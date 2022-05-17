УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 965 35

Окупанти планують віддати Маріуполь "під шефство" кадирівців для залякування та придушення опору, - Андрющенко

Російські окупанти планують дозволити майбутнім "шефам" Маріуполя займатися мародерством.

Про це повідомив в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стає потрохи зрозумілим частини пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем. та хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерала з оточення Іващенко повідомляли про "шефство" від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився надто недружнім і націоналістичним. Тому для залякування та придушення опору планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства", - розповів він.

За даними Андрющенка, 17 травня в Маріуполі відбулася "робоча зустріч" за участю окупаційної адміністрації, депутата ДержДуми РФ Дмитра Сабліна, який курував окупацією Маріуполя з 2014 року, Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва, які по суті є частиною політичної влади Чечні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не всі, хто потрапляють у Маріуполь, мають змогу потім виїхати", - мер Бойченко закликав мешканців не повертатися до міста

"Кадировці поводилися як господарі, і сам графік зустрічі швидше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилося", - додав радник мера.

Окупанти планують віддати Маріуполь під шефство кадирівців для залякування та придушення опору, - Андрющенко 01

Автор: 

Маріуполь (3254) окупація (6762) Чечня (285)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Це найвеличніша "перемога" холуя пуйла Зеленського.
Здав на фактичну смерть захисників Маріуполя, а саме місто кадирівцям.
Зеля - найвеличний г..ндон, та неперевершений зрадник з усіх вищих посадовців за всі часи незалежної України.
показати весь коментар
17.05.2022 14:55 Відповісти
+12
Казали,що Маріуполь ешелоновано має оборону.А виявилось,що там не було навіть ппо.Москалі безкарно авіацією його бомбардували.Зараз розповідають казочки,за відтягування військ.Це ж брехня.
показати весь коментар
17.05.2022 15:02 Відповісти
+11
Скажу схоже, але по-іншому. При президенстві Зе Україна переживає найтрагічніший і найважчий період в своїй новітній історії. Пуйло пуйлом, але саме Зе допустив криваву війну у своїй країні, на її території... Він теж відповідальний за те, що відбувається.
показати весь коментар
17.05.2022 15:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вихід українських військових з Азовсталі..https://www.youtube.com/watch?v=6vCcdZirt8M
показати весь коментар
17.05.2022 14:50 Відповісти
с 2014 года столько в Мариуполь было вложено из бюджета, что бы там га..доны керували.
показати весь коментар
17.05.2022 14:53 Відповісти
Це найвеличніша "перемога" холуя пуйла Зеленського.
Здав на фактичну смерть захисників Маріуполя, а саме місто кадирівцям.
Зеля - найвеличний г..ндон, та неперевершений зрадник з усіх вищих посадовців за всі часи незалежної України.
показати весь коментар
17.05.2022 14:55 Відповісти
Скажу схоже, але по-іншому. При президенстві Зе Україна переживає найтрагічніший і найважчий період в своїй новітній історії. Пуйло пуйлом, але саме Зе допустив криваву війну у своїй країні, на її території... Він теж відповідальний за те, що відбувається.
показати весь коментар
17.05.2022 15:40 Відповісти
ослойоби смердючі
показати весь коментар
17.05.2022 14:55 Відповісти
кто хотел уехать - тот уехал. почему не бомбят? так нет людей, которые за Украину. чего ждать?
показати весь коментар
17.05.2022 14:56 Відповісти
поэтому и не могли военным путем освободить Азовцев, из-за сепарни продажной. На те же грабли наступают.
показати весь коментар
17.05.2022 15:01 Відповісти
Не мели дурниць.З Маріуполя майже не можливо виїхати.Коли останній раз влада когось з Маріуполя евакуйовивала, і скільки було тих автобусів,з два десятка на все місто.Хто мав авто ті ще мали якусь можливість,а всі інши,а їх більшисть.Вони всі заручникі.А ти в курсі що всіх кого вивозили автобусами пропускали через фільтрацію,і при будь якій підозрі знімали і відправляли в концтабір в Оленівці.Тому багато людей взагалі бояться спробувати виїхать щоб не опиниться в концтаборі.
показати весь коментар
17.05.2022 16:46 Відповісти
Кузьма прав - нас з тобою просто - кинули.
показати весь коментар
17.05.2022 14:57 Відповісти
Требо давати термінологічно вірні оцінки .

Не Маріупіль , а те , що з його залишилося ...

Якщо там з 480 тисяч населення зараз кажуть про 100-150 ... це вже третина Маріуполя .
показати весь коментар
17.05.2022 14:58 Відповісти
Там останется максимум 50 тысяч, там было очень много молодежи
показати весь коментар
17.05.2022 15:00 Відповісти
Мене більше турбують ті , кого "обрали" на фільтрацію й депортування .
А певна частина , які залишилися це ті , кого орки порахували "благонадійними" .
Ось ця частина мене турбує виключно та , яка вигукноло "слава *****" нещиро .

А щирих любителів ***** мені не шкода .
Після цього пекла , який ***** зробив в Марику , якщо вони не мають або мизиків , або совісті -- їм буде з Кадиркою по дорозі . Й нехай їх це опудало трахає в усі щелини !
показати весь коментар
17.05.2022 15:28 Відповісти
Скажу навіть більше ...

Мене доля всього одного Калини турбує більше , ніж разом усіх цих утирків ("пютєн ввєді") , а хоч їх там буде й кілька тисяч .
Не кажучи про долю усіх захістників "Азовсталі" !
показати весь коментар
17.05.2022 15:32 Відповісти
наступне на черзі до здачи ворогу путінським клованом це Запоріжжя
показати весь коментар
17.05.2022 15:00 Відповісти
до речі, не виключено.
показати весь коментар
17.05.2022 15:42 Відповісти
Не так , очевидно ведь , в городе руководит открытая не прячащусяся сепарня , открыто саботирующая ведение оборонительных работ даже Корбан охренел от этого и пригнал технику и людей с Днепра что бы строить хоть какие-то оборонительные линии . Зебил просто открыто не прячась сдаёт юг и всем похрен даже после того как он снял Марченко когда тот подошёл к Херсону и кацапы бежали через антоновский мост просто давя друг друга
показати весь коментар
17.05.2022 17:11 Відповісти
Казали,що Маріуполь ешелоновано має оборону.А виявилось,що там не було навіть ппо.Москалі безкарно авіацією його бомбардували.Зараз розповідають казочки,за відтягування військ.Це ж брехня.
показати весь коментар
17.05.2022 15:02 Відповісти
Недавно спрашивали авторитетного украинского военного эксперта Сергея Згуровца как так получилось, что через 4 дня от начала войны рашисты подошли к городу с запада. И он признался, что у него нет ответа на этот вопрос.
показати весь коментар
17.05.2022 15:09 Відповісти
Ответ на этот вопрос числится у клована в завхозах.
показати весь коментар
17.05.2022 15:25 Відповісти
Тут через два дня по центру Киева рашисты ездили на танках а вы про Мариуполь.... Скажем так, наша власть просрала все. Потому что некоторые гондоны ездили с кацапами на переговоры и те заверили что нападения на Украину не будет. Вот цена переговоров которую сейчас все мы платим. Еще если будут переговоры и договоры с рашистами, придется еще нам и нашим детям и внукам платить
показати весь коментар
17.05.2022 16:52 Відповісти
Хмммм.А зелупі сказали що любий літак можна збити куском асфальту.
показати весь коментар
17.05.2022 15:22 Відповісти
Так оборона була.Я сам будував навколо Маріуполя в 15 році ці укріплення з бетонними дотами.Але цомусь,не дивлячісь на те що про напад знали за два місяця,як признався арестович,на 24 лютого в ціх укріпленях небуло жодного військового.Місто просто здали.
показати весь коментар
17.05.2022 16:53 Відповісти
Кого эти ишакоебы, кроме кацапов, могут запугать?
показати весь коментар
17.05.2022 15:03 Відповісти
Очень верю, что слова генерала Ходжеса станут пророческими, и Украина сможет к концу лета выйти на довоенные границы. Освобождение Мариуполя конечно будет сопряжено с новыми разрушениями. Скорее всего от города вообще останется груда камней. Оставшимся в городе мариупольцам нужно приложить все силы, чтобы выскочить из этого ада как можно скорей. Я понимаю, что многие натягали из брошенных квартир, магазинов и продуктовых баз добра и думают за счет перепродаж подняться. Кто-то планирует переоформить занятую квартиру на себя. В условиях беззакония это очень даже возможно. Именно эти люди уже с паспортами эрэфии будут больше всех потом кричать: - Украина нас бомбит!..
показати весь коментар
17.05.2022 15:05 Відповісти
а генерал Ходжес понимает, что до конца лета - процентов 25-30 людей просто не дотянет?
показати весь коментар
17.05.2022 15:21 Відповісти
Говорять вони всі улесливо і приємно вуху. Але на практиці досягнути такого буде неймовірно важко. І це ще я вжив м'який епітет.
показати весь коментар
17.05.2022 15:44 Відповісти
Сафари на кадыровцев
показати весь коментар
17.05.2022 15:09 Відповісти
передайте это бибе ... он там с какие-то условия для переговоров с ****** назвал
показати весь коментар
17.05.2022 15:14 Відповісти
"..Продовжуємо слідкувати за розвитком подій.."🤦🤦🤦
показати весь коментар
17.05.2022 15:22 Відповісти
3,14зда бородатим гавноїдам...
показати весь коментар
17.05.2022 15:42 Відповісти
Просто хотят загнать какдыровцев на утилизацию.
показати весь коментар
17.05.2022 15:49 Відповісти
Якщо це правда то п***** 👇

Аслан

@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1526535769376051201 43 мин

российские телеграмм-каналы сообщают, что эвакуированных бойцов "Азова" в автозаках увозят на территорию России. Данное видео снято в Таганроге.
видео
https://twitter.com/i/status/1526535769376051201

показати весь коментар
17.05.2022 15:54 Відповісти
А кадыровцы там не обосрутся? или они бессмертные?
показати весь коментар
17.05.2022 16:10 Відповісти
Вот скажи чего им бояться в окупированом городе?
показати весь коментар
17.05.2022 17:14 Відповісти
Повідомити через ЗМІ, що у разі протиправних дій кадиривців у полон ЗСУ брати не буде та оголосить полювання по всьому світу на них та їхні сім'ї.
показати весь коментар
17.05.2022 17:17 Відповісти
 
 