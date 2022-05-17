Міноборони про захисників Маріуполя: "Іншої формули порятунку, ніж та, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід"
Іншої формули порятунку українських захисників "Азовсталі", ніж та, яка використовується зараз, не може бути.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію. Так само ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації, і іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід.
Ми повинні ще раз згадати, що захисники Маріуполя - це і Національна гвардія, це і Національна поліція, це прикордонники, це Збройні сили України, зокрема це 36 бригада морської піхоти, це територіальна оборона Маріуполя, і вони своє бойове завдання повністю виконали.
Завдяки обороні, яку здійснюють захисники Маріуполя, було не допущено перекидання противником угруповань. Це близько 20 тисяч особового складу, противник не зміг їх перекинути на інші регіони, таким чином противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя. Противнику не вдалося створити умови для оточення Об'єднаних сил.
Головне, що оборона Маріуполя дала нам критично важливий час для створення оборонних рубежів, формування резерву та інших дуже важливих дій воєнної операції", - пояснила чиновниця.
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Вважай це наші втрати
Що, кацапи втратили 27 тисяч ? 👿
Даа , дійшли вже зовсім до межі "керівники" ОП...
А зараз така ситуація, що хлопці не змогли би дочекатись підмоги.
Як на мене я б краще загинув в Азовсталі, ніж зараз їх будуть публічно принижувати, вимагати каяття, знущатися і в кінці все одно більшість вб'ють .....
Цей жах на совісті зєльки і його прихвостнів і так їм це не зійде з рук
просто тюрьми зеленим скотам - мало! Вони усі мають бути знищені! Ця наволочь - відверті вороги!
Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
Якщо "евакуйованих" не зможуть повернути - віддали на плаху. Таке я не зможу пробачити.
Сподіваюсь верховні чиновники пояснили хлопцям , що буде далі , та погодили дії як команда , дуже сподіваюсь ...