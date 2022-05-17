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На півночі Сумської області є спроба прориву державного кордону, триває бій, - Живицький

сумщина

З самого ранку тривають обстріли Сумської області з території Росії.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі.

"Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич", - додав очільник регіону.

"Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі н.п. Середина-Буда. Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами", - зазначає Живицький. 

Читайте також: Ворожі ДРГ намагались зранку прорватись через державний кордон на території Сумщини, - Живицький

Автор: 

армія рф (18043) кордон (4838) прикордонники (1115) Сумська область (3960) бойові дії (4189) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+57
це я написав зранку---поки не буде вогонь у відповідь, от так будуть постійно обстріли.

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17.05.2022 14:38 Відповісти
+37
А що б затримати хоч й десять БТГ требо вирішити раз й на завжди -- закрити будь який трафік через кордон й перерити його протитанковими ровами й бажанно йще в два шара .
Шосе розібрати десь так км дороги .
Залізничні колії підірвати й головне -- насипи зрівняти в нуль ! Й це зробити на своїй теріторії .
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17.05.2022 14:46 Відповісти
+28
то шукати скупчення військ на території параши і накривати їх,
чого чекати поки орки будуть атакувати і наших будуть вбивати

дотримуватись якихось правил у війні без правил?
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17.05.2022 14:37 Відповісти
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17.05.2022 14:34 Відповісти
Там залізниця з Москви на Київ.
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17.05.2022 14:38 Відповісти
це я написав зранку---поки не буде вогонь у відповідь, от так будуть постійно обстріли.

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17.05.2022 14:38 Відповісти
згоден на всі 100%
Потрібно відповідати
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17.05.2022 15:00 Відповісти
може час відновити Локотську республіку?
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17.05.2022 14:51 Відповісти
Вторая точка в районе Бачевска... А на той стороне родина Хрущева Калиновка... Если расхренячить родину Хрущева, ведь кацапы не обидятся?)))
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17.05.2022 16:02 Відповісти
А 24февраля не могли сразу давать отпор?
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17.05.2022 14:36 Відповісти
Ви розумієте різницю між декількома ДРГ, та декількома БТГ?
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17.05.2022 14:38 Відповісти
А що б затримати хоч й десять БТГ требо вирішити раз й на завжди -- закрити будь який трафік через кордон й перерити його протитанковими ровами й бажанно йще в два шара .
Шосе розібрати десь так км дороги .
Залізничні колії підірвати й головне -- насипи зрівняти в нуль ! Й це зробити на своїй теріторії .
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17.05.2022 14:46 Відповісти
Что бы нам не втирали арестовичи, иницативу диктует враг
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17.05.2022 14:37 Відповісти
Не слухайте Арестовича, Подоляка та інших покемонів. Слухайте нормальних аналітиків та журналістів - Березовця, Швеця, Жданова. Також рекомендую деякі опозиційні російські канали - Невзорова (ну це не аналітика, а швидше іронічний погляд на кацапію), "Популярная политика", "Майкл Наки".
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17.05.2022 14:42 Відповісти
не бачу розбіжностей у позиціях Арестовича і того ж Жданова...
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17.05.2022 14:50 Відповісти
Ти шо, з дуба впав? Якого Швеця і Жданова? Два *********, журналістикою там навіть і не пахне. Один колишній гебіст, а другий, той, що "військовий експерт" несе дику пургу та навіть F-16 від F-18 не відрізняє.
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17.05.2022 14:52 Відповісти
"Один колишній гебіст" - Швец, используя свои связи, даже поспособствовал началу поставки вооружения для Украины, а что сделал ты, ********?
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17.05.2022 15:33 Відповісти
Ты серьёзно в это веришь?
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17.05.2022 16:04 Відповісти
Звідки інформація? Мабуть від самого Швеця)
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17.05.2022 16:17 Відповісти
а звідки ж.
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17.05.2022 16:31 Відповісти
Швець як ложку "дьогтя" у своїх промовах сказав що ленд-ліз без контролерів не надавати Україні. Швець - це ще той гебіст. Нічого не заважало проголосувати за ленд-ліз а потім контролювати..
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17.05.2022 16:32 Відповісти
что? ты внатуре дурак или бот ? твой швец обыкновенный провокатор балабол ему насрать на Украину..
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17.05.2022 16:33 Відповісти
Хйло если так посмотреть тоже украинский патриот, и спонсор всу в некотором роде. и возможно ликвидатор московщины.
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17.05.2022 16:34 Відповісти
Дитинство не відпускає? Досі в казки віриш?
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17.05.2022 16:38 Відповісти
Швець - взагалі не експерт, а фсбешний агент.
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17.05.2022 14:56 Відповісти
Слухайте Швеця здорової людини - https://www.facebook.com/anton.an.shvets Антон Швець
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17.05.2022 15:03 Відповісти
и что он фсб-шного продвигает? что Ермак торгует гуманитаркой? или что разворовывается помощь Запада?
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17.05.2022 15:11 Відповісти
А можна контакти єрмака? Хочу взяти трохи гуманітарки.
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17.05.2022 15:28 Відповісти
Те що він брав слова американьского інструктора стасовно складів у Львоі- там багато було вирвано з контексту. Він говорив про те, що існує логістична проблема з забеспеченням (реч йшла не про важке озброєння, а про турніекти наприклад),але він говорив про це як про логістичну проблему, про факти розрадання він сказав, що такі факти йому не відомі https://youtu.be/rHvqAyEe_qg?t=450 тут він напряму говорить про"no ill intent", тобто усі проблеми, про які йому відомі- це логістичні.
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17.05.2022 15:33 Відповісти
Сіяв зраду, коротше. Хотів хайпанути. А коли його купа людей, в тому числі військових тицьнули носом в його ж лайно, назвав всіх ботами і провокаторами банкової. Дуже на когось тут схоже.
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17.05.2022 16:43 Відповісти
он продвигал то что путлер не прячется в бункере - а втирал что самолеты президентские разлетаются по ращке типа развозят каких то чиновников а не прикрывают маскировку ботокса - короче мутный крот он
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17.05.2022 16:37 Відповісти
Та ти шо? Ану давай розкрий тему!
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17.05.2022 16:20 Відповісти
тебе кацап никто ничего не раскроет
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17.05.2022 16:38 Відповісти
Не розумію,ніхт ферштейн,донт андестенд,нон капіско,вакаранай-твоєї свинячої кацапської говірки,козломордий.Переклади на яку небудь людську мову.
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17.05.2022 21:22 Відповісти
Більш-менш норм: Бутусов, Буткевич, ютуб-канал Право на поплаву(особливо по техниці там класно розповідають, порівняльні аналізи, якісь нюанси).
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17.05.2022 16:16 Відповісти
откуда березовец швец или тем более невзоров берет информацию? они же просто интернет диванные хайпо-жоры
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17.05.2022 16:31 Відповісти
березовец сейчас в ВСУ
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17.05.2022 16:55 Відповісти
Ще є Соскін https://www.youtube.com/watch?v=8hCAKRX0EzQ
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17.05.2022 20:00 Відповісти
А что ты хотел? Они стоят почти по всему периметру нашей границы, кроме западной. У них пока что больше артиллерии, ракет и снарядов. Мгновенных чудес не бывает. Встань с диване и поедь на помощь чтобы диктовать инициативу
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17.05.2022 14:44 Відповісти
Вони давно нам втирають непереконливі речі. Одним словом, "вода" замість конкретики і оперативної ситуації на фронті.
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17.05.2022 14:47 Відповісти
В 2014 році десь так липні продерлися скрізь кордон ось таке ж саме .
Їх затримали вже глибоко за кілька десятків кілометрів від кордону й навіть не обміняли , а так передали ... мовляв вони "були на навчаннях й заблукали" ....
Ось така херня була !

ДРГ це не "ініціатива" , це на війні побутова справа !
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17.05.2022 14:54 Відповісти
Так арєстовічь пропонує до 2035 року воювати - зебіли його ******* , військовим експертом називають .
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17.05.2022 15:52 Відповісти
Недавно цьому швондеру класне поганяло дали - Люська Про"бали. Цікаво, а скоро буде міняти паспорт ? Ухи Єрмака.
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17.05.2022 16:22 Відповісти
ну так арестович падло сам то не воюет - а только ходит из одного бункера в другой видосики пилить
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17.05.2022 16:40 Відповісти
то шукати скупчення військ на території параши і накривати їх,
чого чекати поки орки будуть атакувати і наших будуть вбивати

дотримуватись якихось правил у війні без правил?
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17.05.2022 14:37 Відповісти
біба сказав нам чужого не нада ....
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17.05.2022 14:43 Відповісти
Ну я б двох рабів взяв, якби спитали
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17.05.2022 14:59 Відповісти
Приємно дивитись, як в кацапів палає від нашого " біби"
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17.05.2022 15:02 Відповісти
А я думав - від ЗСУ, які озброєні хорошою НАТОвською зброєю, яку взимку 2022 року пробив для України Порошенко А виявляється - це "біба" їх шампурами "жарить" під Ірпенем, Харковом і Черніговом з Маріуполем!
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17.05.2022 15:41 Відповісти
" яку взимку 2022 року пробив для України Порошенко" - а де можна про це почитати?
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17.05.2022 16:44 Відповісти
а разве ты не кацап - у тебя тоже пукан горит
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17.05.2022 16:42 Відповісти
пусть ленку с детьми на границу посадит и сразу "обстрелы прекратятся"
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17.05.2022 16:41 Відповісти
Яке "скупщення" ?

Це одне чи дві ДРГ ...
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17.05.2022 14:48 Відповісти
Потрібно ПИ39ИТИ рашистів на ЇХ території!
Інакше вони не розуміють.
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17.05.2022 14:39 Відповісти
Пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.
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17.05.2022 14:46 Відповісти
Высокоточного образца по 100 залпов за раз.
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17.05.2022 14:47 Відповісти
Полізли орки. Все ж було відомо і про наміри цього наступу і про чисельніст військ. Підготуватися забули?
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17.05.2022 14:39 Відповісти
********!
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17.05.2022 15:09 Відповісти
О чём Вы? Зеленский даже не прокомментировал сдачу юга! Ему нечего сказать. Тем более судить кого-то за госизмену. Как он может осудить самого себя и ближайших соратников? За все про***бы ЗЕвласти Зеленский обязан уйти в отставку!!
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17.05.2022 20:09 Відповісти
Не перегибай, на данный момент клован - наше всьо, если ты , конечно не тролль
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18.05.2022 00:58 Відповісти
"Наше всьо"? Надеюсь, это сарказм. Потому, что, если от Зеленского зависит наше всё, то это ........ Я верю ЗСУ, я верю в тероборону, я верю в украинцев и больше никому
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18.05.2022 01:52 Відповісти
Необхідно зачищати потойбіччя! Них звикають
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17.05.2022 14:43 Відповісти
Суки, хочуть відтягнути наші сили, бо на сході їх ї6уть.
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17.05.2022 14:47 Відповісти
весь кордон с русопідарами повинен бути замінований, при чому на территорії *********
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17.05.2022 14:47 Відповісти
Пока наши не начнут " освобождать" приграничные российские области для буфера раша не перестанет кошмарить Украину. Вариант " нам чужого не надо" с *********** не работает.
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17.05.2022 14:55 Відповісти
Вести боевые действия на территории врага или нет желания, или нет возможности.
Первый вариант - это трусость и предательство.
Второй вариант решается созданием мощных укрепрайонов и фортификационных сооружений вдоль всей границы. (большой привет "стене Яценюка")
Бетон есть, железо есть. Всё своё. В чём проблема? Или кто-то думает, что они "просто перестанут стрелять"? Граница голая! И мы не видим публичного обсуждения этой проблемы. "Не на часi"?
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17.05.2022 15:02 Відповісти
Черт его знает. Создание сооружений это ни черта не просто, если не на бумаге. Это утверждение, бабки и только потом реализация. Короче работа на перспективу, а на часі она или нет - только время покажет.
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17.05.2022 15:08 Відповісти
У них и на дамбас сил не хватает.....тупо гоняют ДРГ шоб наши резервы оттянуть от Харькова и т.п...думают контрнаступление наших таким образом замедлят.
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17.05.2022 15:07 Відповісти
1. Оттягивание внимания и сил с юга и востока.
2. Сявки пребывают в убеждении, что Украина не станет бомбить их приграничье из-за боязни спровоцировать ответный тактический ядрёный удар.
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17.05.2022 15:10 Відповісти
не будет никого ядерного удара хватит эту мульку кацапскую тулить
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17.05.2022 16:44 Відповісти
"Прорив державного кордону." Кумедно.
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17.05.2022 15:17 Відповісти
Вся ця ситуація з недоторківаністю рашистів на їх території повний абсурд і сюр.
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17.05.2022 15:20 Відповісти
Орки так и будут постоянно обстреливать пока не будет по ним реальных ударов на их же территории.
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17.05.2022 15:44 Відповісти
Прямо сейчас проигрывается та самая ситуация, которая ожидалась уже давно, и насколько можно понять, готового решения для нее пока не нет. Речь идет о минометных обстрелах нашей территории в Сумской и Черниговской областях со стороны мордора.

Это - лайт версия того, что было в 2014 году, когда под Саур-Могилой враг валил по нашим войскам со стороны помойной федерации, а наши не могли дать надлежащего ответа, чтобы не спровоцировать широкомасштабное вторжение.

Понятно, что задним умом мы все горазды, но тогда действительно можно было предпринять определенные действия, которые было бы очень трудно назвать «ответным огнем», со всеми вытекающими последствиями.

Спустя время по собственным каналам мы получили описание того, как они действовали с территории Матвеево-Курганского района Ростовской области. Причем, до самой границы они шли расслабленно, колоннами, как мы видели это и сейчас.

При этом, они особенно не заботились о боевом охранении и были уязвимы даже для небольших диверсионных групп. Только тогда эти группы нечем было оснастить, чтобы они устроили хороший бада-бум прямо там. А вот с артиллеристами было еще проще.

Они вообще не заботились ни о чем и лупили как на стрельбище, вообще без малейшего прикрытия. Это видели местные жители, которые и сообщили об этом. Другие источники говорили о том, что боевые расчеты и вовсе состояли из курсантов. В общем, их можно было банально вырезать и взорвать БК.

Но это известно сейчас, а тогда складывалась другая ситуация, и не нам об этом рассуждать. А вспомнить это надо было лишь для того, что сейчас враг начинает практиковать то же самое, только теперь широкомасштабное вторжение уже состоялось и в этом плане терять нечего.

В общем, с той стороны сейчас опять работают провокаторы, которые однозначно не успокоятся до тех пор, пока они не получат ответный, высокоточный удар. В этом можно не сомневаться, поскольку оставив без ответа несколько таких налетов, мы уже получили как минимум один рейд их ДРГ, которую встречным огнем удалось выдавить назад в лепрозорий.

Здесь действует железный принцип, который с федерастами следует соблюдать неукоснительно. Нельзя оставлять безнаказанной ни единой такой провокации. Отсутствие адекватного ответа там однозначно принимают за слабость и отсутствие воли к борьбе.

Мы это наблюдали уже столько раз, что алгоритм действий должен быть четким и внятным. Другое дело, каким должен быть этот ответ. Минимальным или симметричным ответ может быть, когда по позиции противника тут же прилетает обратка и стрелки лежат рядочком и смотрят в небо, пока за ними не приедет эвакуационная команда.

Но это - слишком просто, поскольку списать десяток или два оболтусов там не будет стоить никакого труда.

Второй вариант ответа - накрыть гадюшник, откуда они выползли. Вот это уже точно будет дисциплинировать и такие деятели десять раз подумают, надо ли соглашаться на такое, поскольку когда от них останутся рожки да ножки, то такие потери не спишут на боевые и компенсации родственникам не выплатят.

Как обычно, просто спишут на «неудачно покурили» и все. Мол - сам дурак, на территории Украины его не было, а значит и платить не за что. Пример - крейсер Москва. Там родственникам пояснили, что корабль не участвовал в боевых действиях и потому - не положено никаких выплат.

Ну а третий - более продвинутый и чувствительный. Если эти деятели чем-то стреляют, то где-то рядом должен быть артиллерийский склад. Вот там и должно произойти неудачное курение сразу после факта обстрела, мол: «Заказали? Получите!» Или там нефтебаза какая рядом.

Но в любом случае, безнаказанность должна уйти в прошлое. После 24 февраля все шутки кончились.

ANTI-COLORADOS
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17.05.2022 15:49 Відповісти
Когда по тебе стреляют, ответ только один : "уничтожать врага в любом месте" несмотря на границе и гражданских врага, убивать их , убивать и ещё раз убивать. Смерть агрессорам
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17.05.2022 16:50 Відповісти
ВСУ покрошили рашистов на границе Сумской области и отбросили их от границы. Вертикаль. Техника русни горит прямо в рф
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17.05.2022 15:54 Відповісти
Відволікають увагу від Донбасу.
Точки У є ?
Військові склади на території паРащі є ?
Далі треба пояснювати ?
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17.05.2022 16:00 Відповісти
Это какая-то глупость, не обстреливать врага на его территории. Если твой враг не обращает внимание на международные правила, то и ты не должен на них обращать внимание и уничтожать его всеми доступными способами и в любом месте
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17.05.2022 16:47 Відповісти
Відчувають перевагу на Сході, чинять всілякі обстріли, що ми відтягнули сили. Прикро те, що активність наших дій падає, а кляті московити намагаються нав'язати на свою тактику
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17.05.2022 16:48 Відповісти
всих вішать. у полон не брать.
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17.05.2022 18:22 Відповісти
нужно не боятся переходить границу Козляндии там, где нам это нужно и выгодно.
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17.05.2022 19:16 Відповісти
Мусова має бути відповідь стріляють з кацапстану-накривати поштою вогневі точки в кацапстані.
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17.05.2022 21:32 Відповісти
Питання вирішується дуже просто: всім бажаючим чоловікам в прикордонних районах, які не мають судимості і не перебувають на обліку в дурці, роздаються калаші.
Калашів на складах в Румунії, Болгарії, Польщі, та й в нас, як гівна.
Проблема одна: в умовах війни наша влада продовжує мислити стандартами мирного часу. Це - єдина проблема...
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17.05.2022 23:33 Відповісти
 
 