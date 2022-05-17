Представниця Литви на Євробаченні-2022 закликала українців не винуватити себе за нуль від журі: Я не можу бути щасливішою за Kalush Orchestra. Залишилась ще одна перемога

Українці обурилися, що українські судді Євробачення-2022 не надали балів виконавиці, що представляла Литву, і почали масово в приватних повідомленнях перепрошувати за такий результат.

Представниця Литви Моніка Лю відповіла їм у інстаграм-сторіс, передає Цензор.НЕТ: "Мої дорогі українці, я отримую так багато повідомлень від вас щодо голосування журі. Ви не маєте почуватись винними! Я отримала так багато підтримки від українських глядачів і так вдячна вам. Але в результаті все зараз про вас, і я не можу бути щасливішою за своїх друзів Kalush Orchestra. Залишилась ще одна перемога. Я 100% приїду до Києва. Слава Україні!".

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Зауважимо, представниця Литви на пісенному конкурсі Євробачення-2022 Моніка Лю протягом конкурсу активно підтримувала гурт Kalush Orchestra та висловлювалася щодо війни Росії проти України.

Після оголошення результатів Моніка Лю разом із Литовським національним театром опери і балету випустили кавер на пісню-переможця Kalush Orchestra.