У Путіна заговорили про мир після війни, в якому Росії "буде комфортно"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переконаний, що Росія знаходиться у ситуації "ідеального шторму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", - впевнений Пєсков.

Він також охарактеризував ситуацію, в якій опинилася Росія після широкомасштабного нападу на Україну як "ідеальний шторм і момент істини".

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Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняє, що політику Володимира Путіна підтримує населення.