СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку СБУ.

Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів. Серед них жінки – колишні українські військовослужбовці із дислокованих у регіоні підрозділів. Їх залучали для додаткової конспірації: нібито вони не мали викликати підозри в українських силовиків.

За вказівками куратора агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися "в темну" використовувати чинних військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

Під час слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.

Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили:

засоби зв’язку,

флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності,

гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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