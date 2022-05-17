Заяви РФ щодо заборони обміну бійців з "Азовсталі" розраховані на внутрішню пропаганду, переговорний процес триває, - Маляр

Заяви представників Держдуми РФ про можливість заборони обміну українських захисників Маріуполя розраховані на внутрішню пропаганду, переговорний процес триває.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває", - сказала Маляр.

Нагадаємо, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін погодився із заявами уродженця Одеси Анатолія Вассермана, що вивезених з "Азовсталі" українських військових не можна обмінювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З полону росіян визволили ще 41 людину, серед звільнених є настоятель храму ПЦУ, - Верещук