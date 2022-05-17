Держдума РФ має намір заборонити обмін українських військових полку "Азов". ВIДЕО
Депутат Держдуми РФ від фракції "Справедливая Россия - За правду", уродженець Одеси Анатолій Вассерман запропонував заборонити обмін українських військових із полку "Азов" на російських військовополонених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на запис трансляції засідання.
У відповідь речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив підготувати комітету з оборони та безпеки "відповідне протокольне доручення".
"Це воєнні злочинці, і ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", - сказав Володін.
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".
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Подивіться, яка цікава ситуація. Тезісно.
- Україна вже досить довго отримує озброєння (в т.ч. важке).
- Бажаючих боронити свою країну - черга (вмотивовані резерви).
- Тих, кого призвали, але не направили на передову - постійно навчають та злагоджують.
- В кацапів брак резервів та техніки.
- Кацапи зазнають поразку за поразкою з величезними втратами на сході.
- ЗСУ наносять контрудари та поступово, потроху переходять до контрнаступу.
Виходячи з цього, "ми на порозі великого шухєра" (С). Навіщо саме зараз азовці отримують наказ "Зєлі" здаватися?
заднеприводное прищуренное чмо валодин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену.
Вместо этого пленных "преступников" следует предавать суду, сказал спикер госДуры эрэфии в ответ на предложение депутата толика выссермана запретить обмены бойцов батальона «Азов». Часть из них 16 мая взяли в плен на «Азовстали».
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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTdvmE3e1IweUn3jG117Wg00jfZtdyJshy9g&usqp=CAU
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/05/2022/628372f09a794770a9ae4ce6?from=newsfeed
******* не можна вірити.
обміняють всих хто Не азов.
мацкалю можно повірити
лише коли він дохлий
Заявление Госдумы РФ заблокировать возможный обмен бойцов Азова на российских военнопленных рассчитано на внутреннюю пропаганду среди российской аудитории. Об этом сказала замглавы Минобороны Анна Маляр во время брифинга 17 мая.
"Это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", - отметила она.
Якась ви Іванова, а не Іваненко.
"Паляниця"? Нє?
Окупантоязичні тьотки з реєстрацією сьогодні особисто у мене викликають підозру.
@nikita_ct14
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https://twitter.com/nikita_ct14/status/1526546996185776129 18 мин
Заяву Верещук про те, що поранених азовців обміняють як тільки їх стан стабілізується, можу інтерпретувати тільки в одному ключі: спроба збити хвилю, відсунути проблему на потім і змусити с-во забути за неї.
Вова,так они сдались в плен или нет?
Ты вообще там хоть что то решаешь и хоть иногда правду говоришь?
Росіяни практично перевили стрілки з себе на нашу владу і скористаються цим максимально, хоча вірю що все таки хлопців звільнять з полону - питання тільки якою ціною.
Тогда бы и Илловайска не было в своё время . . .
Что касается, что сейчас делать - надо их заложников набирать. Правильно тут говорят про кадыровцев и т.п. Офицеров, опять-таки. Если же не получается, то ни в коем случае не рассматривать этот вопрос в плоскости "наши солдаты за уступки на переговорах". Только "наши солдаты на ихних солдат", не иначе. Да, жестоко, да, цинично - но иначе русские будут всегда это использовать. Война жестока - в таких вопросах мы должны выставить какие-то красные линии, что даже несмотря на жизни людей такими-то вопросами не размениваемся (территории, остановка контр-наступления, частичное снятие санкций, особые условия переговоров и т.п.).
Я тільки одне знаю, - за будь-якого варіанту ви неодмінно кричали б "ГАНЬБА!"
Що, хіба не так?
Они много чего звиздят.
а нелох мог Азов руским свиньям умышленно слить вообще то
Є і більш свіжі приклади в Іловайську чи ДАП-і. Треба бути упоротим щоб очікувати від ординців чогось нового
Як ви, каци, можете бути ТАКИМИ дебілами?
А у Путіна зараз зовсім інший головний біль... і не один.
І, якщо це навіть станеться, то далі вже ніхто, повторюю ніхто і ні про що говорити з Рашею не буде.