що через певний час той же чоловік повезе в евакуацію усіх рідних .
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17.05.2022 14:06 Відповісти
А люди підписали папірці, що їх потім міняти не будуть?
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17.05.2022 12:27 Відповісти
мыженинезнали, будет
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17.05.2022 12:34 Відповісти
Ось це дуже важливо . але абсолютно не може бути реалістичним . Бо на відміну від Мордору Україна як вільна держава не може карати людей за тупість й недалекооглядність .
Він підпише , а потім його ж закатують , а ми йому ось ти підписав , тому продовжуй терпіти катування !
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17.05.2022 13:54 Відповісти
Що відбувається?
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17.05.2022 12:28 Відповісти
ЗЕкоридор! всех выпускать ни кого не впускать
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17.05.2022 13:29 Відповісти
Ми позбуваємось вати? Чемодан, вокзал, росія?
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17.05.2022 12:29 Відповісти
Запоріжжя це вже росія??
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17.05.2022 12:34 Відповісти
Є такі безумці? Чи зрадники?
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17.05.2022 12:30 Відповісти
не надо так волноваться, некоторым нравится жить в оккупации...
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17.05.2022 12:34 Відповісти
Перечитав двічі...
З одного боку, ніби, нєхауй щшастать, а з іншого зелене світло для евакуації коригувальників та шпигунів?
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17.05.2022 12:30 Відповісти
че за нах???
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17.05.2022 12:32 Відповісти
Хаха что *****? Первый раз такое вижу. Что-то боневтік удивляет всё больше 😆
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17.05.2022 12:33 Відповісти
А можно по этому коридору эвакуировать туда ДЭрьмака, Абрахамию и других паскуд?
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17.05.2022 12:34 Відповісти
а що ви думали збереження життя азовців буде безоплатним? випустять якихось колаборантів орків по коридору, а попрікольщікі в схавають, переможенька найвеличнішого
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17.05.2022 12:37 Відповісти
Аби зберегли усих азовців!
Але дивно і підозріло, і смердить зеленою зрадою .....
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17.05.2022 12:46 Відповісти
⚡️В России собираются запретить обмен военных полка "Азов"

Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.
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17.05.2022 12:52 Відповісти
Можливо❗Им нужно именно от Азовцев признание☝Тогда ***** скажет : и кого вы поддерживаете оружием⁉️
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17.05.2022 13:04 Відповісти
пох что он скажет и на статус внутри фейкового государства "рф", главное, чтоб обменяли.
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17.05.2022 17:49 Відповісти
Пополнят российский обменный фонд. Потом увидим в отчетах Верещук "состоялся обмен. среди обменяных 20 гражданских".
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17.05.2022 12:38 Відповісти
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17.05.2022 12:39 Відповісти
Точно так і лугандон починався. Нас привчають поступово до усвідомлення нових рєалій?
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17.05.2022 12:44 Відповісти
Так. Але є люди яким треба повернутись. Дехто керується меркантильними інтересами, в декого немічні батьки. Але я особисто туди б не їхав. Краще комусь заплатити щоб допомогли батьків вивезти, а щодо матцінностей, то біс з ними. Їхати до фашистів це дурість і без відповідальність.
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17.05.2022 12:56 Відповісти
Що це за херня? Починають вже кордон встановлювати?
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17.05.2022 12:48 Відповісти
Кортеж боневтіка виїжджає на "історічєскую родіну"?
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17.05.2022 12:49 Відповісти
це окупована теріторія крапка ніяких рухів до повної деокупації які ***** послаблення та умови щодо пересування що ви творите готуете мінск 3?
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17.05.2022 12:49 Відповісти
А зачем такая реклама ?
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17.05.2022 12:50 Відповісти
Для всіх дебілів озвучу :

у людей там старенькі батько, мати, може собачка, може небіж імбецил, але кнопок в компутері натискає
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17.05.2022 12:50 Відповісти
Та то зрозуміло, але візит до фашистів це дорога в один кінець з ймовірністю 90%.Потім через мордор, Прибалтику чи Грузію вертатися? Недоумки.
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17.05.2022 12:59 Відповісти
Любители узкого мира и х.уйла будут драпать на историческую родину в расейские *****. Скатертью дорога! Воздух в Украине станет только чище.
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17.05.2022 12:54 Відповісти
Що в додаток до ОРДЛО та Крима буде ще Новоросія !!!!))))
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17.05.2022 13:00 Відповісти
це якийсь *******. Вони шо їбануті? Як на це будуть союзники реагувати? Той хто дозволив повинен сісти у вязницю за зраду. Ті хто їдуть в окуповану территорію або зрадники або наглухо відбиті тупаки. А шо потім? потім назад пускати? шо це нахєр за війна така? Ніяких виправдань не може бути. Зелені обєбоси знови починають ***** мутити
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17.05.2022 13:00 Відповісти
Упоротая вата отчаливает в родные узкомирные *****! Не нужно по этому поводу переживать.
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17.05.2022 13:12 Відповісти
Сьогодні пліснява зустрічається з Олофом та Еммануелем, і це після здачі у полон Азова...
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17.05.2022 13:13 Відповісти
Зелень обеспечивает оккупантов кадрами для "референдума"...
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17.05.2022 14:06 Відповісти
Если в ближайшее время не освободить оккупированные территории, то через пару лет все эти подростки, будут воевать против Украины, как сейчас воюет оккупированный Донбасс.
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17.05.2022 13:02 Відповісти
Окупація,пропаганда і вперед на війну.***** на це і розраховує,імперія рашистів вже так не одне століття воює чужими руками тільки цар змінюється.
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17.05.2022 13:10 Відповісти
💯%❗Это и есть тактика *****☝ Тогда кацапы в Москве в экстазе. Сами на диванах сидят, а роися все больше и больше❗
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17.05.2022 13:12 Відповісти
это тактика всех империй....
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17.05.2022 15:01 Відповісти
Так в такому разі на мордор теж відкривайте. Там теж у багатьох родичі є. Що за фуня?!!! У нас з окупованими територіями війна!!!
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17.05.2022 13:04 Відповісти
Шо це за х..ня?
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17.05.2022 13:08 Відповісти
Приїхали, виплати за три місяці отримали і додому. Бізнес продовжується.
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17.05.2022 13:08 Відповісти
ЗЕлений коридор №2,а першим був коридор з Криму на Маріуполь та Херсон.
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17.05.2022 13:14 Відповісти
Это как , для виїзду на тимчасово окуповану територію . Или , можно въехать, или выехать, а как можно выехать на оккупированую территорию И вопрос, что там делать ? Или это вата ?и хотят руский мир .
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17.05.2022 13:15 Відповісти
Ну це вже повна *****. Помилки ордло один-в-один
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17.05.2022 13:19 Відповісти
Т .е. их призовут в рускую армию ,и они пойдут, воевать против нас . Офигенно придумано Через Турцию пусть едут , вопрос ,а зачем уезжали
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17.05.2022 13:20 Відповісти
окупант буде використовувати ресурс як йому заманеться...
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17.05.2022 13:36 Відповісти
V Ukraine stoka absurda praistodih paslednije 2,5 goda , chto uzhe ustajosh udivljatsa ....
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17.05.2022 13:23 Відповісти
Для всех особо "умных" поясняю. Постараюсь вежливо. Не все могут выехать жить из оккупации, у меня например мать инвалид и приют животных. Вот орущие сдесь, расскажите пож. как мне их вывезти из оккупации, чтоб хотя бы раз 5 туда - сюда не возвращаться? И особенно где это все разместить? Может к вам домой приехать? Люди возвращаются и дальше вывозят родственников, едут в больницы и так далее.
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17.05.2022 13:24 Відповісти
А зачєм тогда іх бросалі?
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17.05.2022 13:34 Відповісти
Коментаторы хреновы. Срзу уже возьмите забором обложите оккупированнуе територии Херсона и Запорожья, назовите всех "зрадныками" и незабудьте обязательно еще и хер на нас положить. Всем спасибо, что нас не сдали, за сочувствие и за помощь.
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17.05.2022 13:28 Відповісти
В Київській, Чернігівській та Сумських областях люди б такого не сказали... Це тільки на юго-востокьє таке може бути. Весь час незалежності України ви голосували то за комуняк, потім за ригів і донедавна за жопоблоківців які й принесли в Україну війну та окупацію частини території.
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17.05.2022 13:37 Відповісти
А як би казали? "Весь час незалежності України ви голосували то за комуняк, потім за ригів і донедавна за жопоблоківців які й принесли в Україну війну та окупацію частини території." Ось воно що.... тобто на нас путін напав тому що тут за когось не так голосували,цікво... тоді чому він і на Киів пішов? що кияни те нак зробили? Давайте-давайте продовжуйте в тому ж дусі - винувадьте не путлера, а українців яких своя влада і кинула, іначе кажучі "проїбали".
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17.05.2022 13:55 Відповісти
Ну яка 'своя' влада??? Опзж, зелені і Ко працюють на РФ! І вочевидь добре працюють, бо сдали і північ і південь і схід!! Не забезпечували Україну зброєю власного виробництва, та що там зброя, бронежилетами, медикаментами і т.д.
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17.05.2022 14:27 Відповісти
Читаю коменти та не розумію чого ви всі дивуєтесь? Так в нас докуя вати, просто мільйони і це не жарт чи прикраса, їх - мільйони!!! Їм не потрібна Україна, більш за то, вони Україну і всіх нас люто ненавидять і навіть війна не змінила їх, може деякий малий відсоток порозумнішав але то мізерна кількість людей порівняно з ватанами. Я таких історій знаю, що ви спати спокійно більш ніколи не будете, це не люди - мутанти, зомбі якісь в яких свого мозку немає і вони хочуть з'їсти ваш
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17.05.2022 13:31 Відповісти
На жаль ви праві...
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17.05.2022 13:38 Відповісти
Дуже шкода що у вас є такі ватні знайомі, у мене теж є на жаль, і не один, та їх завсім не мільйони як ви тут нарахували! їх декілька штук, крохи відностно загальної кількості.
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17.05.2022 14:05 Відповісти
Вата - неактуальний термін, - жопы у нас кажуть.
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17.05.2022 14:43 Відповісти
Знаю особисто жінку, в якої матір неходяча, вона її вивезти не може, ось і їзде туди.
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17.05.2022 13:35 Відповісти
Шо значить туди-сюди? Це перший раз коридор такий організували.
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17.05.2022 13:43 Відповісти
в лднр саме так і було вісім років,то по пенсії їздили то по продукти ітд..
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17.05.2022 13:47 Відповісти
Театр абсурда от зелёной мерзости...
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17.05.2022 13:41 Відповісти
на весь цей "квартал" дивляться ті,котрі допомагали і допомагають Україні і її народу як грошима .так і зброєю і добре розуміють ,що за те,що чинить "зе" проплачене рашистом.Не далеко час.колиУкраїну і її народ союзники залишуть наодинці із зеленими зрадниками і окупантами , спонсорами їхніх кишень зради.
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17.05.2022 13:51 Відповісти
А чому "зелений коридор", а не реінтеграційні "шатли" від Верещук?
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17.05.2022 14:58 Відповісти
Их там завербуют и пришлют опять сюда к нам гадить.
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17.05.2022 15:17 Відповісти
Слухайте, чому ви дивуєтесь? Вати скрізь повно. Навіть там де наші хлопці прогнали орків, поклали свої життя є особи, які марять руським міром. І ці тварі не поїхали з орками, вони лишились... Це пипець
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17.05.2022 15:36 Відповісти
Потім буде "нада пєрєстать стрєлять" бо "там же наші людзі " !!!
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17.05.2022 15:44 Відповісти
Вы ненормальные ? Ехать гражданским должно быть можно только на НЕоккупированные территории !!! Как можно выпускать людей в зону врага ? Даже если человеку "очень надо к маме". Вы там совсем на голову попадали в ОВА и в Киеве ?
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17.05.2022 16:25 Відповісти
 
 