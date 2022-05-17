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Міноборони про захисників Маріуполя: "Іншої формули порятунку, ніж та, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід"

міноборони

Іншої формули порятунку українських захисників "Азовсталі", ніж та, яка використовується зараз, не може бути.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію. Так само ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації, і іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід.

Ми повинні ще раз згадати, що захисники Маріуполя - це і Національна гвардія, це і Національна поліція, це прикордонники, це Збройні сили України, зокрема це 36 бригада морської піхоти, це територіальна оборона Маріуполя, і вони своє бойове завдання повністю виконали.

Завдяки обороні, яку здійснюють захисники Маріуполя, було не допущено перекидання противником угруповань. Це близько 20 тисяч особового складу, противник не зміг їх перекинути на інші регіони, таким чином противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя. Противнику не вдалося створити умови для оточення Об'єднаних сил.

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Головне, що оборона Маріуполя дала нам критично важливий час для створення оборонних рубежів, формування резерву та інших дуже важливих дій воєнної операції", - пояснила чиновниця.

Автор: 

Маріуполь (3254) Міноборони (7516) Азов (794) Азовсталь (447) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+87
А хто допустив виникнення такої критичної ситуації на самому початку війни?
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17.05.2022 17:28 Відповісти
+57
так-розмінував перешийок,не підірвав жодного мосту на Півдні...
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17.05.2022 17:30 Відповісти
+47
зараз вівцям на вуха напхають локшини, а вівці будуть вдячно блеяти у відповідь - зе зе зе бе бе бе
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17.05.2022 17:29 Відповісти
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Кацапским цифрам точно верить не стоит, хотя это и не отменяет того, что Зеля обосрался. Это война с превосходящим противником - выиграть все битвы никак не получится.
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17.05.2022 18:05 Відповісти
В Марику було 5 - 7 тисяч наших військових.

Вважай це наші втрати

Що, кацапи втратили 27 тисяч ? 👿
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17.05.2022 19:58 Відповісти
Повірили росіянам. А вони кинули, знову. У держдумі розробляють закон про заборону видачі полонених "нацистів" з росії. Азовців чекають катування , та ....
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17.05.2022 17:54 Відповісти
Якась мутна багатоходівка в стилі "главноє пєрєстать стрєлять".
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17.05.2022 17:56 Відповісти
Краще або мовчати,або казати все. Отакі коментарі нічого не пояснюють,тільки розганяють зраду. Тут або казати все або нічого.
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17.05.2022 17:57 Відповісти
да понятно, бросили весь юг Украины, бросили Мариуполь, три года в глазах у путлера мир искали, а теперь вот так вот, как там говорил нелох- если мы будем усиливать армию то не сможем строить дороги, по которым теперь кацапы ездят, мрази зеленые
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17.05.2022 17:57 Відповісти
Головне, що б це була операція з порятунку, а не подарок *****
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17.05.2022 18:01 Відповісти
В чому, с..ка, порятунок - просто скласти зброю і віддати їх на звірства мацкалячих дикунів?!!
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17.05.2022 18:06 Відповісти
"Азовці" підіймали медійний шум, зеленій шоблі було некомфортно, тепер в медіа про хлопців швидко "забудуть", а на марафоні і так про них майже мовчали.
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17.05.2022 18:06 Відповісти
І навоз всі московити в Україні
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17.05.2022 18:08 Відповісти
Це називається "сплавили", цікаво, що буде далі з тими героями, що залишились, чи будуть здаватись в полон чи щось інше. А влада довела це до такого фіналу, просто хтось цього хотів чи знов "професіонали" про.....али.
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17.05.2022 18:15 Відповісти
Хлопцям наказано здаватись. Генштаб взяв відповідальність і говорить,що це єдиний вихід. Але це не зовсім так. Яка альтернатива? Вночі спробувати піти у авантюрний прорив,залишивши поранених на останній бій у підземеллі. Для здорових-шанси мінімальні,для поранених-ніяких... Але цілком ймовірно,що в полоні ці бійці дуже пожалкують,що не обрали описаний мною варіант...
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17.05.2022 18:20 Відповісти
все слова материальны, не нужно было говорить на дебатах бедующему президенту Украины, что "я ваш вирок"
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17.05.2022 18:27 Відповісти
він став вироком України
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17.05.2022 20:00 Відповісти
- на жаль схоже що до того йде ...
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17.05.2022 21:08 Відповісти
Взагалі не зрозуміло про що домовлялись, якщо зразу не проходить обмін, то це здача в полон, а про що тоді була домовленість? В полон вони й самі могли здатись, Більше схоже на чергову аферу зелених дебілів і зрадників. Як що це, так то кожна зелена падла яка тут на Цензорі пише коментарі має також нести відповідальність.
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17.05.2022 18:27 Відповісти
почему военным путем нельзя было,?
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17.05.2022 18:32 Відповісти
Это бы стоило жизни минимум 1,5 тысячам человек. Как минимум.
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17.05.2022 18:46 Відповісти
- ви військовий експерт з досвідом вуличних боїв з окупантами ...?
Даа , дійшли вже зовсім до межі "керівники" ОП...
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17.05.2022 21:11 Відповісти
Треба було дбати щоб подібного не сталось.
А зараз така ситуація, що хлопці не змогли би дочекатись підмоги.
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17.05.2022 21:24 Відповісти
Кораблем ВМС США.На офіційний запит України.Орки не наважились би атакувати.
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17.05.2022 18:35 Відповісти
Я думаю при большом желании, можно было , подойти к Марику, на 70 км , а там арта уже достаёт Ну конечно это же не Киев
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17.05.2022 18:51 Відповісти
Рашистам вірити не можна.Ось вже й Держ дура ,хоче прийняти закон про азовців ,як про злочинців...
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17.05.2022 18:53 Відповісти
Ситуація з азовцями і іншими захисниками Маріуполя чим далі тим повертає в гірший бік
Як на мене я б краще загинув в Азовсталі, ніж зараз їх будуть публічно принижувати, вимагати каяття, знущатися і в кінці все одно більшість вб'ють .....
Цей жах на совісті зєльки і його прихвостнів і так їм це не зійде з рук
просто тюрьми зеленим скотам - мало! Вони усі мають бути знищені! Ця наволочь - відверті вороги!
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17.05.2022 18:54 Відповісти
Іншої формули порятунку українських захисників "Азовсталі", ніж здати захисників України в полон рашистського окупанта не міг придумати ніхто,крім зрадників України.
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17.05.2022 18:59 Відповісти
Це вибір наших героїв це їхні життя і вони рішают як лучше а всі остальні бийтесь головами об стінку
Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
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17.05.2022 19:12 Відповісти
Московіти намагаються заборонити обмін хлопців з Азова як полоненими.
Якщо "евакуйованих" не зможуть повернути - віддали на плаху. Таке я не зможу пробачити.
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17.05.2022 20:29 Відповісти
Дуже цікаво , чия то ідея була зробити такий "реверанс" ...?
Сподіваюсь верховні чиновники пояснили хлопцям , що буде далі , та погодили дії як команда , дуже сподіваюсь ...
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17.05.2022 21:17 Відповісти
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