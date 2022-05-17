Сили тероборони ЗСУ нині налічують майже 110 тис. осіб, - начальник штабу ТрО Собко

Сили тероборони досягли майже 110 тисяч особового складу.

Про це на брифінгу повідомив начальник штабу ТрО ЗСУ Сергій Собко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Наразі сили територіальної оборони ЗСУ становлять майже 110 тисяч осіб. Крім того, станом на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є складовою територіальної оборони України. В цілому ця цифра буде триматися", — заявив він.

Однак, за його словами, залежно від ситуації, імовірним є ухвалення рішення щодо формування додаткових військових частин.

Також Собко наголосив, що сили тероборони отримують сучасне західне озброєння.

"Так. Озброєння, яке ми та наші частини додатково позаштатно маємо, а це кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, ПЗРК - все це вітчизняні та зброя, яку ми отримуємо від наших країн-партнерів", - зазначив він.

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