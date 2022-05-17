Зеленський та Шольц озвучили умову для переговорів з РФ: "Негайне виведення російських військ з України"
Президент Володимир Зеленський провів переговори із канцлером ФРН Олафом Шольцом. Обидва політики впевнені, що дипломатичне врегулювання війни в Україні можливе лише після виведення військ РФ із території України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника німецького уряду Штеффена Хебештрайта за підсумками переговорів.
"Канцлер та український президент обмінялися інформацією про актуальну військову та гуманітарну ситуацію в Україні. Вони погодилися з тим, що дипломатичне переговорне рішення між Україною та Росією вимагає негайного закінчення бойових дій з боку Росії та виведення російських військ з України", - сказав він.
Топ коментарі
+45 Мирон Левицький #513800
показати весь коментар17.05.2022 15:11 Відповісти Посилання
+42 Максім ХОЙ #398010
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+36 Aleks Varnavin
показати весь коментар17.05.2022 15:11 Відповісти Посилання
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Азовсталі вже не існує. Засрашка неможе захопити нічого, Окрім того що зрадники здають без опору.
Під Київом, Чернігівом, Сумами, Харьківом, Прилуками, Миколаївом знатних пи#дюлей відгребли рашиззди.
Але звісно Азовсталь показувати будуть тупому кацапському рабонаселенню як "вялікую пабєду" .
Дякуємо за правильну остаточну українську позицію.
Не мешайте делать мир.
Все інше, пізніше.
Ведь если бы было сказано конкретно, что "вывод войск из Украины, включая ОРДЛО и Крым", то:
1. Дураку понятно, что Путлер этого не примет и не сделает пока он жив. Никакие переговоры не возможны.
2. Т.е. речь идет только о военной деоккупации этих территорий. Никакие переговоры не возможны.
3. Военная деоккупация потребует в десятки раз увеличить поставки техники и боеприпасов Украине.
Получается: переговоры невозможны, а расходов немеряно. Шольц это понимает. Шольц к такому не готов. Отсюда и все эти дипломатические сопли по асфальту.
Когда Зе это сказал,когда хоть раз по Крыму выстрелил?
Он уже давно поклялся Ху.лу забыть за Крым.
Эй, диспансер!
Проверьте - все ли ваши клиенты на месте в палатах?
нахрена ему вообще что о Украине
говорить?
Вероятно по просьбе" ЯнеВтик"
Про це не можна сказати ясно?
Бо окажеться , шо та немає ні Донбасу ні Криму?
Впевнений шо це так.