Держдума РФ завтра розгляне ухвалу про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі"

Держдума РФ 18 травня розглядатиме проєкт ухвали про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі".

Російські депутати підтримали відповідну пропозицію голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Комітет із оборони пропонує включити завтра до порядку роботи Державної думи розгляд проєкту постанови за дорученням голови Державної думи щодо недопущення обміну нацистських злочинців (українських воїнів і владу у РФ продовжують безпідставно звинувачувати у "нацизмі". - Ред.)", - запропонував голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов на пленарному засіданні. Депутати відповідну пропозицію підтримали.

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Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

17 травня речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час пленарного засідання підтримав пропозицію уродженця Одеси Анатолія Вассермана про необхідність заборонити обмін вивезених з "Азовсталі" українських військових.

У Міноборони України підкреслили: "Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває".

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