У Німеччині заявили, що політично відкриті до ідеї конфіскації активів Центробанку РФ
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що відкритий для ідеї конфіскації російських державних активів для фінансування відновлення України.
Про це Міністр заявив в інтерв'ю Handelsblatt та ще трьом європейським виданням, пише Цензор.НЕТ.
"Я політично відкритий для ідеї конфіскації іноземних активів Центрального банку Росії. Ми вже ведемо це обговорення у "Великій сімці" та ЄС, і пропозиції лежать на столі", - сказав Лінднер.
Щодо приватних російських активів, за словами міністра, необхідно подивитися, що можна зробити з погляду закону.
"З приватними активами ми повинні побачити, що юридично можливо. Ми повинні поважати верховенство права, навіть коли маємо справу з російськими олігархами", - додав він.
За даними Мінфіну в Москві, російський центробанк більше не може отримати доступ до валютних резервів у розмірі 300 мільярдів доларів на рахунках на Заході через санкції. Наразі гроші заморожені, але не вилучені. Збитки від війни в Україні оцінюються в понад 500 мільярдів доларів.
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Пойди забери и Германии передай,посмотрю я кто это делать
будет.
Им потом с Гафностаном судиться лет 50 надо будет
Політично відкриті...
Навіть НЕ політично готові...
Скільки наглого лукавства. Є фраза - штамп "Я тЄбя услишал"!
Політично відкриті...
Навіть НЕ політично готові... Ви зацЄнітЄ висоту стилю...
а про рашистські треба подумать?
нема чого думать приймати закони для реалізації механізму конііскації, екстремальна ситуація війни потребує екстремальних рішень
а х!йло чим думав коли війну починав
сделать