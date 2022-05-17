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Заяви РФ щодо заборони обміну бійців з "Азовсталі" розраховані на внутрішню пропаганду, переговорний процес триває, - Маляр

азовсталь

Заяви представників Держдуми РФ про можливість заборони обміну українських захисників Маріуполя розраховані на внутрішню пропаганду, переговорний процес триває.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває", - сказала Маляр.

Нагадаємо, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін погодився із заявами уродженця Одеси Анатолія Вассермана, що вивезених з "Азовсталі" українських військових не можна обмінювати.

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Автор: 

обмін (1250) Азов (794) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+19
От коли побачимо на підконтрольній нам території всіх 264-х захисників Маріуполя живими, не кастрованими та іншим чином не покаліченими - тоді повіримо. Але ж з тих 211 жодного бійця Азову. Мабуть азовці є серед 53 важкопоранених. Але зрозуміло що ті бійці Азову, які ще в задовільному стані не погодились іти в оленівський чи новоазовський концтабори. Пішли лише бійці інших підрозділів, які ще можуть сподіватися на те, що кацапи їх обміняють. Азову в полон не можна навіть якщо цим 264 бійцям пощастить вижити та повернутися додому. Лише екстракція, деблокада військовим шляхом чи бій до останнього.
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17.05.2022 17:06 Відповісти
+15
Ні хера він не триває ця ******** їхня дума не хоче відпускати наш підрозділ, а надумали їх судити. Ну як можна з цими мразями домовлятись
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17.05.2022 17:01 Відповісти
+14
Хм... Те що і про розмінування чонгару
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17.05.2022 17:06 Відповісти
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Ні хера він не триває ця ******** їхня дума не хоче відпускати наш підрозділ, а надумали їх судити. Ну як можна з цими мразями домовлятись
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17.05.2022 17:01 Відповісти
Надр просто 15 років подождать, как с Кримом
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17.05.2022 17:32 Відповісти
це не дура,це ******** зелене шобло
воно винне в усіх цих смертях
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17.05.2022 18:13 Відповісти
+++++ Хочеш миру готуйся до війни, але 73% вибрали паприколу. Тому платить будемо всі, ніхто не пропитляє.
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17.05.2022 18:57 Відповісти
Рішення там приймає зовсім не дума, а інша істота.
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17.05.2022 22:17 Відповісти
Ждём успешного завершения операции по спасению всего гарнизона.
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17.05.2022 17:01 Відповісти
на жаль, коли маєте справу з кончаними рашапоїдними виродками та ще й в такій складній ситуації, сподіватися бодай хоч на якийсь успіх не приходиться. ................. .
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17.05.2022 17:35 Відповісти
Азовцы уже в Ростове в Сизо . Что она за бред несет？
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17.05.2022 17:02 Відповісти
Пытки,показы их по телевизору.
Вовуся молоток,гпфнокомандующий.
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17.05.2022 17:37 Відповісти
звідки інфа
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17.05.2022 18:00 Відповісти
А якщо так і станеться - що ці маляр і верещук верещатимуть тоді?
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17.05.2022 17:04 Відповісти
Хм... Те що і про розмінування чонгару
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17.05.2022 17:06 Відповісти
Як що, дивне питання. Ва всьом вінавати папьерьеднікі.
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17.05.2022 18:59 Відповісти
Будуть міняти полонених бойових бурятів на цивільних чинуш, які якимось чином втрапили до кацапів "у полон".
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17.05.2022 17:20 Відповісти
Що воно меле вам вірити себе не поважати!
Полон поміняли на адскій полон ....як так вести переговори? Ну як? І не треба казати ви що зробили мені? Вас хто цих дегенератів привів всіх треба на фронт!
Мамі своїй так і сказала !
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17.05.2022 17:05 Відповісти
Да понятное дело, что эта дума ничего не решает. Панове, побережем нервы.
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17.05.2022 17:05 Відповісти
І самому не треба " брєдні" розказувати. Наче ті у@бки в думє самі без дозволу можуть хоть слово сказати.
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17.05.2022 17:12 Відповісти
Одна справа - слова казати, інша - рішення приймати.
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17.05.2022 22:20 Відповісти
От коли побачимо на підконтрольній нам території всіх 264-х захисників Маріуполя живими, не кастрованими та іншим чином не покаліченими - тоді повіримо. Але ж з тих 211 жодного бійця Азову. Мабуть азовці є серед 53 важкопоранених. Але зрозуміло що ті бійці Азову, які ще в задовільному стані не погодились іти в оленівський чи новоазовський концтабори. Пішли лише бійці інших підрозділів, які ще можуть сподіватися на те, що кацапи їх обміняють. Азову в полон не можна навіть якщо цим 264 бійцям пощастить вижити та повернутися додому. Лише екстракція, деблокада військовим шляхом чи бій до останнього.
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17.05.2022 17:06 Відповісти
Короче, сєпарський зе-гнійник подарував рашистам 300 патріотів, а тепер буде домовлятися про їх обмін. але виявляється, що рашисти не обіцяли, що віддають азовців.
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17.05.2022 17:06 Відповісти


Какая то хрня, если что и договорились с орками,про обмен, то необходимо хотя бы разбить на несколько операций, скажем, обмен партиями по один автобус в день (20 человек) и быстро. А то орки сегодня скажут что это была военная хитрость чтоб заманить в плен "нациков"и ничего отдавать никому не будут, от них всего подлого можно ожидать, даже такого, что никогда бы и не догадался, но я наверное не знаю всего, скажем так

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Приходится самого себя цитировать, вчера вообще не понятно было что происходит, то я и не вникал. С с утра , думал, розжуют.
А далее Азовцев еще и обвинят,и скажут что они сами все порешали, им никто ничего не приказывал, поскольку Присяга и Устав любой армии мира запрещает сдаваться в плен, насколько знаю, наша то точно. Даже если начальник сказал, то такой приказ не подлежит выполнению
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17.05.2022 17:47 Відповісти
Как бы там небыло очень сомневаюсь что до конца войны нам их отдадут. Это их заложники с помощью которых они будут на нас давить постоянно. Вариант только если ЗСУ окружат росийские войска и захватят в плен хорошее стадо рашистов.
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17.05.2022 17:06 Відповісти
а нам для внутрішнього споживання вливають інше....хлопців шкода...
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17.05.2022 17:07 Відповісти
Якщо вони погодились на обмін, то чому зразу не здійснили обмін? Ви почитайте що вона казала про зарубіжні розвідки та змі(які попереджалипро можливий напад орків) і як їх називала, вона на одному рівні з агрохімією.
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17.05.2022 17:07 Відповісти
Я розумію, що це треш. Я розумію, що герої в лапах ворога.
Але іншого виходу не було. Або - так. Або загибель.
А так ще є шанс на життя. Чекаємо та генеруємо енергію УДАЧІ для наших дорогих воїнів.
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17.05.2022 17:10 Відповісти
скорее всего, по заявлениям дурцев, рашисты не отпустят попавших в их лапы азовцев. пропагандисткий открытый "нюрнбернгский процесс" захотят организовать, как над "образцовыми новыми нацистами". за кучей "жертв и свидетелей их преступлений" дело не станет. понятно, что руководителей приговорят к публичной казни, остальных к пожизненному заключению. иначе параша не будет сама собой чтобы не украсть идею пытаясь спасти ботоксную рожу *****, выдав такой расклад за желаемую победу над нацизмом. только победа над парашей может спасти азовцев.
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17.05.2022 17:12 Відповісти
Показательный нюрнбергский процесс устраивали государства победители, а не проигравшие государство. Поэтому процесс не будет показательным, разве на внутреннюю аудиторию. Это пожалуй максимум, который они смогут выжать из этого процесса, что приведет к ещё большей и окончательной изоляции.
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17.05.2022 17:20 Відповісти
Меня, как и многих, не устраивает и возмущает, как преподносится событие (сдача в плен) нашими властями и СМИ.
Вынужденную сдачу в плен под непонятные гарантии с досмотром наших бойцов врагом, под конвоем врага, преподносят, как победу.
Это НЕ победа! От слова совсем ...
Это шаг от безнадеги, от давления на власть, ... попытка спасти жизни людей и не более.
Такое положение дел, длительное молчание, манипуляция терминами, вызывает недоверие к владе, деморализует общество, а это в ходе войны ...
дай бог, что бы все прошло успешно!

А теперь плюс ко всему, появилась в сети информация от росСМИ:
что военных с "Азовстали" доставили в изолятор на улице Горького в российском Ростове-на-Дону.
Вчера наших бойцов забирали именно на рейсовых автобусах из этого города. Один из автобусов имел номер " р858тн " регистрация в Ростове.

Не уверен, что эти сведения верны ..., но все, что до этого по данному поводу сообщала российская сторона оказалась правдой.
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17.05.2022 17:13 Відповісти
А хто говорить про пабєду? Це намагання, хистке, зберегти життя пораненим, які наразі в нелюдських муках від поранень.
Про пабєду треба було говорити тоді, як ЗЕ будував "харошиє дарогі", а пересічні, замість того, щоб ЗАСТАВИТИ його укріплювати армію, тягали свої сраки в Шарм-аль-Шейхи....
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17.05.2022 17:17 Відповісти
Так пораненых там 20% вроде.
На войне везде пораненные,все сдать.
Вова сказал-делаем всё возможное.
Видим его возможности.
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17.05.2022 17:35 Відповісти
Там є якась містерія, яку від нас ховають. Ми нічого не знаємо. Послухайте відео на ютубі, лінк до якого я тут на сторінці виклала.
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17.05.2022 17:51 Відповісти
говорит тот кто сдачу в плен называет эвакуацией
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17.05.2022 17:40 Відповісти
Маляр делегована у МО зеленими єрмаками, як "смотряща". Тому вона і говорить те, що повинна. Особисто я маю підозру, що обміняють всіх крім Азовців. Очевдно Ащовці становлять небезпеку не лише для кацапів, але й для зеленої влади.
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17.05.2022 17:17 Відповісти
яку небезпеку? шо ти мелеш?
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17.05.2022 17:26 Відповісти
Заяви представників Держдуми РФ про можливість заборони обміну українських захисників Маріуполя розраховані на внутрішню пропаганду, Джерело:

На зовнішню, як бачимо, теж не погано працює.
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17.05.2022 17:23 Відповісти
Хреновая история, похоже на кидок.
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17.05.2022 17:27 Відповісти
Це кидок. Але варіантів небуло ніяких взагалі (або в бою, або ...). ввх нагнув клоуна, переграв на 100%.
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17.05.2022 18:53 Відповісти
Пані Маляр також зробила заяви розраховані на внутрішніх нарідців 73%, бо то не спецоперація по евакуації нашими ЗСУ і розвідниками, а передакча ворогу наших поранених в полон, яку проводили військові ворога.
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17.05.2022 17:28 Відповісти
У народу України коротка память, бо вже забули про Вагнергейт коли Зе видав росії найманців вагнерівців які вбивали Українців на Донбасі, 2022 року вони повернулись в Україну вбивати і надалі.
НАГАДУВАННЯ ПРО РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ Зе ВЛАДОЮ -

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17.05.2022 17:31 Відповісти
Знову цей вкид гуляє. Верховна Рада не вирішує такі питання.
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17.05.2022 17:41 Відповісти
Це ти вкид Зе більний.
Без рішення законодавців рішення не мають законної сили.
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17.05.2022 17:49 Відповісти
Хто з нас зебільний ще хороше питання. Не позорся. Ще раз, це не входить в повноваження ВРУ! Чи може надаси стенограму засідання?
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17.05.2022 18:14 Відповісти
А я говорил,за все договорняки надо платить.Вот набивают себе цену.
Вова договаривается,Украина платит.
Выбирайте воевать или ползучая
окупация.
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17.05.2022 17:32 Відповісти
Зараз ZeVlada почала розганяти хвилю "Але іншого виходу не було." (навіть тут в коментах).
Так ось - інший вихід був, про нього і сам "Азов" говорив і інші. Це екстрадиція. Чому до неї не домовились/не додавили кацапів? Схоже, що окрім кацапів, ще хтось не дуже хотів/ не наполягав....
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17.05.2022 17:45 Відповісти
І як ти собі уявляєш екстрадицію у ПОВНОМУ оточенні кацапюриськами?
Тобто, ********* б дозволили б комусь, наприклад, туркам, приплисти і забрати на корабель поранених?
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17.05.2022 17:48 Відповісти
Туркам, так, дозволили б, бо паРаша боїться турок.
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17.05.2022 17:50 Відповісти
Нікому б не дозволили б. Хіба що папі римському, але то ще персона не схотіла тягати свої сідниці в Україну.
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17.05.2022 17:52 Відповісти
Та хоча пригрозити, що ******* по тому ж кримському мосту. Було б бажання...
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17.05.2022 18:38 Відповісти
Чем давить?

У нас есть ракеты?

Нет, их у нас нет.

У нас есть ЯО?

Нет, его у нас нет.

У нас есть тяжёлое вооружение в значительных количествах? Приедет в июле, немцы нам его раньше не дают. А до июля "Азов" бы не продержался.

Ваши варианты? Угрожать России из-за "Азова" другие страны не стали. И?
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17.05.2022 18:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UGHQgumheks
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17.05.2022 17:47 Відповісти
Це кримський перешийок - територія не така вже і маленька -

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17.05.2022 17:47 Відповісти
Давай ще лупу візьмемо - взагалі здасться гігантською.
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17.05.2022 17:50 Відповісти
Поки що коментувати нема чого. Россмі лайно. Скоро все з'ясується. Просто треба визнати , вести бойові дії безкінечно неможливо. БК та інше закінчуються. А далі... Або полон. Або останній бій
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17.05.2022 17:49 Відповісти
Подивимось як Путін виконає свої обіцянки і чого варте його слово. І хто буде нести персональну відповідальність якщо обмін не відбудеться.
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17.05.2022 17:49 Відповісти
fool me once - shame on you , fool me twice - shame on me.
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17.05.2022 18:29 Відповісти
Безмозгла курка, якщо ввх відпустить бійців Азова то покаже кацапам свою слабість. Вангую що завтра що ддрф підмахне ввх. Держдума РФ завтра розгляне ухвалу про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі" Джерело:
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17.05.2022 18:41 Відповісти
Моя интуиция подсказывает,что власть разработала этот план по нейтрализации Азовцев в угоду
путину, чтобы показать там какую то победу. Обставится всё, как сдача в плен, меняют же только пленных. Азовцы не нужны нашей власти, от слова совсем, как бельмо в глазу, как провальное руководство военной операцией. Страшно подумать, что там с ними сотворят: показательный суд, позор, тартуры. Я думаю, это сговор звёздной команды.
Интересно, за груповое пожизненное дают, или, по законам военного времени..?
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17.05.2022 18:44 Відповісти
Блин, да завтра по страньІ будет "Азовцев" и тогда некоторьІм мало не покажется.
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17.05.2022 19:10 Відповісти
 
 