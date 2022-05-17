Представниця Литви на Євробаченні-2022 закликала українців не винуватити себе за нуль від журі: Я не можу бути щасливішою за Kalush Orchestra. Залишилась ще одна перемога
Українці обурилися, що українські судді Євробачення-2022 не надали балів виконавиці, що представляла Литву, і почали масово в приватних повідомленнях перепрошувати за такий результат.
Представниця Литви Моніка Лю відповіла їм у інстаграм-сторіс, передає Цензор.НЕТ: "Мої дорогі українці, я отримую так багато повідомлень від вас щодо голосування журі. Ви не маєте почуватись винними! Я отримала так багато підтримки від українських глядачів і так вдячна вам. Але в результаті все зараз про вас, і я не можу бути щасливішою за своїх друзів Kalush Orchestra. Залишилась ще одна перемога. Я 100% приїду до Києва. Слава Україні!".
Зауважимо, представниця Литви на пісенному конкурсі Євробачення-2022 Моніка Лю протягом конкурсу активно підтримувала гурт Kalush Orchestra та висловлювалася щодо війни Росії проти України.
Після оголошення результатів Моніка Лю разом із Литовським національним театром опери і балету випустили кавер на пісню-переможця Kalush Orchestra.
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І зробила це не ненавистна зеленському проукраїнська опозиція.
Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин засудив голову журі України на Євробаченні, музичного продюсера Вадима Лисицю. https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ukrajinske-zhuri-ne-dalo-zhodnogo-balu-polshchi-na-yevrobachenni-2022-detali-skandalu-ta-reakciya-merezhi-50242290.html Українське національне журі оцінило представника Польщі на Євробаченні 2022 року в нуль балів.
Харчишин на сторінці у https://www.facebook.com/100000048386373/posts/pfbid0NNvCDrYD3pvScBnhfFDyjQGmnL8ewVQihtYFZRySGkbQT7wGUaPXtcBejb9HSapJl/?d=n Facebook повідомив, що Лисиця після анексії Криму працював у РФ директором одного з напрямків Warner Russia і на той час також співпрацював зі Світланою Лободою, яка тоді активно будувала кар'єру в країні-агресорі.
До і протягом Революції гідності, а згодом певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia. Це саме той лейбл Warner Russia, який свого часу викупив Блаватнік (за чутками за гроші Путіна - $3 млрд), аби просувати російську музикальну культуру і руський мир у світі. Саме цей Warner Russia, що запалив та експортнув до нас, прямісінько із Москви нових "українських зірок".
Напряму або через посередників.
Впевнений що вони досі не розірвали контракти», - написав Харчишин.
«Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою, в якості музичного продюсера та її лайви на найбільших аренах Раші. Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні.
Тому, якщо у вас є якісь сумніви щодо того, що нулі Польщі були виставлені ненавмисно, що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте ці сумніви!
Вата нікуди не поділась і небезпечніша за орків, яких хлопці хоч бачать на передовій.
Хоч і дуже не хочеться вірити, що його дії спрямовані на те, аби підірвати підтримку України поляками, спричинивши хвилю обурення», - зазначив музикант.
справжні брати
це дві країни які самовіддано та найщиріше допомогають Україні
крім тогшо, із всього що я прослухав , співачка з Литви була найкраща за вокальними даними і пісня найкраща
https://zaxid.net/news/
Но не быдло виновато, что оно в жюри, а те, кто формировал жюри, как я понимаю, министр культуры. И если в ближайшие дни он не будет устранен, виноват зюзя. Но у зюзи подобных зашкваров, например, с венедиктовой, пруд пруди. А вот если на ближайших выборах не будет устранен зюзя, тогда "пора валить из этой страны"(с)
Смотри ниже мой комментарий
Польша та Литва мали були отримати від жюрі 8 та 10 балів.
В колонках A, B, C, D, E - места отданные членами жюри соответствующим странам.
В частности, член жюри "B" отдал Польше 10 место. Это, очевидно, Ирина Федишин. 10 - это место, а не количество очков, как она утверждает.
Членами жюри от Украины
Польше отданы 11, 10, 15, 7 и 12 места,
Литве - 24, 20, 19, 11 и 17 места.
В итоге получилось у Польши 11-е место, 0 баллов, у Литвы 21-е место, 0 баллов.
В последней колонке от зрителей Украины Польша получила 1-е место и 12 баллов, Литва 2-е место и 10 баллов.
Эту табличку можно увидеть по ссылке
https://eurovision.tv/event/turin-2022/grand-final/results/ukraine
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3836069.html ЗЕбіли - такі ЗЕбіли))
Вчора, коли розгорівся скандал з нашим НЕшановним жюрі на Євробаченні, ЗЕбіли вчергове показали свою тупість та невігластво.
У складі жюрі, є доволі посередня співачка Ірина Федишин.
Альтернативно обдаровані люди, яких ще називають ЗЕбілами, тут же почали волати про «людей Порошенка у жюрі».
Я спочатку не зрозумів - з якого дива сюди приплели Порошенка і «його людей».
А потім осінило - так це ж виборці тупого клоуна ЗЕ, сплутали співачку Ірину Федишин і депутатку «Європейської Солідарності» Софію Федину!)))
ЗЕбіли, напружтеся, і спробуйте зрозуміти, що Федишин і Федина - це дві РІЗНИХ людини)😕😕‼️
Питання ось в чому: це жахливий, але повністю притаманний зе-владі непрофесіоналізм чи це кацапське деерге на службі у кремля? Чи і то і то? В будь-якому разі, сподіваюся, що ані український народ, ані наші союзники цього не забудуть і не простять.
В этой связи поднятый срач (внутри украинский) в связи с тем, что в голосовании национальных жюри мы не дали ни одного очка Польше и Литве оказался нам на пользу! Теперь мало кто в руководстве Евровидения осмелится упрекнуть нас в нечестном поведении нашего жюри в угоду политике.
Полякам и литовцам дали максимальные баллы украинские зрители (12 м 10 баллов соответственно). Лично я голосовал за Монику из Литвы https://youtu.be/acya6UcJP1k