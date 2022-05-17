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Заяви РФ щодо заборони обміну бійців з "Азовсталі" розраховані на внутрішню пропаганду, переговорний процес триває, - Маляр
Заяви представників Держдуми РФ про можливість заборони обміну українських захисників Маріуполя розраховані на внутрішню пропаганду, переговорний процес триває.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває", - сказала Маляр.
Нагадаємо, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін погодився із заявами уродженця Одеси Анатолія Вассермана, що вивезених з "Азовсталі" українських військових не можна обмінювати.
Топ коментарі
+19 Night Hunter #515832
показати весь коментар17.05.2022 17:06 Відповісти Посилання
+15 Kyivska Rus’
показати весь коментар17.05.2022 17:01 Відповісти Посилання
+14 Hobby Programming
показати весь коментар17.05.2022 17:06 Відповісти Посилання
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воно винне в усіх цих смертях
Вовуся молоток,гпфнокомандующий.
Полон поміняли на адскій полон ....як так вести переговори? Ну як? І не треба казати ви що зробили мені? Вас хто цих дегенератів привів всіх треба на фронт!
Мамі своїй так і сказала !
Какая то хрня, если что и договорились с орками,про обмен, то необходимо хотя бы разбить на несколько операций, скажем, обмен партиями по один автобус в день (20 человек) и быстро. А то орки сегодня скажут что это была военная хитрость чтоб заманить в плен "нациков"и ничего отдавать никому не будут, от них всего подлого можно ожидать, даже такого, что никогда бы и не догадался, но я наверное не знаю всего, скажем так
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Приходится самого себя цитировать, вчера вообще не понятно было что происходит, то я и не вникал. С с утра , думал, розжуют.
А далее Азовцев еще и обвинят,и скажут что они сами все порешали, им никто ничего не приказывал, поскольку Присяга и Устав любой армии мира запрещает сдаваться в плен, насколько знаю, наша то точно. Даже если начальник сказал, то такой приказ не подлежит выполнению
Але іншого виходу не було. Або - так. Або загибель.
А так ще є шанс на життя. Чекаємо та генеруємо енергію УДАЧІ для наших дорогих воїнів.
Вынужденную сдачу в плен под непонятные гарантии с досмотром наших бойцов врагом, под конвоем врага, преподносят, как победу.
Это НЕ победа! От слова совсем ...
Это шаг от безнадеги, от давления на власть, ... попытка спасти жизни людей и не более.
Такое положение дел, длительное молчание, манипуляция терминами, вызывает недоверие к владе, деморализует общество, а это в ходе войны ...
дай бог, что бы все прошло успешно!
А теперь плюс ко всему, появилась в сети информация от росСМИ:
что военных с "Азовстали" доставили в изолятор на улице Горького в российском Ростове-на-Дону.
Вчера наших бойцов забирали именно на рейсовых автобусах из этого города. Один из автобусов имел номер " р858тн " регистрация в Ростове.
Не уверен, что эти сведения верны ..., но все, что до этого по данному поводу сообщала российская сторона оказалась правдой.
Про пабєду треба було говорити тоді, як ЗЕ будував "харошиє дарогі", а пересічні, замість того, щоб ЗАСТАВИТИ його укріплювати армію, тягали свої сраки в Шарм-аль-Шейхи....
На войне везде пораненные,все сдать.
Вова сказал-делаем всё возможное.
Видим его возможности.
На зовнішню, як бачимо, теж не погано працює.
НАГАДУВАННЯ ПРО РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ Зе ВЛАДОЮ -
Без рішення законодавців рішення не мають законної сили.
Вова договаривается,Украина платит.
Выбирайте воевать или ползучая
окупация.
Так ось - інший вихід був, про нього і сам "Азов" говорив і інші. Це екстрадиція. Чому до неї не домовились/не додавили кацапів? Схоже, що окрім кацапів, ще хтось не дуже хотів/ не наполягав....
Тобто, ********* б дозволили б комусь, наприклад, туркам, приплисти і забрати на корабель поранених?
У нас есть ракеты?
Нет, их у нас нет.
У нас есть ЯО?
Нет, его у нас нет.
У нас есть тяжёлое вооружение в значительных количествах? Приедет в июле, немцы нам его раньше не дают. А до июля "Азов" бы не продержался.
Ваши варианты? Угрожать России из-за "Азова" другие страны не стали. И?
путину, чтобы показать там какую то победу. Обставится всё, как сдача в плен, меняют же только пленных. Азовцы не нужны нашей власти, от слова совсем, как бельмо в глазу, как провальное руководство военной операцией. Страшно подумать, что там с ними сотворят: показательный суд, позор, тартуры. Я думаю, это сговор звёздной команды.
Интересно, за груповое пожизненное дают, или, по законам военного времени..?