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Новини
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У Латвії обвинуваченого у шпигунстві на користь РФ засудили на 5 років

арешт

За шпигунство на користь Росії суд Відземського передмістя Риги у вівторок засудив місцевого жителя Валентина Фролова до п'яти років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

Вирок було оприлюднено на закритому засіданні. Фролова засуджено за незаконне збирання інформації та її передачу безпосередньо іноземним розвідувальним службам. Дані обвинувачений збирав за завданням розвідки.

У рахунок терміну буде зараховано час, який чоловік провів під вартою – шість місяців.

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До оголошення вироку суд не змінив запобіжний захід, призначений обвинуваченому – заставу. Крім того, було застосовано додатковий захід безпеки – заборону залишати країну.

Підприємець Валентин Фролов, який у 80-ті роки служив у радянській армії, тривалий час шпигував на користь Росії. Зі звіту Служби держбезпеки можна зробити висновок, що Фролов збирав відомості про прибуття сил НАТО та їх розміщення в Балтії, про аеропорти, що використовуються для військової логістики, можливості захисту Латвії та внутрішньої політики.

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Минулого року як запобіжний захід для нього було обрано арешт, проте адвокат обвинуваченого Егон Русановс наполіг на звільненні під заставу. Нещодавно суддя Бірута Хорвун звільнила Фролова під заставу в розмірі 30 000 євро.

Автор: 

Латвія (1373) суд (11761) шпигунство (1022)


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чудовий прецендент, дарма звийчайно відпустили,
може решта країн стане сміливішими і будуть саджати москальську наволоч за грати
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17.05.2022 18:17 Відповісти
учитесь
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17.05.2022 18:19 Відповісти
хорошо, но мало, таким надо четвертак каторги с конфискацией. Хотя у нас бы вообще отпустили, еще бы и компенсацию выплатили, как штепе
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17.05.2022 19:19 Відповісти
точно
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17.05.2022 22:08 Відповісти
Фролов один из дембелей офицерства из начальства Прибалтийского военного округа в Риге. Эти люди - база колорадной чумы в Латвии. Их надо было выдворить в Россию уже в 90-е, к сожалению тогда это было не возможно. Не думаю что он работал один - слишком много сведений. Надеюсь что его приятелей тоже возьмёт за яйца. И потом их всех вышвырнут вслед за российским кораблём.
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17.05.2022 19:51 Відповісти
Но отпускать шпиона под залог каких то 30 тысяч евро это издевательство! Тех кто этому способствовал, самих сажать надо.
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17.05.2022 22:11 Відповісти
 
 