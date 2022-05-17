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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Сімферополь - час додому": в окупованому Криму анонсували мітинг на підтримку територіальної цілісності України

крим

В окупованому Росією Сімферополі відбудеться мітинг на підтримку територіальної цілісності України та засудження війни. Подія запланована на 12:00 середи, 18 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це організатори заходу "Сімферополь – час додому!" повідомили у Facebook.

Місце проведення мітингу розсекретять за дві години до його початку – о 10:00. Це передбачили заздалегідь, щоб окупанти не встигли підготуватися та завадити проведенню.

"Вийти на мітинг – це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення Росії. Це підтримати територіальну цілісність України! До зустрічі! Світ побачить, що Крим – це Україна!"  – йдеться в повідомленні.

Активісти просять учасників мітингу мати жовті стрічки. Кримчан, які були змушені залишити свій дім, просять підтримати подію, натиснувши кнопку "Відвідаємо".

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Крим (14200) мітинг (755)


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Топ коментарі
+25
Да понятно, заполняемость отелей 10-15% на этот год... Тут самый упоротый ватник заглядывая в свой дрявый карман подлечит содержимое черепной коробки, да и с водой проблема никуда не делась. А главное, из туристической жемчужины Украины, превратиться в мировых изгоев и военный лагерь. Таких длбв ещё надо поискать в мире, сори
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17.05.2022 15:03 Відповісти
+21
Після деокупації Криму ніяких автономій і сраних "окремих міст Севастополів". Кримська область з обласним центром Сімферополь. Крапка. Кримські татари нехай не вийо.. їх там меншість.
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17.05.2022 15:05 Відповісти
+18
Что то мне подсказывает что этот митинг не состоится
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17.05.2022 15:03 Відповісти
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Да понятно, заполняемость отелей 10-15% на этот год... Тут самый упоротый ватник заглядывая в свой дрявый карман подлечит содержимое черепной коробки, да и с водой проблема никуда не делась. А главное, из туристической жемчужины Украины, превратиться в мировых изгоев и военный лагерь. Таких длбв ещё надо поискать в мире, сори
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17.05.2022 15:03 Відповісти
Не за что извинятся,ибо то что они долбоёбы-это очевидно.
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17.05.2022 15:15 Відповісти
Вставайте брати, вставайте всі поневоленні народи, вставайте всі інші держави, в яких були щагарблені споконвічні землі
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17.05.2022 15:23 Відповісти
Что то мне подсказывает что этот митинг не состоится
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17.05.2022 15:03 Відповісти
Не виключено, що мітинг може влаштовувати гебня для виявлення прихованих ворожих елементів та формування нових загонів м'яса на фронт. Це лише моя гіпотеза.
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17.05.2022 15:11 Відповісти
Нечем пока его ******* .Да и если будет то сделать это станет проблематично учитывая пво прикрывающее такой стратегический обьект
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17.05.2022 15:13 Відповісти
Плавало недавно корыто, которое являло собой ПВО, нету..
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17.05.2022 16:25 Відповісти
ванька иди домой
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17.05.2022 15:19 Відповісти
Ага! А чо ж вы 8 лет не выходили. Падлюки крымские. Знает кошка чье мясо съела. Не хотите больше вашу рассеюшку родную гавань? Жрите камни с неба. Дурни. После победы Украины всех через детектор лжи проверять.
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17.05.2022 15:04 Відповісти
Не потрібно нікого перевіряти. Вони громадяни РФ і повинні уйо...ти в "родную говень".
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17.05.2022 15:07 Відповісти
Все проще. Паспорт негражданина как в Балтии, плюс закон о колаборации (уже принят) и вопрос решен
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17.05.2022 15:13 Відповісти
проснулись спустя почти 3 месяца
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17.05.2022 15:05 Відповісти
Після деокупації Криму ніяких автономій і сраних "окремих міст Севастополів". Кримська область з обласним центром Сімферополь. Крапка. Кримські татари нехай не вийо.. їх там меншість.
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17.05.2022 15:05 Відповісти
Ну то хай самі і виганяють орків з криму. Удачі, вона їм знадобиться.
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17.05.2022 15:19 Відповісти
Сначала Крым нужно освободить от рашистов и оголтелой ваты. Потом решите, сколько автономии вам нужно.
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17.05.2022 15:25 Відповісти
Поддерживаю национальную автономию крымскотатарского народа в составе Украины.
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17.05.2022 15:27 Відповісти
никакой автономии никому давать (кроме децентрализации) не нужно хватит уже на-автономились до кровавых глюков
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17.05.2022 17:04 Відповісти
бред кацапский - Крым не должен быть никаким автоновным регионом
все области Украины должны быть в одинаковых условиях..
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17.05.2022 17:01 Відповісти
Там декілька областей буде, ніякої автономності там не повинно бути.
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17.05.2022 15:23 Відповісти
Эрдоган тебе по носу щелк
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17.05.2022 15:24 Відповісти
у Эрдогана кишка тонка щелкать Украину по носу
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17.05.2022 17:02 Відповісти
всіх відловлять і посадять... або вишлють за урал ((
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17.05.2022 15:06 Відповісти
фейком воняет. им то сейчас чего? "пабеда" есть какая-никакая, вода есть. что не так? играть на нервах, вот как это называется.
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17.05.2022 15:06 Відповісти
жу ...жу ....жу ...неспроста
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17.05.2022 15:07 Відповісти
З коктейлями?
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17.05.2022 15:08 Відповісти
Хорошее дело
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17.05.2022 15:09 Відповісти
Ой, не смешите. Люди там смотрят на всю эту войну у нас и крестятся, что они мимо пролетели.
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17.05.2022 15:13 Відповісти
кто мимо пролетел кацап ? мимо ВСУ не пролетишь!
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17.05.2022 17:05 Відповісти
повинні бути обережними в Криму і Сімфероаолю дуже багато вати навіть зараз після років як вони побачили що таке окупанти того як їм ставили паркани до моря віджимали житло багато не змінило поглядів в надалі готові жити при руськом міре
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17.05.2022 15:15 Відповісти
Не впевненний , що це добра ідея , якщо тільки це не кримли проводять виключно . До татар там заздалагідь недовірливе ставлення окупантів .
А ось інші можуть себе "засвітити" , хоча б були більш корисні на волі .

А так скрутять по садять . Й це йще не гірший варіант . Скільки активистів проукраїнських , включаючи татар , або зникли , або тупо вбиті ?!
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17.05.2022 15:16 Відповісти
цей мітинг спецоперація ФСБ вичислити лояльних до України людей та вислати їх в Сибір міста будувати!!!краще підривною діяльністю займатись чим мітингувати
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17.05.2022 15:16 Відповісти
Щось "камні с нєба" стали не до вподоби !
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17.05.2022 15:18 Відповісти
Фейком пахнет )
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17.05.2022 15:20 Відповісти
Стрьомно
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17.05.2022 15:22 Відповісти
от что, ленд-лиз, животворящий, делает!)))
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17.05.2022 15:24 Відповісти
зачекали б ще трохи...
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17.05.2022 15:30 Відповісти
Правильно - Симферопіль.
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17.05.2022 15:32 Відповісти
Ой грамотій.... Сімферополь! Як Овідіополь і Маріуполь. Грецька назва!
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17.05.2022 20:49 Відповісти
Побачимо, але об'єктивно, навіть якщо не фейк, - ранувато.
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17.05.2022 15:34 Відповісти
а шо случилось? уже не наливают? а так хорошо начиналось!
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17.05.2022 15:53 Відповісти
Провокация, чтобы засветились сочувствующие Украине и ФСБ их повязало . . . Бред. Раньше, чем в Крым будут заходить наши войска, нельзя этого делать - там же сразу уголовка за экстремизм и покушение на территориальную целостность с перспективой 15-20 летнего срока в колонии на крайнем Севере.

Это как в 1943 году в Берлине митинг за Черчилля устраивать и надеяться, что Гестапо не приедет и не поубивает.
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17.05.2022 16:22 Відповісти
Дуже схоже на російську провокацію: ви - збирайтесь, а фсб - вас очолить, надійно запакуе і подаруе вам великі сроки перебування під вартою!
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17.05.2022 16:27 Відповісти
Схоже на підставу від кагебешників, бо значної кількості мітингуючих все одно не назбирається, а тих хто вийде - ідентифікують та потім по-одному знищать
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17.05.2022 17:44 Відповісти
Якщо це правда і не провокація ФСБ, то ви там зовсім подуріли??? Чи ви за 8 років так і не допетрали що таке РФ???? Які в сраку мітинги в окупації садистської тоталітарної країні? Пики свої засвітити дарма! Краще сидіть в підпіллі, готуйте коктейлі Молотова, паліть військомати, техніку, військові частини, аеропорт, Севастополь. Зливайте плани рашистів, шпигуйте, розберіть рельси в Джанкої, паліть машини з символікою війни, труїть продукти окупантам, крадіть зброю, допомагайте депортованим з півдня і Маріуполя....та блін справ там не початий край....мітинг дибілізм! В СІЗО захотіли?
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17.05.2022 20:58 Відповісти
вход на митинг без автомата и гранат запрещен !
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17.05.2022 21:49 Відповісти
Це день депортації кримських татар, раніше був кожен рік так кацапня в цей день на вулицю боялась виходити.
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17.05.2022 22:54 Відповісти
 
 