"Сімферополь - час додому": в окупованому Криму анонсували мітинг на підтримку територіальної цілісності України

В окупованому Росією Сімферополі відбудеться мітинг на підтримку територіальної цілісності України та засудження війни. Подія запланована на 12:00 середи, 18 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це організатори заходу "Сімферополь – час додому!" повідомили у Facebook.

Місце проведення мітингу розсекретять за дві години до його початку – о 10:00. Це передбачили заздалегідь, щоб окупанти не встигли підготуватися та завадити проведенню.

"Вийти на мітинг – це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення Росії. Це підтримати територіальну цілісність України! До зустрічі! Світ побачить, що Крим – це Україна!" – йдеться в повідомленні.

Активісти просять учасників мітингу мати жовті стрічки. Кримчан, які були змушені залишити свій дім, просять підтримати подію, натиснувши кнопку "Відвідаємо".

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