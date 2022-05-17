Продаж міцного алкоголю заборонено у всій Харківській області до завершення воєнного стану

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник підписали наказ, який забороняє продаж на території області алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, до завершення дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на наказ.

"Заборонити... до припинення або скасування в установленому порядку воєнного стану торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до використання та включених до Державного реєстру лікарських засобів України, та дезінфекційних засобів), крім торгівлі пивом та слабоалкогольними напоями з 9:00 до 15:00 (окрім закладів громадського харчування) та з 9:00 до 21:00 у закладах громадського харчування", - йдеться у наказі.

Окремий пункт наказу повністю забороняє продаж алкоголю військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також працівникам правоохоронних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, особам, які виконують функції із гарантування безпеки та оборони України, а також людям, які мають зовнішні ознаки приналежності до таких формувань (у військовій формі, зі зброєю, спецзасобами тощо).

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