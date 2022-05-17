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Сили тероборони ЗСУ нині налічують майже 110 тис. осіб, - начальник штабу ТрО Собко

тероборона

Сили тероборони досягли майже 110 тисяч особового складу.

Про це на брифінгу повідомив начальник штабу ТрО ЗСУ Сергій Собко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Наразі сили територіальної оборони ЗСУ становлять майже 110 тисяч осіб. Крім того, станом на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є складовою територіальної оборони України. В цілому ця цифра буде триматися", — заявив він.

Однак, за його словами, залежно від ситуації, імовірним є ухвалення рішення щодо формування додаткових військових частин.

Також Собко наголосив, що сили тероборони отримують сучасне західне озброєння.

"Так. Озброєння, яке ми та наші частини додатково позаштатно маємо, а це кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, ПЗРК - все це вітчизняні та зброя, яку ми отримуємо від наших країн-партнерів", - зазначив він.

Також читайте: Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій

Автор: 

ЗСУ (7719) Собко (8) тероборона (392)


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Зафиксировали. Через месяц работы Танцюры посмотрим как измениться количество ))
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17.05.2022 17:14 Відповісти
судя по смыслу и грамотности написания - ты свинособака под впн. выучи тся, - ться.
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17.05.2022 17:18 Відповісти
По пулемётам и миномётам надо активнее работать и избавляться уже в конце-концов от Максимов и ДП
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17.05.2022 17:16 Відповісти
Простые люди, отцы, сыновья, дети которые готовы рвать и метать за свои семьи и родные места, кацапы вам тут не рады. Вам тут звиздец.
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17.05.2022 17:16 Відповісти
В чому бойового офіцера Собка не поставили командувати? Чому поставили якесь совкове лайно нацюцюру? Дєрьмак взагалі вже берегів не бачить?
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17.05.2022 17:36 Відповісти
110 тыс это крайне мало против россии. Только недавно говорили что будут миллионную армию делать. Такими темпами не успеют даже потерь покрыть.
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21.05.2022 17:02 Відповісти
 
 