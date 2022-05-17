Держдума РФ має намір заборонити обмін українських військових полку "Азов". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ від фракції "Справедливая Россия - За правду", уродженець Одеси Анатолій Вассерман запропонував заборонити обмін українських військових із полку "Азов" на російських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на запис трансляції засідання.

У відповідь речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив підготувати комітету з оборони та безпеки "відповідне протокольне доручення".

"Це воєнні злочинці, і ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", - сказав Володін.

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Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".