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Новини Війна
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Від 24 лютого помилували 363 ув’язнених, які висловили бажання захищати Україну, - Малюська

зсу

З початку широкомасштабного вторгнення Росії з українських в'язниць звільнили 363 людини, які висловили бажання на фронті захищати Україну від окупантів. Після закінчення війни помилуваних не повертатимуть у в'язниці.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, всього в Україні пройшло три хвилі помилувань.

"363 людини звільнили з місць позбавлення волі. Такому звільненню передувала тривала процедура оцінки", - розповів Малюська.

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Він додав, що випускали тільки тих, хто не повинен становити небезпеки для суспільства і хто дійсно буде задіяний в обороні. При цьому кілька людей спочатку написали заяви, а потім відмовилися служити: "Це були поодинокі випадки. Всі інші опинилися у лавах ЗСУ або територіальної оборони та захищають нашу державу".

"Як правило, це стосувалося тих осіб, термін відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку", - додав Малюська.

Також міністр зазначив, що четверта хвиля помилувань поки не очікується, адже відповідних запитів від ЗСУ не надходило.

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Автор: 

помилування (112) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+11
363 человека были неугодные, которые не стали в ряды коррупционеров, Ведь также? Так. А почему среди 363х нет С.Семенченко который готов стать в ряды ВСУ и командира Торнадо ? Неугодные, чувство справедливости обострённое у них? Да?
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17.05.2022 15:49 Відповісти
+9
Бреше сволота. С.Семенченко за гратами ні за що.
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17.05.2022 16:02 Відповісти
+8
малюська ще один гавнюк на кшталт гетьманцева, чого варта тільки його ініціатива за гроші робити комфортні камери для злочинців
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17.05.2022 15:58 Відповісти
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363 человека были неугодные, которые не стали в ряды коррупционеров, Ведь также? Так. А почему среди 363х нет С.Семенченко который готов стать в ряды ВСУ и командира Торнадо ? Неугодные, чувство справедливости обострённое у них? Да?
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17.05.2022 15:49 Відповісти
Яка з нього користь. Багато спеців і ті вдома.
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17.05.2022 15:57 Відповісти
Валька? Поп-стакана? Ты?
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17.05.2022 16:26 Відповісти
НІ, до насінченка у багатьох є неприємні йому питання. Хай сидить. Для коломойші він знову виявився використаним засобом. Краще випустити детепешників, стрілочників при розборі техаварій, легку *********...
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17.05.2022 16:03 Відповісти
Не такому гавну як ти це вирішувати, кому сидіти
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17.05.2022 17:49 Відповісти
Перейшли дорогу тим, що досі при владі і просрали Іловайськ і Дебальцево. Патріоти незручні, зручні криси.
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17.05.2022 16:17 Відповісти
Дєрьмо
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17.05.2022 15:51 Відповісти
Странно. В теробороне мест нет давно, в военкоматах набор ограничен.
Для заключенньіх, - привилегия...
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17.05.2022 15:57 Відповісти
тільки що написав аргумент ,чому "зеки"....
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17.05.2022 16:16 Відповісти
малюська ще один гавнюк на кшталт гетьманцева, чого варта тільки його ініціатива за гроші робити комфортні камери для злочинців
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17.05.2022 15:58 Відповісти
Все вірно, ось тільки воно не ГетЬман, а геТМан(цев).
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17.05.2022 16:08 Відповісти
Бреше сволота. С.Семенченко за гратами ні за що.
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17.05.2022 16:02 Відповісти
якраз за ЩОСЬ.
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17.05.2022 16:19 Відповісти
Він всього під бескінечним слідством. Така участь патріотів. Добре, що не вбили. Ні бойки ні шуфричі ні суркіси не сидять. Щоб вони всі виздихали!
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17.05.2022 16:24 Відповісти
Так скоро в стройбат аналог зони всіх бажаючих на відбудову
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17.05.2022 16:19 Відповісти
і це буде ТЕЖ.
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17.05.2022 16:43 Відповісти
Скільки ув'язнених лишили в колоніях на окупованих територіях? Скільки з них було ветеранів АТО яким (анти)українська влада завзято максимальні вироки
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17.05.2022 16:32 Відповісти
скількі?
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17.05.2022 16:35 Відповісти
Ріфмайстера, якого зе-гниди посадили нізащо, вже випустили, чи ще ні?
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17.05.2022 17:01 Відповісти
так в військомати черги бажаючих, і їм відмовляють
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17.05.2022 17:47 Відповісти
Свободу Семену Семенченку !!! Свободу Ріфмайстеру !!! Це патріоти України !!! Вони заслужили ПРАВО ЗАХИЩАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ від путінської росії !!! Свободу всім ветеранам війни \ патріотам України. які незаконно утримуються у сізо та тюрмах !!!
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17.05.2022 17:54 Відповісти
Ріф вже рік на волі.
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17.05.2022 19:54 Відповісти
А всякие бойки, мураевы и шуфричи на свободе, да? По тюрьмам патриоты.
Сами ответьте на вопрос: если вы убьете рядом находящегося сруцьгимирного коллаборанта, вас наградят или посадят? То-то и оно... ЗЕбилы у власти, а не патриоты.
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17.05.2022 18:27 Відповісти
 
 