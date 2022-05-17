Держдума РФ завтра розгляне ухвалу про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі"
Держдума РФ 18 травня розглядатиме проєкт ухвали про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі".
Російські депутати підтримали відповідну пропозицію голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
"Комітет із оборони пропонує включити завтра до порядку роботи Державної думи розгляд проєкту постанови за дорученням голови Державної думи щодо недопущення обміну нацистських злочинців (українських воїнів і владу у РФ продовжують безпідставно звинувачувати у "нацизмі". - Ред.)", - запропонував голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов на пленарному засіданні. Депутати відповідну пропозицію підтримали.
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".
17 травня речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час пленарного засідання підтримав пропозицію уродженця Одеси Анатолія Вассермана про необхідність заборонити обмін вивезених з "Азовсталі" українських військових.
У Міноборони України підкреслили: "Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває".
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1. Это шанс выжить, иначе 1-2 дня и все они УЖЕ были бы мертвы. А так шанс, даже если придётся пройти дополнительные круги ада.
2. Никто и не сомневался, что русские попробуют сделать из этого внутриполитический шторм а-ля Илловайск, чтобы ослабить или вообще свалить власть, устроить хаос в тылу, когда мы уже начинаем побеждать. Поэтому надо сцепить зубы и методично добиваться обмена. А если не получится, то устраивать разборки с властями ПОСЛЕ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ, а не перед лицом врага.
Так что заткнитесь нафиг с этой темой.
"ЦРУ передала Украине детальные планы нападения РФ еще в январе"
Зеленский: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги"
Порошенко: " Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы ими ехали российские танки."
Очевидно же что для того дороги и строились.
На азовцев будут давить, унижать, судить , дадут пожизненное( Что их ждёт в тюрьме даже страшно подумать. К сожалению , у защитников Мариуполя хорошего выхода не было( только оставалось держаться до последнегно и надеяться на чудо.
Персонаж мемов рунета Онотоле застолбил себе петлю на виселице. Что впрочем было ожидаемо.
Мы точно знаем кто у них из Мариуполя в плену. А это большое преимущество в возврате наших, и в возврате срочников заплаканным мамкам.
Наші хлопці в дуже скруній і непевній ситуації. Сподіваюсь, що все-таки їх обміняють.
Знав же, знав, що кацапам вірити не можна, але повірив тоді, і повірив зараз
Це якщо тільки питання віри, а не попередніх домовленостей.
Південь здати оркам "віра" президента точно не завадила!
.ggdss
про*бав"обороняв" Херсон і Приазов'я , так і з Маріуполем (
там пограничники и другие подразделения всу
это типа чтобы всех в азов зачислить
чтобы к "фашистам" причислять проще
пока еще все всу в "фашисты" не записывают
только "нацбаты"
хотя странно, по их "репортажам" только "нацбаты" везде
а всу видимо где то прохлаждается по их картинке...