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Новини Санкції проти Росії
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У Німеччині заявили, що політично відкриті до ідеї конфіскації активів Центробанку РФ

лінднір

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що відкритий для ідеї конфіскації російських державних активів для фінансування відновлення України.

Про це Міністр заявив в інтерв'ю Handelsblatt та ще трьом європейським виданням, пише Цензор.НЕТ.

"Я політично відкритий для ідеї конфіскації іноземних активів Центрального банку Росії. Ми вже ведемо це обговорення у "Великій сімці" та ЄС, і пропозиції лежать на столі", - сказав Лінднер.

Щодо приватних російських активів, за словами міністра, необхідно подивитися, що можна зробити з погляду закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 підтримують ідею передавати Україні заарештовані російські активи, - Кулеба

"З приватними активами ми повинні побачити, що юридично можливо. Ми повинні поважати верховенство права, навіть коли маємо справу з російськими олігархами", - додав він.

За даними Мінфіну в Москві, російський центробанк більше не може отримати доступ до валютних резервів у розмірі 300 мільярдів доларів на рахунках на Заході через санкції. Наразі гроші заморожені, але не вилучені. Збитки від війни в Україні оцінюються в понад 500 мільярдів доларів.

G-7 G7 (1082) Німеччина (7511) Мінфін (3667) санкції (12261)


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Топ коментарі
+3
ЗАБРАТЬ у кацапов ВСЁ и передать УКРАИНЕ !
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17.05.2022 14:07 Відповісти
+3
Під ретельним наглядом Заходу за використанням.
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17.05.2022 14:08 Відповісти
+3
тож подивіться на Закони і зробіть щоб це було можливо! Це ж не тільки фінансове питання, а й важіль щоб знайти кілера для путлєра
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17.05.2022 14:08 Відповісти
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ЗАБРАТЬ у кацапов ВСЁ и передать УКРАИНЕ !
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17.05.2022 14:07 Відповісти
Під ретельним наглядом Заходу за використанням.
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17.05.2022 14:08 Відповісти
В Германии свои законы.
Пойди забери и Германии передай,посмотрю я кто это делать
будет.
Им потом с Гафностаном судиться лет 50 надо будет
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17.05.2022 14:43 Відповісти
тож подивіться на Закони і зробіть щоб це було можливо! Це ж не тільки фінансове питання, а й важіль щоб знайти кілера для путлєра
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17.05.2022 14:08 Відповісти
За паребріком мільйони таких путлерів.
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17.05.2022 14:20 Відповісти
Правильно Кристиан, надо исправлять свои февральские ошибки и переходить от слов к делу, от политической "открытости" к правовой базе и конкретным финансовым операциям. Только молю, никаких денег в шаловливые ручки нашим горе-политикам! Только под своим неусыпным и с пулемётом, можно МГ-42, контролем
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17.05.2022 14:10 Відповісти
Шо там? Тапки уже поменял?
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17.05.2022 14:14 Відповісти
На чиєму столі?
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17.05.2022 14:14 Відповісти
У Німеччині заявили, що політично відкриті до ідеї конфіскації активів Центробанку РФ?
Політично відкриті...

Навіть НЕ політично готові...

Скільки наглого лукавства. Є фраза - штамп "Я тЄбя услишал"!

Політично відкриті...

Навіть НЕ політично готові... Ви зацЄнітЄ висоту стилю...
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17.05.2022 14:15 Відповісти
Ето же очєнь і очєнь! Да, да! Но нет.
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17.05.2022 14:22 Відповісти
Будемо подивитеся
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17.05.2022 14:22 Відповісти
українські приватні активи знищили і все,
а про рашистські треба подумать?
нема чого думать приймати закони для реалізації механізму конііскації, екстремальна ситуація війни потребує екстремальних рішень

а х!йло чим думав коли війну починав
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17.05.2022 14:25 Відповісти
Пук зараховано
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17.05.2022 14:27 Відповісти
Правильно ответили,Украина собирается дальше с кацапами дружить,а дураками хотят других
сделать
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17.05.2022 14:45 Відповісти
В Україні Гоф маршал єрмак з придворним митарем Гетьманчиковим вже себе призначили керовать цими грошима.
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17.05.2022 16:25 Відповісти
 
 