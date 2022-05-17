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СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв

сбу

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку СБУ.

Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів. Серед них жінки – колишні українські військовослужбовці із дислокованих у регіоні підрозділів. Їх залучали для додаткової конспірації: нібито вони не мали викликати підозри в українських силовиків.

За вказівками куратора агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися "в темну" використовувати чинних військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

Під час слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.

Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили:

  • засоби зв’язку,
  • флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності,
  • гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 журналістам, які працювали на замовлення РФ та викрила ворожу агентурну мережу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) Миколаїв (1819) СБУ (13056)


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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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17.05.2022 15:28 Відповісти
Может это мой личный бзик, но с тех пор, как первым захваченным зданием в 14-м было здание СБУ, я до сих пор больше доверяю ВСУ
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17.05.2022 15:33 Відповісти
Повесить под Варваровским мостом !
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17.05.2022 15:40 Відповісти
А представляете, если бы СБУ с 2104 года проводила такую работу ...
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17.05.2022 15:53 Відповісти
на банковій коли знешкодите агентурну мережу РФ?
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17.05.2022 16:27 Відповісти
А як там проникнення ворожих ДРГ з Криму? Не ******** 24 лютого?
Що там із замом керівника СБУ у Херсонській області?
СБУ - як каже Олександр Чуднивець, не зупиняйтесь! Зливайте далі Україну...
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17.05.2022 16:51 Відповісти
Як таргани лізуть
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17.05.2022 22:51 Відповісти
 
 