У Путіна заговорили про мир після війни, в якому Росії "буде комфортно"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переконаний, що Росія знаходиться у ситуації "ідеального шторму".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", - впевнений Пєсков.
Він також охарактеризував ситуацію, в якій опинилася Росія після широкомасштабного нападу на Україну як "ідеальний шторм і момент істини".
Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняє, що політику Володимира Путіна підтримує населення.
Топ коментарі
+68 Алексей Королевский #514831
показати весь коментар17.05.2022 14:03 Відповісти Посилання
+50 малюк malyuk
показати весь коментар17.05.2022 14:01 Відповісти Посилання
+43 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар17.05.2022 14:02 Відповісти Посилання
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То це у орків зараз так погано з їжею шо "когнитивний дисонанс" від голоду навіть у Пескова?!
Який в дупу "комфорт" може бути при "ідеальному штормі"?
Ідеальний шторм, це коли кораблі в ньому перебуваючі 100 відсотково ідуть на дно....
Остин ему сделает "комфорт".
Ну і де тут позитив для параші??? Якщо просто, то все для неї ставтиме дедалі гірше