Окупанти планують віддати Маріуполь "під шефство" кадирівців для залякування та придушення опору, - Андрющенко
Російські окупанти планують дозволити майбутнім "шефам" Маріуполя займатися мародерством.
Про це повідомив в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Стає потрохи зрозумілим частини пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем. та хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерала з оточення Іващенко повідомляли про "шефство" від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився надто недружнім і націоналістичним. Тому для залякування та придушення опору планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства", - розповів він.
За даними Андрющенка, 17 травня в Маріуполі відбулася "робоча зустріч" за участю окупаційної адміністрації, депутата ДержДуми РФ Дмитра Сабліна, який курував окупацією Маріуполя з 2014 року, Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва, які по суті є частиною політичної влади Чечні.
"Кадировці поводилися як господарі, і сам графік зустрічі швидше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилося", - додав радник мера.
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Здав на фактичну смерть захисників Маріуполя, а саме місто кадирівцям.
Зеля - найвеличний г..ндон, та неперевершений зрадник з усіх вищих посадовців за всі часи незалежної України.
Не Маріупіль , а те , що з його залишилося ...
Якщо там з 480 тисяч населення зараз кажуть про 100-150 ... це вже третина Маріуполя .
А певна частина , які залишилися це ті , кого орки порахували "благонадійними" .
Ось ця частина мене турбує виключно та , яка вигукноло "слава *****" нещиро .
А щирих любителів ***** мені не шкода .
Після цього пекла , який ***** зробив в Марику , якщо вони не мають або мизиків , або совісті -- їм буде з Кадиркою по дорозі . Й нехай їх це опудало трахає в усі щелини !
Мене доля всього одного Калини турбує більше , ніж разом усіх цих утирків ("пютєн ввєді") , а хоч їх там буде й кілька тисяч .
Не кажучи про долю усіх захістників "Азовсталі" !
Аслан
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1526535769376051201 43 мин
российские телеграмм-каналы сообщают, что эвакуированных бойцов "Азова" в автозаках увозят на территорию России. Данное видео снято в Таганроге.
видео
https://twitter.com/i/status/1526535769376051201