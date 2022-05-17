Сьогодні у Запорізькій області діятиме "зелений коридор" для виїзду на тимчасово окуповану територію

У вівторок, 17 травня, в Запорізькій області відкрили "зелений коридор" для виїзду громадян на тимчасово окуповані території. Коридор працюватиме з 11:30 до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.

"З 11:30 до 16:00 відкриваємо "зелений коридор" для громадян, які виявили бажання виїхати на територію, підконтрольну противнику, в районі с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що в разі зміни ситуації в безпеці коридор буде закрито.

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