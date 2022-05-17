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Новини Війна
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"Спецоперація в Україні" зірвала плани Заходу стосовно встановлення в Росії підконтрольного режиму, - секретар Радбезу РФ Патрушев

патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що розпочата війна проти України нібито зірвала плани Заходу встановити в Росії підконтрольний режим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Захід прагне створити умови для встановлення в Росії підконтрольного західникам режиму, як це вже було відпрацьовано в Україні та цілій низці інших держав. Спеціальна військова операція зірвала ці задуми. 

Ми були змушені превентивно вдатися до цього, тому що рівень загроз національній безпеці, нехтування інтересами нашої країни вийшли на рівень, який загрожував самій державності Росії та її існуванню", - заявив Патрушев.

Як саме Україна до війни загрожувала існуванню Росії, секретар радбезу РФ не уточнив.

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Автор: 

Патрушев Микола (65) росія (66461)


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Топ коментарі
+42
По вам Орвел плакал, клинические.
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17.05.2022 17:07 Відповісти
+32
... и поэтому мы разоряем Украину и убиваем ее жителей....
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17.05.2022 17:08 Відповісти
+29
патрушев такой же ********, как и путин.
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17.05.2022 17:09 Відповісти
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Ну ***** , що на это раскажут, дебилы, которые в НАТО не хотят ????
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24.05.2022 13:19 Відповісти
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