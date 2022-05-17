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Сьогодні у Запорізькій області діятиме "зелений коридор" для виїзду на тимчасово окуповану територію
У вівторок, 17 травня, в Запорізькій області відкрили "зелений коридор" для виїзду громадян на тимчасово окуповані території. Коридор працюватиме з 11:30 до 16:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.
"З 11:30 до 16:00 відкриваємо "зелений коридор" для громадян, які виявили бажання виїхати на територію, підконтрольну противнику, в районі с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.
В ОВА наголосили, що в разі зміни ситуації в безпеці коридор буде закрито.
Топ коментарі
+32 Харьков Сумской
показати весь коментар17.05.2022 12:27 Відповісти Посилання
+28 Oleg S. #518150
показати весь коментар17.05.2022 12:34 Відповісти Посилання
+24 буков
показати весь коментар17.05.2022 12:27 Відповісти Посилання
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Й ще . Уявіть собі ситуацію , коли Роман Бесмертний відвіз свою родину Л"вову , а сам повернувся 25 лютого в рідне село до 82-річної мами . А мама вперлася й не хоче ... не розуміє , що таким чином підставляє відомого діяча помаранчьової команди и товарища 3-го презідента Ющенка .
Й перебував Роман цілий місяць під окупацією , коли його кожен день могли стратити , або завезти кудись під Норильськ ....
Але уявіть собі в подібній ситуації пересічного українця , в якого там (на окупованній) діти малі , жінка хвора , або стареньки батьки , або усе разом !
Й цілком верогідно , що через певний час той же чоловік повезе в евакуацію усіх рідних .
Він підпише , а потім його ж закатують , а ми йому ось ти підписав , тому продовжуй терпіти катування !
З одного боку, ніби, нєх
ауй щшастать, а з іншого зелене світло для евакуації коригувальників та шпигунів?
Але дивно і підозріло, і смердить зеленою зрадою .....
Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.
у людей там старенькі батько, мати, може собачка, може небіж імбецил, але кнопок в компутері натискає