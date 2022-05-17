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Продаж міцного алкоголю заборонено у всій Харківській області до завершення воєнного стану

алкоголь

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підписали наказ, який забороняє продаж на території області алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, до завершення дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на наказ.

"Заборонити... до припинення або скасування в установленому порядку воєнного стану торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до використання та включених до Державного реєстру лікарських засобів України, та дезінфекційних засобів), крім торгівлі пивом та слабоалкогольними напоями з 9:00 до 15:00 (окрім закладів громадського харчування) та з 9:00 до 21:00 у закладах громадського харчування", - йдеться у наказі.

Окремий пункт наказу повністю забороняє продаж алкоголю військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також працівникам правоохоронних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, особам, які виконують функції із гарантування безпеки та оборони України, а також людям, які мають зовнішні ознаки приналежності до таких формувань (у військовій формі, зі зброєю, спецзасобами тощо).

Також читайте: Заборону на продаж алкоголю відновлено на всій території Чернігівської області, - Чаус

Автор: 

алкоголь (1253) Харківщина (6054) воєнний стан (577)


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Топ коментарі
+5
правильно, даёшь торговлю по алкоточкам. Интересно под чей крышей алкоточки, разливные находятся?
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17.05.2022 15:02 Відповісти
+5
нет что б акциз получать, будут самогон по НП получать... уже ж пробовали???
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17.05.2022 15:06 Відповісти
+4
Та ніколи заборона алкоголю не приносила користі. Окрім збільшення чорного ринку.
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17.05.2022 15:11 Відповісти
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Так я не зрозумів, воїнам не можна, а алкашні можна?
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17.05.2022 14:50 Відповісти
Алкашка конечно зло, но иногда 100-150 алкоголя, в своей компании снимает стресс намного лутше любого психолога
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17.05.2022 14:51 Відповісти
Придется менять на Мухоморы
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17.05.2022 15:04 Відповісти
Это инициатива президента? 🤢
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17.05.2022 15:13 Відповісти
зегавно теперь будет решать кому что пить и есть, за границу уже не всех выпускают, только за много бабла, теперь рабство введите суки.
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17.05.2022 14:56 Відповісти
Угу, особенно новой почтой с Полтавы получить паленку вообще без проблем. Все в свободном доступе в интернете. Литр - 100 грн. В Харькове - 200. И бизнес идет на ура.
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17.05.2022 14:58 Відповісти
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17.05.2022 15:00 Відповісти
правильно, даёшь торговлю по алкоточкам. Интересно под чей крышей алкоточки, разливные находятся?
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17.05.2022 15:02 Відповісти
нет что б акциз получать, будут самогон по НП получать... уже ж пробовали???
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17.05.2022 15:06 Відповісти
Херня все это. Аватар если захочет, то все одно найдет
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17.05.2022 15:11 Відповісти
Та ніколи заборона алкоголю не приносила користі. Окрім збільшення чорного ринку.
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17.05.2022 15:11 Відповісти
Ну вот разве не польза жеж?
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17.05.2022 15:24 Відповісти
Покупать будут, продавать будут, но все мимо казны...
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17.05.2022 15:18 Відповісти
А навіщо їм казна, партнери по троха грошенят підкидують...))
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17.05.2022 17:07 Відповісти
Поднимать каждый день цены на топливо не заборонят никак а вот алкоголь запросто.Придурки как были так и остались,просто казна потеряет а им то видно похх..
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17.05.2022 15:20 Відповісти
блін - та це просто сигнал москалям - тут нема для вас нічого цікавого
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17.05.2022 15:40 Відповісти
Тут в Харкові двіжняки по півасіку з єдиною метою - без нього Зе влада не протрималась бі так довго, десь так.
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17.05.2022 16:21 Відповісти
Кто всю жизнь пил, ему пофик этот закон, пил, пьёт и будет пить, как бы там не было. В продаже не будет, - самогончик будет гнать, да и вообще найдёт где нажраться в своё удовольствие.
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17.05.2022 17:19 Відповісти
😁😁😁
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17.05.2022 17:21 Відповісти
Назад в СССР
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17.05.2022 20:35 Відповісти
 
 