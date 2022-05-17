Польща, Словенія та Україна домовляються про взаємне визнання цифрових документів, - Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів зустріч з державним секретарем - заступником голови канцелярії Ради міністрів Республіки Польща Янушем Цешинським та міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борісом Андріяничем.

По це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Федорова, сторони домовилися про нові спільні проєкти:

– про взаємне визнання електронних підписів із Польщею;

– разом із Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного - ID Wallet;

– про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії"

"Януш Цешинський координує діяльність уряду щодо кібербезпеки. Він майже три місяці особисто опікувався питаннями України. Завдяки Цешинському ми отримали необхідну техніку та змогли убезпечити державні реєстри.

Польща не тільки прийняла понад 3 млн українців, але і надала їм рівні цифрові можливості. У їхньому застосунку mObywatel з'явився спеціальний цифровий документ для наших громадян. Також Польща почала приймати Дію при перетині кордону для ідентифікації особи.

А завдяки міністрам цифрової трансформації ЄС, в тому числі і Марку Борісу Андріяничу, Україна змогла отримати 5 тисяч Старлінків. Сьогодні вони допомагають залишатися на звʼязку та виконувати свою роботу нашим лікарям, пожежним, вчителям і тисячам українців", - уточнив Федоров.

Також читайте: У Дії тепер можна змінити ПІБ та місцезнаходження ФОП онлайн, - Федоров