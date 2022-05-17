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Держдума РФ завтра розгляне ухвалу про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі"

госдума

Держдума РФ 18 травня розглядатиме проєкт ухвали про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі".

Російські депутати підтримали відповідну пропозицію голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Комітет із оборони пропонує включити завтра до порядку роботи Державної думи розгляд проєкту постанови за дорученням голови Державної думи щодо недопущення обміну нацистських злочинців (українських воїнів і владу у РФ продовжують безпідставно звинувачувати у "нацизмі". - Ред.)", - запропонував голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов на пленарному засіданні. Депутати відповідну пропозицію підтримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про захисників Маріуполя: "Іншої формули порятунку, ніж та, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід"

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

17 травня речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час пленарного засідання підтримав пропозицію уродженця Одеси Анатолія Вассермана про необхідність заборонити обмін вивезених з "Азовсталі" українських військових.

У Міноборони України підкреслили: "Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває".

Також читайте: В Росії хочуть визнати "Азов" "терористичною організацією"

Автор: 

Держдума (735) Маріуполь (3254) обмін (1250) росія (66465) Азов (794) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+81
Верещук і Маляр добровільно здали в полон оркам азовоців зная що вони живими не повернуться і не потрібно казати що вихода не було ви їх випустили не на волю а в полон до ворога, вихід був якщо вибирати смерть то смерть в бункері а не повільною смертю тортурами приниженням від знущань от орків якщо вони звичайним людям відрізують вуха прострілюють коліна пальці ламають то що буде з азовцями
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17.05.2022 17:54 Відповісти
+59
Зніміть рожеві окуляри і подивіться навколо. Йде війна. Вбивають і катують без судових вироків.
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17.05.2022 18:02 Відповісти
+48
А що наші скажуть ?
Про@балі
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17.05.2022 17:55 Відповісти
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Прислати би кацапам сьогодні привытку у вигляді ракети,та по кварталам,де ця мразь гніздиться...
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17.05.2022 18:27 Відповісти
Отак от, сдали наших героев, спасибо писдабллу и его коменде
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17.05.2022 18:27 Відповісти
Я вчора писав про це. Хлопцям наказано здаватись. На особистий вибір.Генштаб формально взяв відповідальність і говорить,що це єдиний вихід. Але це не зовсім так. Яка альтернатива? Вночі спробувати піти у авантюрний прорив,залишивши поранених на останній бій у підземеллі. Для здорових-шанси мінімальні,для поранених-ніяких... Але цілком ймовірно,що в полоні ці бійці дуже пожалкують,що не обрали описаний мною варіант...
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17.05.2022 18:27 Відповісти
В цивилизованных странах такое решение не может быть принято. Если случается казус, то оно не имеет обратной силы. В бункеростане всё возможно.
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17.05.2022 18:30 Відповісти
ну что же вы наступаете на те же кацапские грабли
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17.05.2022 18:31 Відповісти
верещук падла пророссийская
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17.05.2022 18:33 Відповісти
Ну шо бубочка, опять поверил *****? Опять на те же самые грабли??? И главное сам и своими руками…. Может тебе взять автомат и в подвалы Азовсталь к своим солдатам??
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17.05.2022 18:33 Відповісти
***** а наши ****** ещё кормят пленных пидоров, головы лучше б отрезали и мамкам посылкой передавали, хороший райсисянец дохлый, причём от новорождённого ******** до строго *******
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17.05.2022 18:35 Відповісти
Jesli kacapi nebudet meniat s Mariupolia,togda nestojit i kacapov meniat pust sidiat zdes v tiurme takze.Tolko s donbasetiji meniat mobilizovanix ,kotoryje popali v plen tex meniat na vasix soldat
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17.05.2022 18:39 Відповісти
Вивезли 250 людей, у тому числі не-поранених. Азовці казали, що тільки поранених там 600. Значит серед вивезених азовців не було і, схоже на те, що й не буде, якщо фашиська дума ухвалить подібний треш.
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17.05.2022 18:40 Відповісти
Не пиши херню , а подивись фото і відео
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17.05.2022 18:49 Відповісти
Прекратите срач.

1. Это шанс выжить, иначе 1-2 дня и все они УЖЕ были бы мертвы. А так шанс, даже если придётся пройти дополнительные круги ада.

2. Никто и не сомневался, что русские попробуют сделать из этого внутриполитический шторм а-ля Илловайск, чтобы ослабить или вообще свалить власть, устроить хаос в тылу, когда мы уже начинаем побеждать. Поэтому надо сцепить зубы и методично добиваться обмена. А если не получится, то устраивать разборки с властями ПОСЛЕ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ, а не перед лицом врага.

Так что заткнитесь нафиг с этой темой.
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17.05.2022 18:45 Відповісти
По известной формуле можно примерно посчитать ежедневные потери наших войск на востоке. Если пидоров минус 200, то наших погибает 30-50. Вопрос-чем отличаются мариупольцы от изюмских, попасной, рубежное, или других? Те так же воюют без перерыва 80 дней. Мой ответ-ОПа зализывает свой провал, тот мирный план дЕрьмока им.Шахермахера, разминирование, отвод от линии и т.д.. Мариуполь оказался в окружении через 2 дня, вина этих "голубей мира".
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17.05.2022 18:59 Відповісти
Почему провал ? По всем признакам это успех.

"ЦРУ передала Украине детальные планы нападения РФ еще в январе"

Зеленский: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги"

Порошенко: " Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы ими ехали российские танки."
Очевидно же что для того дороги и строились.
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17.05.2022 22:04 Відповісти
Лучше по дерьму ездить как в Рассее.
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17.05.2022 22:54 Відповісти
Зараз ні доріг не залишилось, ні будівель в деякиз містах й селах. На додаток трупи в посадках і міни. Й ще більша частини українців в окупації або біженці. Зато нє по "дєрьму як в рассєє". Логіка прекрасна.
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18.05.2022 03:56 Відповісти
а якщо ні, то прийдеться забрати у русскіх щось таке, що вони повернуть нам наших людей, всіх, у нас там мілліон, і вони теж проходять кола ада, про азовців хоч цілий Світ знає, розголос це теж зброя. і захист.
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17.05.2022 20:30 Відповісти
овцейобів потрібно полонити
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17.05.2022 20:59 Відповісти
зелена пліснява більше не буде володарювати над нами!!!!
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17.05.2022 22:20 Відповісти
заткнись сам, осел недоношенный
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17.05.2022 22:23 Відповісти
Браво! То же самое сказал вчера Билецкий. Позавчера Азовцы написали, что у них на день по стакану воды на брата и еды обмаль. Нет лекарств для раненых. Так что, по мнению всепропальщиков, их надо было оставить помирать? Или зачем их жёны поехали в Турцию??? Всепропальщикам аби орать здесь. А предложить выход за почти 3 месяца слабо было!
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18.05.2022 01:07 Відповісти
а теперь выпустят адристовича и он скажет - ну просрали, и всё, голосуйте дальше за нелоха шоневтик
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17.05.2022 18:47 Відповісти
ВР повинна заборонити будь які перемовини в рф до визволення всих азовців.
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17.05.2022 18:48 Відповісти
зря поверили *****. Не отдадут они азовцев. Могут отдать несколько тяжелораненных, в обмен на всех и всё. Остальными будут шантажировать, пропагандоны захлебнуться от радости сейчас, будет что показывать в зомбоящике долгое время.
На азовцев будут давить, унижать, судить , дадут пожизненное( Что их ждёт в тюрьме даже страшно подумать. К сожалению , у защитников Мариуполя хорошего выхода не было( только оставалось держаться до последнегно и надеяться на чудо.
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17.05.2022 18:51 Відповісти
Ну шо, доверещалась верещучка?! Хіба можна вірити кацапсинам?! Завтра вони скажуть, шо коли тіпа домовлялись такого закону небуло, а зара є. І ані нє могут нє виполнять еті закони. Кацапи це ж гірше самих паскудних потвор які можуть бути на землі. Ну невже це не зрозуміло?!
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17.05.2022 19:07 Відповісти
Вообще так, конечно, нельзя. Закон обратной силы не имеет
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17.05.2022 20:00 Відповісти
москалей в плен не брать
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17.05.2022 19:10 Відповісти
Якщо це буде то хай просто вішаються.Буде вбиватьи всіх плюс найдуть кожну тварюку врашці і голову открутять всі.
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17.05.2022 19:11 Відповісти
Якщо держдура розгляне це питання, зразу ж розглядайте у Верховній раді питання про невидачу російських льотчиків і артилеристів.
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17.05.2022 19:12 Відповісти
Та им насрать на ихних летчиков и артеллиристов.
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17.05.2022 20:55 Відповісти
І що?Наших знову наїбали.Я деколи вражаюсь нашим можновладцям у віру чесного слова від москаля.Чекаємо,що буде казати верховний головнокомандувач разом із ********** коли.
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17.05.2022 19:28 Відповісти
Весь світ спостережує як це буде розвиватися далі. Не панікуйте. Ніхто з тутешніх коментаторів участі у перемовинах не брав. І на Азовсталі не воював. Отже наберіться терпіння. Якби хлоці загинули, ви також були б незадоволені. Це спроба їх врятувати. Їм віськове керівництво надало указ робити те, що вони і зробили. Значить, це був згодний варіан
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17.05.2022 23:56 Відповісти
...предложение уроженца Одессы Анатолия Вассермана о необходимости запретить обмен вывезенных из "Азовстали" украинских военных.

Персонаж мемов рунета Онотоле застолбил себе петлю на виселице. Что впрочем было ожидаемо.
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17.05.2022 19:40 Відповісти
виселица для этой твари мало! нужно расфасовать его по карманам его жилетки!
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17.05.2022 19:59 Відповісти
Та ну! Возитись с цим чмом? Просто одна куля і по всьому.
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18.05.2022 06:21 Відповісти
та то ничого..ось незабаром підпишемо з ними мир та вони будуть нашими харантами...так зе?
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17.05.2022 19:46 Відповісти
Вони будуть основними гарантами для зрадника.
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18.05.2022 07:41 Відповісти
Смотрите Соскина , он все разложил https://www.youtube.com/watch?v=8hCAKRX0EzQ
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17.05.2022 19:57 Відповісти
По=моему наших пацанов просто сдали прикрываясь словами о заботе!!!! Мы должны не забывать как эта власть руководила страной до войны и надежд что она исправилась нет и не может быть!!! За все что эти клоуны натворили будут отвечать перед народом после войны а вопросов к ним очень много!!!!
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17.05.2022 20:17 Відповісти
Хватит тут верещать! Заберем наших! У нас полно срочников, которых Путлер обманул с учениями.
Мы точно знаем кто у них из Мариуполя в плену. А это большое преимущество в возврате наших, и в возврате срочников заплаканным мамкам.
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17.05.2022 20:18 Відповісти
Залишається лише надіятися на обмін. На жаль, велика ймовірність того, що кацапам буде пофіг на своїх полонених і тим більше на їхніх "мамок". Тим паче, що кацапське керівництво впевнене в тому, що з їхніми полоненими нічого поганого не трапиться. А от якщо вони відпустять "нациків", то може похитнутися "народна" підтримка путлера.
Наші хлопці в дуже скруній і непевній ситуації. Сподіваюсь, що все-таки їх обміняють.
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17.05.2022 21:38 Відповісти
До сраки путлеру его срочники.
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17.05.2022 23:25 Відповісти
Щось мені підказує, що Зе власноруч зробив 2 справи: власноруч врятував вагнерівців від арешту, щоб вони могли вбивати наших людей в Бучі, та власноруч здав наших героїв оркам, щоб хлопці не могли більше вбивати ворога.
Знав же, знав, що кацапам вірити не можна, але повірив тоді, і повірив зараз
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17.05.2022 20:20 Відповісти
"Знав же, знав, що кацапам вірити не можна, але повірив тоді, і повірив зараз"

Це якщо тільки питання віри, а не попередніх домовленостей.
Південь здати оркам "віра" президента точно не завадила!
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17.05.2022 23:33 Відповісти
трусливые русские свиньи буду мстить защитникам Азовстали за свои мировой позор. Росияне, будте вы прокляты все без исключения. Какое же вы смердючее гидкое лайно...
.ggdss
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17.05.2022 20:20 Відповісти
ио це як? хлопців уже здали в полон, а їх обмін заборонять
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17.05.2022 20:54 Відповісти
Хочу пояснити-путін крутиться у всі боки та не знає,як йому завершити цю війну.Та перед своїми людьми треба бути *героем* хоча на людей начхати та не начати на олігархів у думі та на високих посадах.Йому треба якась перемога і зе її дає.Можна було би не давати ,але він зі своєю зе - сворою не спроможний до боротьби.А Западу ну як сказати..... не так сильно болить як нам.Але Ваші коменти роблять велику справу.Дякую Вам всім,небайдужим.Все буде Україна.
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17.05.2022 20:59 Відповісти
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17.05.2022 21:19 Відповісти
Свідома здача азовців на тортури в рф буде коштувати зелі та єрмаку посад в кращому випадку. В гіршому - тюрьма. Вони і всі зелені на це заслужили.
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17.05.2022 21:23 Відповісти
Ну что за бред? У Зеленского рейтинг заоблачный.
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17.05.2022 21:25 Відповісти
До сраки его рейтинг!!!
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17.05.2022 23:06 Відповісти
Ти скільки був на війні?
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17.05.2022 23:58 Відповісти
Це на 1+1 сказали про його "захмарний рейтинг"? Не вір.
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18.05.2022 06:40 Відповісти
В сложившейся ситуации любое решение херовое изначально.
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17.05.2022 21:24 Відповісти
Если с этими пиасасами был договор о сдаче Азова в плен под присмотром "Креста", и орки ПОСЛЕ этого решили принять эту х*ню.. Нашим военным нужно действовать как Турция и Израиль. Перестать обращать внимание на визги оркской ********* и некоторых стран "на зарплате". И поступать так, как эти ублюдки заслуживают.
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17.05.2022 21:33 Відповісти
Зачем говорить херню, что Зеля сдал?? Вы думаете он не обговорил ситуацию с находящимися там героями?? Под присмотром Европы (не всегда, согласен) есть хоть какой-то шанс им выжить! Если ничего не предпринять, погибнут однозначно!! Думаю мужики это понимали и сами приняли решение..
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17.05.2022 21:42 Відповісти
зе - лох
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17.05.2022 22:30 Відповісти
100%.
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17.05.2022 23:10 Відповісти
Швидше навпаки, на виборах лохами були його прихильниками, а тепер вся Україна, громадяни якої тепер оборонять державу з ослабленою армією і спустошеним зеленою поганню бюджетом.
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17.05.2022 23:39 Відповісти
Як Зєля про*бав "обороняв" Херсон і Приазов'я , так і з Маріуполем (
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17.05.2022 23:35 Відповісти
так там не только азов
там пограничники и другие подразделения всу
это типа чтобы всех в азов зачислить
чтобы к "фашистам" причислять проще

пока еще все всу в "фашисты" не записывают
только "нацбаты"
хотя странно, по их "репортажам" только "нацбаты" везде
а всу видимо где то прохлаждается по их картинке...
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17.05.2022 22:30 Відповісти
Запарили скулить гражданские шпаки.Оно понятно, шо война с дивана выглядит иначе,чем с окопа. Поскольку каждый нормальный командир отвечает за всех своих людей в первую очередь перед собой и перед ними, то в сложившейся ситуации было два выхода: 1-добить раненных и продолжить опір; 2-сдаться, чтобы их попытаться спасти и вышестоящее командование здесь не указ. Ну а каждый боец для себя решает сам - сдаваться со всеми или нет,с учётом всех нюансов. Хватит разганять "зраду".
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17.05.2022 23:13 Відповісти
Шо ти тут ****** шпак на бурятському? Тебе не розуміють .
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17.05.2022 23:39 Відповісти
Це іловайськ2
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17.05.2022 23:27 Відповісти
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17.05.2022 23:32 Відповісти
Про@баний у всі "щелі" дристовіч?
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17.05.2022 23:41 Відповісти
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17.05.2022 23:57 Відповісти
вы там доголосуётесь, москальня. Мы ж так же примем указ про необмен проголосовавших.
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18.05.2022 01:27 Відповісти
Тем более нам надо победить. Чеченские, дагестанские, ингушские борцы за независимость сидят до сих пор. Их никто не выпускает. Просто у них нет страны которая добивалась их освобождения. И если мы проиграем, азовцы тоже могут остаться там надолго если не навсегда...
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18.05.2022 03:20 Відповісти
Азовцев будут судить, а остальных обменяют.
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18.05.2022 23:54 Відповісти
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