Окупанти планують віддати Маріуполь "під шефство" кадирівців для залякування та придушення опору, - Андрющенко

Російські окупанти планують дозволити майбутнім "шефам" Маріуполя займатися мародерством.

Про це повідомив в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стає потрохи зрозумілим частини пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем. та хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерала з оточення Іващенко повідомляли про "шефство" від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився надто недружнім і націоналістичним. Тому для залякування та придушення опору планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства", - розповів він.

За даними Андрющенка, 17 травня в Маріуполі відбулася "робоча зустріч" за участю окупаційної адміністрації, депутата ДержДуми РФ Дмитра Сабліна, який курував окупацією Маріуполя з 2014 року, Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва, які по суті є частиною політичної влади Чечні.

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"Кадировці поводилися як господарі, і сам графік зустрічі швидше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилося", - додав радник мера.