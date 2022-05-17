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Новини Обмін полоненими Війна
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Держдума РФ має намір заборонити обмін українських військових полку "Азов". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ від фракції "Справедливая Россия - За правду", уродженець Одеси Анатолій Вассерман запропонував заборонити обмін українських військових із полку "Азов" на російських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на запис трансляції засідання.

У відповідь речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив підготувати комітету з оборони та безпеки "відповідне протокольне доручення".

"Це воєнні злочинці, і ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", - сказав Володін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває, - Верещук заявила, що обмін відбудеться після стабілізації поранених

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

Автор: 

Держдума (735) обмін (1250) росія (66461) Азов (794)


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Топ коментарі
+80
Пи%дец. Здали наших героев на ростерзание пи%дюкам.
Это же было очевидно
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17.05.2022 15:31 Відповісти
+56
ти від ******** очікував щось інше кЇк?
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17.05.2022 15:34 Відповісти
+44
ой ашо случілось? заглянули в оченятка кацапам а ті знову наїбали,як так могло статися,ніколи такого не було і ось оп'ять?
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17.05.2022 15:35 Відповісти
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Зараз накину трохи зрадофілії на вентілятор.
Подивіться, яка цікава ситуація. Тезісно.
- Україна вже досить довго отримує озброєння (в т.ч. важке).
- Бажаючих боронити свою країну - черга (вмотивовані резерви).
- Тих, кого призвали, але не направили на передову - постійно навчають та злагоджують.
- В кацапів брак резервів та техніки.
- Кацапи зазнають поразку за поразкою з величезними втратами на сході.
- ЗСУ наносять контрудари та поступово, потроху переходять до контрнаступу.
Виходячи з цього, "ми на порозі великого шухєра" (С). Навіщо саме зараз азовці отримують наказ "Зєлі" здаватися?
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17.05.2022 15:51 Відповісти
Потому что у них закончились вода, еда и медикаменты.
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17.05.2022 15:55 Відповісти
+ дофіга важкопоранених
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17.05.2022 15:57 Відповісти
Закінчилась їжа і вода, закінчувалися **********. Без їжі та води ЗДОРОВИЙ людський організм може протримась на 3-5 діб (потім втрати свідомості, кома і т.д) Підкреслюю, здоровий, а не вже виснажений
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17.05.2022 15:56 Відповісти
В них вода, їжа і ********** закінчилися місяць тому (судячи з новин).
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17.05.2022 16:37 Відповісти
Потому что никто отбивать не будет. Разве это не понятно. Это просто уничтожение национал-патриотического движения.
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17.05.2022 15:58 Відповісти
рашистськi гниди вже роблять заяви.

заднеприводное прищуренное чмо валодин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену.
Вместо этого пленных "преступников" следует предавать суду, сказал спикер госДуры эрэфии в ответ на предложение депутата толика выссермана запретить обмены бойцов батальона «Азов». Часть из них 16 мая взяли в плен на «Азовстали».

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeZhjNbb_cz3W8hnJ2ZdYzPHcCPtseiQ4NSA&usqp=CAU

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTdvmE3e1IweUn3jG117Wg00jfZtdyJshy9g&usqp=CAU


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/05/2022/628372f09a794770a9ae4ce6?from=newsfeed
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17.05.2022 15:53 Відповісти
Отож ,зекодло свідомо ,здало хлопців в полон . В Маріуполі Зе і Ко..дло поховали своє майбутнє .
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17.05.2022 16:17 Відповісти
Ось ті, хто гучніше кричав, про звільнення українських воїнів в Маріуполі, чого ви тепер не ідете на фронт та не захоплюєте в полон важливих рашистів накшталт кадирівців, офіцерів, спецов... Їх є шанс поміняти на маріупольців, а динировске м.ясо нікому не потрібно ніде...
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17.05.2022 15:55 Відповісти
Треба і нам умови поставити рашиських льотчиків не міняєм.
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17.05.2022 15:55 Відповісти
цього і слід було очікувати.... про іловайськ забули мабуть всі..
******* не можна вірити.
обміняють всих хто Не азов.
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17.05.2022 15:57 Відповісти
хтось очікував щось інше??
мацкалю можно повірити
лише коли він дохлий
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17.05.2022 15:59 Відповісти
можна, але контрольний в голову не завадить.)
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17.05.2022 17:43 Відповісти
Такого нахабства ще в світі пошукати, ті хто захищають свою країну у окупанта є злочинці.
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17.05.2022 16:03 Відповісти
А чи розуміють ці "вассермани" та "володіни" шо зараз до процессу обміну поранених АЗОВців на полонених росіян прикуті очі не тіки всіх українців а також державних діячів всіх цивілізованих країн, і шо в разі зриву росіянми попередніх домовленностей про обмін поставки зброї в Україну від західних країн стануть ну зовсім не оборонного типу?!
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17.05.2022 16:04 Відповісти
Правильна назва прізвища цього екс-одесита: "висер-ман", де перший склад всім зрозумілий, а "ман" - у перекладі це чоловік, тобто чоловік-лайно! Тому до цього "знатока" треба так і відноситися!
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17.05.2022 16:52 Відповісти
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17.05.2022 16:08 Відповісти
краще б Зелю та Єрмака поміняли на азовців - було б справедливо - їхнє керівництво привело до всіх цих жертв та оточення Маріуполя.
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17.05.2022 16:08 Відповісти
То цей знаний педофіл хоче потрафити своєму корешу Пушиліну, вони ж природні мокши тому і чудять. Бо від природи шахраї. хай хоч в зад залізуть один одному.
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17.05.2022 16:09 Відповісти
История о том как пуйло ****** Зе...договаривайтесь дальше упоротые - мир там в глазике!
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17.05.2022 16:10 Відповісти
Ну шо посмотрим на внутренюю или нет- Маляр заявила, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению бойцов Азова тоже продолжается.

Заявление Госдумы РФ заблокировать возможный обмен бойцов Азова на российских военнопленных рассчитано на внутреннюю пропаганду среди российской аудитории. Об этом сказала замглавы Минобороны Анна Маляр во время брифинга 17 мая.

"Это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", - отметила она.
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17.05.2022 16:12 Відповісти
Да вона продажна с#ка,нащо її публікувати? Якби орки хотіли обмінів, то вони б зразу міняли. А їм потрібна картинка про знищення азова.
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17.05.2022 16:38 Відповісти
Не представляю что должны чувствовать парни, которые прошли такой ад, защищая нас, и которых власть тупо слила в плен...
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17.05.2022 16:14 Відповісти
Тяжелораненые чувствуют боль, а в больнице им будут давать обезболивающее.
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17.05.2022 16:20 Відповісти
О этом тоже зелёные договаривались? Или "пропетляем", а потом "ну ********"?
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17.05.2022 16:31 Відповісти
Поговорите с теми, кто побывал в плену у этих выродков
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17.05.2022 16:37 Відповісти
"Тяжелоранених" доб'ють і скажуть що не вижили або взагалі нічого не скажуть, а інших через одного вб'ють,покалічать і виживших публічно засудять на довічне або не дай Бог стратять. Невже ти такий тупий,що пишеш про якісь обезболюючі?
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17.05.2022 16:42 Відповісти
Хватит нагнетать. Пленные с острова Змеиный уже давно дома.
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17.05.2022 16:50 Відповісти
Пленные с о. Змеинный это не Азовцы, которые для кацапов стали воплощением "нацизма". Наша влада сознательно отдала Героев в плен, зная, что их там ждёт. Если ,,Азовцев" не вызволят, для Зеленского это будет хуже, чем Иловайск - для Порошенка. При том, что Порошенко треть страны сознательно не про***бывал, как Зеленский
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17.05.2022 17:40 Відповісти
Карочє, всьо прапало, да?
Якась ви Іванова, а не Іваненко.
"Паляниця"? Нє?
Окупантоязичні тьотки з реєстрацією сьогодні особисто у мене викликають підозру.
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17.05.2022 19:30 Відповісти
Тошо меня деактивировали месяц назад. А я всего лишь спросила у Стефанчука какие антиукраинские законы приняла ВР за время войны. И всё - модератор меня забанил
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18.05.2022 08:24 Відповісти
Пропоную підігнати гаубиці до кордону з Бєлгородом і ,вибачте, стерти дощенту все,до чого дістануть. Ось такий в мене,****,настрій. Зробити їм там Чорноїбаївку таку,щоб вони від слова АЗОВ впадали в кому!!!!!
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17.05.2022 16:15 Відповісти
Так то у нас война... Граница будет там где войска остановятся...
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17.05.2022 16:38 Відповісти
Нетиповий тип

@nikita_ct14

·
https://twitter.com/nikita_ct14/status/1526546996185776129 18 мин

Заяву Верещук про те, що поранених азовців обміняють як тільки їх стан стабілізується, можу інтерпретувати тільки в одному ключі: спроба збити хвилю, відсунути проблему на потім і змусити с-во забути за неї.
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17.05.2022 16:15 Відповісти
Таке пояснення на вуха не натягнеш....щось там нечисто
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17.05.2022 16:17 Відповісти
Как?Так только что ж писали-их вывезли на подкацапную территорию,что бы обменять.

Вова,так они сдались в плен или нет?
Ты вообще там хоть что то решаешь и хоть иногда правду говоришь?
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17.05.2022 16:18 Відповісти
Пообіцяти це одне, а виконати обіцяне маючи на руках такий козирь це зовсім інше.
Росіяни практично перевили стрілки з себе на нашу владу і скористаються цим максимально, хоча вірю що все таки хлопців звільнять з полону - питання тільки якою ціною.
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17.05.2022 16:54 Відповісти
Русским верить нельзя, поэтому когда идут такие договорняки, надо по 2-3 человека проводить, а не всех сразу. Успешно - следующие, неуспешно - стоп.
Тогда бы и Илловайска не было в своё время . . .

Что касается, что сейчас делать - надо их заложников набирать. Правильно тут говорят про кадыровцев и т.п. Офицеров, опять-таки. Если же не получается, то ни в коем случае не рассматривать этот вопрос в плоскости "наши солдаты за уступки на переговорах". Только "наши солдаты на ихних солдат", не иначе. Да, жестоко, да, цинично - но иначе русские будут всегда это использовать. Война жестока - в таких вопросах мы должны выставить какие-то красные линии, что даже несмотря на жизни людей такими-то вопросами не размениваемся (территории, остановка контр-наступления, частичное снятие санкций, особые условия переговоров и т.п.).
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17.05.2022 16:18 Відповісти
Більшої ганьби влади цим вчинком - годі й чекати!!! А з цією ганьбою, знеславилась й вся Україна.
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17.05.2022 16:19 Відповісти
А що б ви запропонували? Яку альтернативу?
Я тільки одне знаю, - за будь-якого варіанту ви неодмінно кричали б "ГАНЬБА!"
Що, хіба не так?
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17.05.2022 19:35 Відповісти
Хто з ким і про що домовлявся? Ніхто про це не взнає! Влада кинула найкращих воїнів напризволяще, а точніше на смерть! Великий сором і ганьба!!!
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17.05.2022 16:24 Відповісти
Да от них ничего не зависит. Примут они что-то или не примут, другие будут решать эти вопросы.
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17.05.2022 16:29 Відповісти
Ага, а це вони такі сміливі тіпа самі вирішили таке *********, без дозволу куйла?
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17.05.2022 16:46 Відповісти
Зеля еще в очко думе кацапстана не заглядывал.
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17.05.2022 16:30 Відповісти
А сколько раз СБУ могло упечь в тюрьму ватного мудака Васермана пока оно жило и гадило в Украине?Все-таки лучшое упреждение конфликта это физическая ликвидация потенциального зачинщика.Бузина тому пример
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17.05.2022 16:31 Відповісти
100 вiдсоткiв.
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17.05.2022 16:33 Відповісти
Нисколько. Толик сдрыснул "в Москву! в Москву!" ещё в середине-конце 90-х.
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17.05.2022 16:40 Відповісти
Если есть достаточное количество кадыровцев, то обмен будет моментальный.
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17.05.2022 16:32 Відповісти
Цей вкид не просто так.Що буде,показове судилище?Катування та зникнення десь на рос ******?
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17.05.2022 16:33 Відповісти
Когда запретят тогда посмотрим.
Они много чего звиздят.
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17.05.2022 16:36 Відповісти
Пасмотрім коли виведуть в полон всіх війскових з азова?
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17.05.2022 16:49 Відповісти
А куда их предлагаешь вывести?
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17.05.2022 16:52 Відповісти
Тривожно... Не здивубся, якщо в інтересах (справжніх, а не декларативних) зеленої влади, яка за словами Арєстовіча про*бала вторгнення, саме ось такий "закон", точніше - беззаконня, щоб запобігти поверненню в Україну свідків цих про*обів.
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17.05.2022 16:36 Відповісти
мрази, если сорвут обмен то наши пленных брать не должны вообще
а нелох мог Азов руским свиньям умышленно слить вообще то
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17.05.2022 16:39 Відповісти
Харе зраду розводить. Берём в плен Кабаеву с личинками и делаем им бо-бо
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17.05.2022 16:39 Відповісти
А що вас дивує? Почитайте як вони підступно обложили і зруйнували Січ а козаків - кого закатували а кого депортували (до речі депортували під Маріуполь- тоді він називався Домаха і був центром Кальміуської паланки Війська Запорозького).
Є і більш свіжі приклади в Іловайську чи ДАП-і. Треба бути упоротим щоб очікувати від ординців чогось нового
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17.05.2022 16:44 Відповісти
******** росии путин должен быть убит к ****** матери.
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17.05.2022 16:44 Відповісти
Зэлэный_Змий ,да вы шо , поразку, за поразкою, а как вам такое , зелёный коридор , для ваты, шоб ,она ездила цветы поливать , в Мелитополе и Энергодаре, . Мареупольцы, возвращается, получить компенсации, за разрушеные дома ,типа ВСУ и как свидетели преступлений Украинской армии,. Короче , где эта ******** Верещук, которая , рассказывала про обмен, и их подлечат....
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17.05.2022 16:49 Відповісти
Да ***** ,похеру та Кабаева То вы не знаете про сына сралина
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17.05.2022 16:51 Відповісти
Москалі потрібно бити !!! Гатити потужно, не менше, як по 500 - 700 на добу, активніше потрібно, а то стає очевидним, що кляті московити нав'язують нам свої "правила гри". Вжахатися повинні від кожного шуму вітру !!!
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17.05.2022 16:53 Відповісти
Азовці вже в Ростові-на-дону.
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17.05.2022 16:58 Відповісти
Представник кошерної зграї, українофоб, Вассерман, прагне підлаштуватися під бажання кремлівського гобліна, виставити захисників Маріуполя, як кровожерливих неонацистів.
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17.05.2022 17:09 Відповісти
"Суперплан" Зелі починає провиднюватися. Шо знов не те в очах Тупіна побачів?
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17.05.2022 17:13 Відповісти
зеленский таки добился своего маникального желания подоговариваться с путиным...Ну что, у*д, ты рад???? ты представляешь, ЧТО они с ними теперь сделают, переговорщик хренов?!?
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17.05.2022 17:21 Відповісти
Тобто, орки прийшли на територію України, зрівняли з землею місто і вважають «військовими злочинцями» тих, хто це місто від них захищав?!
Як ви, каци, можете бути ТАКИМИ дебілами?
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17.05.2022 17:24 Відповісти
Ну і що, хтось вважає, що зелена антиукраїнська наволоч не знала що фактично "торжєствєнно", під москальські телекамери, здає хлопців у полон??? Невже про це не знав Єрмак, котрий в друзяках у керівника адміністрації ху..ла Козака? Що про це не знав оманський Бєнін віслюк "Боневтік"? Про це не знав Арахамія, котрий лобіює енергетичні москальські компанії в Україні? Головне завдання цього кривавого шапіто була принизити нашу воюючу державу та виманити поранених Азовців та зрробити на цьому пропагандоську картинку для москальських каналів.
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17.05.2022 17:34 Відповісти
*****, карманник сумчатый!
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17.05.2022 17:35 Відповісти
Це було відразу зрозуміло, що так буде, тому їх і відправили на не підконтрольну територію України. Про що ж тоді верещучка від імені зелупи домовлялася??? Умову путлера виконали, віддали патріотів росії. Суки продажні.
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17.05.2022 17:40 Відповісти
Позор ЗЕвладе, которая отдала ,,Азовцев" на растерзание кацапам. И если Зеленский думает, шо украинцы забудут об этом, то пусть не надеется. Мы так же не забудем про сданный по договорняку юг Украины
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17.05.2022 17:48 Відповісти
Треба збирати кадирівців а їх вже пообмінювали за кадирівця віддають любого нашого.
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17.05.2022 17:51 Відповісти
Такой обмен возможен только потому что есть такой анклав как Приднестворье,который сейчан находится в оружении между нами и амер бригадой Страйкер, не стоит полагать что кацы что-то делают по доброте душвной или мир на них давит,они боятся за своих как-бы с ними что-то не вышло.Тут есть не публичные моменты о которых мы сейчас не знаем, и если что-то учудят надо расхерачить их сраный анклав артой она достает без проблем.
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17.05.2022 18:06 Відповісти
А "зелений" ще не покинув ідею заглянути Путлеру в очко щоб побачити там мир? З ким влада рішила домовлятися?З дикими орками?Кому повірила? А тепер наших хлопців можуть катувати і вбивати і ніхто про це вже не дізнається.А треба було в заложники відправити Верещучку,Арестовича і Подоляка,та і Єрмака прихопили б
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17.05.2022 17:51 Відповісти
скажіть адресу де тримють полонених свинособак
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17.05.2022 17:57 Відповісти
Все, как обычно.
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17.05.2022 18:20 Відповісти
ПІДЛІСТЬ МОСКОВІЇ НЕ МАЄ МЕЖ!
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17.05.2022 18:26 Відповісти
Щоб там не бухтіли рашисти, український "Азов" є, відродиться й стане ще сильнішим і страшнішим для орди!
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17.05.2022 18:31 Відповісти
Те що запропонував цей клоун у жилетці з численними кишенями, і що підтримав Володін - просто пустий звук, так, для піару. Головне, чи підтримає це Путін.
А у Путіна зараз зовсім інший головний біль... і не один.
І, якщо це навіть станеться, то далі вже ніхто, повторюю ніхто і ні про що говорити з Рашею не буде.
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17.05.2022 18:34 Відповісти
***** кто в Украине сейчас имеет паспорт рэфэ надо пачками закрывать вместе с ********** мелкими и шантажировать ********* ******, головы отрезать на камеру *****
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17.05.2022 19:17 Відповісти
Иловайск номер 2.
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17.05.2022 21:15 Відповісти
набагато гiрше. гiрше в десятки разiв...
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18.05.2022 00:06 Відповісти
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