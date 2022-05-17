ЄС запровадив для постачання пального в Україну "коридори солідарності", - Шмигаль
В Україні шукають способи швидкого ввезення пального, щоб закрити дефіцит, який виник через знищення нафтопереробних заводів і сховищ пального російськими військами. Спільне завдання держави та бізнесу – аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні під час онлайн-наради з представниками АЗС, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що обговорював вирішення проблеми з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну", – сказав Шмигаль.
Він запевнив, що на пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту з пальним надається абсолютний пріоритет. Влада також веде перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити логістичні можливості.
Зі свого боку в Державній прикордонній службі зазначили, що автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг.
Перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко зауважила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.
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Де мініНПЗ біля кожної з них та вздовж нафтопроводу?
Чому сама держава не завозить бензин на конфісковані заправки Глушко?
Просто "********"... Як Південь, як наступ з Білорусі...
Газ по 42-45,солярки вообще нет (или только где нибудь).
Я купил бочку солярки после начала боевых действий-счас доезжу ,а потом лучше на велосипеде поезжу
Тут би стали в нагоді оті ліві міні-НПЗ, яки колись закривали через контрафактний випуск бензину.
Ну або кінець кінцем запустити виробництво на Одеському НПЗ, який Лукойлу належить, але ж його на другий день роботи розіб'ють...
Війна на дворі , а язиком больтає будь хто й будь що .
73% верят.
Причини зовсім в іншому, просто якщо б цього не сталося він би виник пізніше, але з нинішньою владою довбойобів - обов'язково б виник