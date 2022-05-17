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Новини Війна
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У Путіна заговорили про мир після війни, в якому Росії "буде комфортно"

песков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переконаний, що Росія знаходиться у ситуації "ідеального шторму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах", - впевнений Пєсков.

Він також охарактеризував ситуацію, в якій опинилася Росія після широкомасштабного нападу на Україну як "ідеальний шторм і момент істини".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков. ВIДЕО

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняє, що політику Володимира Путіна підтримує населення.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) росія (66431)


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Топ коментарі
+68
Них%я ты не угадал.
Это будет мир в котором будет комфортно всем, без вас
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17.05.2022 14:03 Відповісти
+50
и этот бухать начал
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17.05.2022 14:01 Відповісти
+43
Комфортно без зубов и когтей на ближайшие лет 50 и с дИдовским "Москвичём" для москвичей
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17.05.2022 14:02 Відповісти
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Йоу...
То це у орків зараз так погано з їжею шо "когнитивний дисонанс" від голоду навіть у Пескова?!
Який в дупу "комфорт" може бути при "ідеальному штормі"?
Ідеальний шторм, це коли кораблі в ньому перебуваючі 100 відсотково ідуть на дно....
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17.05.2022 16:41 Відповісти
яка війна ?
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17.05.2022 16:49 Відповісти
Во, дает путлеровкий п-секретарь,..Йозеф Гебельс бы этим речам позавидовал..
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17.05.2022 16:53 Відповісти
Ллойду Остину пусть расскажет про комфорт для России.
Остин ему сделает "комфорт".
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17.05.2022 17:12 Відповісти
Що може сказати московська піська? Після війни буде комфортно не тільки Україні, а всьому світу і це факт. А московити мають думати, які собі землі залишити, бо Чечня, Дагестан, Татари, Башкіри, Осетини, Удмурти, Буряти і навіть Сибір відійдуть. Більшість земель, що під китайськими заробітчанами по прикладу мацковських референдумів підуть до Китаю і це неминуча реальність.
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17.05.2022 17:23 Відповісти
Він хоч знає що таке ідеальний шторм???
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17.05.2022 17:25 Відповісти
Ідеаальний шторм (англ. Perfect storm) - фразеологізм, що означає ситуацію, яка виникає завдяки накопиченню несприятливих факторів, в результаті чого їхній сумарний негативний ефект істотно зростає.

Ну і де тут позитив для параші??? Якщо просто, то все для неї ставтиме дедалі гірше
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17.05.2022 17:29 Відповісти
Ну так зайва ж хромосома в них...
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17.05.2022 20:47 Відповісти
Што он сказал? Набор букав. Не учи нашу зеленошоблу, они только сегодня на прямую дорожку, после компромата на всех от Джонсона, становятся, только начали ходить
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18.06.2022 16:30 Відповісти
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