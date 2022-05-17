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ЄС запровадив для постачання пального в Україну "коридори солідарності", - Шмигаль

паливо

В Україні шукають способи швидкого ввезення пального, щоб закрити дефіцит, який виник через знищення нафтопереробних заводів і сховищ пального російськими військами. Спільне завдання держави та бізнесу – аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні під час онлайн-наради з представниками АЗС, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що обговорював вирішення проблеми з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що на пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту з пальним надається абсолютний пріоритет. Влада також веде перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити логістичні можливості.

Зі свого боку в Державній прикордонній службі зазначили, що автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг.

Перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко зауважила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.

Також читайте: Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного палива на травень, - голова Мінекономіки Свириденко

Автор: 

паливо (898) Євросоюз (13785) Шмигаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+9
Шмигаль, ти дєбіл. В Києво-Святошинському районі нема жодної АЗС, де є 95-й. Подай у відставку. Дєбіли всі так роблять. Ні для ЗСУ, ані для аграріїв 95-й не потрібен.
Просто "********"... Як Південь, як наступ з Білорусі...
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17.05.2022 16:43 Відповісти
+8
На АЗС с ценами до 40 грн за литр 95 - просто коллапс, машин по 40-60. Зато там, где 65 грн - никого. И еще, операторы с азс говорят, сто бенза полно, дефицита в городе (Запорожье) нет. Но кому-то, *****, надо же гешефт поиметь. Суки.
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17.05.2022 16:43 Відповісти
+7
золотое время дерьмака с оп-овскими брателлами и игривой обезьяны аграхамии.
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17.05.2022 16:39 Відповісти
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давай шмигаль побільше язиком мели - шоб ще й заправки розфігачили..
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17.05.2022 16:38 Відповісти
Ракет не хватит
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17.05.2022 16:47 Відповісти
ну якшо по арестовічу то ще в березні закінчились.
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17.05.2022 17:01 Відповісти
Нука пи@добол пока где он такое говорит?)))
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17.05.2022 17:16 Відповісти
может тебе и марку на "конверт" приклеить ?)
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17.05.2022 21:19 Відповісти
То нехай краще заправки, не велика втрата
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17.05.2022 17:17 Відповісти
Де конфіскація вкрадених нафтових вишок?
Де мініНПЗ біля кожної з них та вздовж нафтопроводу?
Чому сама держава не завозить бензин на конфісковані заправки Глушко?
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17.05.2022 17:35 Відповісти
золотое время дерьмака с оп-овскими брателлами и игривой обезьяны аграхамии.
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17.05.2022 16:39 Відповісти
Шмигаль, ти дєбіл. В Києво-Святошинському районі нема жодної АЗС, де є 95-й. Подай у відставку. Дєбіли всі так роблять. Ні для ЗСУ, ані для аграріїв 95-й не потрібен.
Просто "********"... Як Південь, як наступ з Білорусі...
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17.05.2022 16:43 Відповісти
На АЗС с ценами до 40 грн за литр 95 - просто коллапс, машин по 40-60. Зато там, где 65 грн - никого. И еще, операторы с азс говорят, сто бенза полно, дефицита в городе (Запорожье) нет. Но кому-то, *****, надо же гешефт поиметь. Суки.
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17.05.2022 16:43 Відповісти
65 грн - это уже 2€ за 95 бенз. Выше чем у нас в Латвии (1,86€ - и народ уже пыхтит). Догадываюсь что в Украине у массы народа доход дважды ниже чем тут. Плюс война. Не удивлён что тогда ломается в АЗС, где добро за 40 с хвостиком грн.
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17.05.2022 17:29 Відповісти
Я готовий платити по 2євро, але немає бензину, бо уряд каже продавати по 44грн. Скажуть олію по 40 продавати і олії не буде, агрохімії трясця їм.
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17.05.2022 18:23 Відповісти
сегодня соляра на БРСМ 55 грн..
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17.05.2022 18:39 Відповісти
у нас в черкассах и по 65 очереди по полкилометра и то по полдня,а потом и того нет.
Газ по 42-45,солярки вообще нет (или только где нибудь).
Я купил бочку солярки после начала боевых действий-счас доезжу ,а потом лучше на велосипеде поезжу
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17.05.2022 20:45 Відповісти
Для ***** з командою настали золоті часи. Ох і піднімуться поцани.
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17.05.2022 16:46 Відповісти
А чому б ***** з його ********* не того... Ну, всі зрозуміли.))) Бо вже час!
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17.05.2022 16:59 Відповісти
Я ні в якому разі не за Беню, але як він підніметься, якщо його НПЗ розх@рячили, і то не один раз?

Тут би стали в нагоді оті ліві міні-НПЗ, яки колись закривали через контрафактний випуск бензину.

Ну або кінець кінцем запустити виробництво на Одеському НПЗ, який Лукойлу належить, але ж його на другий день роботи розіб'ють...
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17.05.2022 18:59 Відповісти
Требо йще назвати координати цих кориторів й буде для Шмигаля клас !!!

Війна на дворі , а язиком больтає будь хто й будь що .
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17.05.2022 16:46 Відповісти
Знати б координати Коломойського...
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17.05.2022 16:49 Відповісти
Я такі знаю у кого єсть бєнзин. Только для вас. Дорого.
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17.05.2022 16:50 Відповісти
Коридори - це добре, тільки от немає поки позитивного ефекту. АЗС порожні
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17.05.2022 16:55 Відповісти
Вот в чём зеленозадые сильны, так это в обещаниях. Мы сделаем! На следующей неделе! Ну буквально вотвот! Договоримся посредине!

73% верят.
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17.05.2022 17:03 Відповісти
був в Харкові майже два місяці , то заправлявся без проблєм по 33 , виїхав в тил на тиждень до родичів то вже як третій тиждень пішов млять, а заправити зміг тільки один раз 20 літрів и то А92..
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17.05.2022 17:11 Відповісти
Это патамучта проблема нарисовалась какраз 3 недели назад. Народ осмелел, начал немного ездить бо работать както надо и пипец.
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17.05.2022 17:26 Відповісти
дефіцит, який виник через знищення нафтопереробних заводів і сховищ пального російськими військами

Причини зовсім в іншому, просто якщо б цього не сталося він би виник пізніше, але з нинішньою владою довбойобів - обов'язково б виник
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17.05.2022 17:55 Відповісти
У вільне плавання ціни пустили щас і бензин появиться проста схема зроби дефіцит потім "ми херої"і ціна вже нікого не лякає .
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17.05.2022 22:47 Відповісти
 
 