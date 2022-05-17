За кілька місяців допомога Заходу зможе забезпечити паритетну можливість України відповідати загрозам з боку РФ, - Міноборони

За кілька місяців допомога Заходу зможе забезпечити паритетну можливість України відповідати загрозам з боку РФ.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"На сьогодні справді переломний момент стався, і ви всі бачите, що після зустрічі в Рамштайні, де були присутні понад 40 глав оборонних відомств, допомога Україні тепер колективна, й через кілька місяців вона зможе забезпечити паритетну можливість України відповідати тим загрозам, які є, тому що Росія, безумовно, має зараз перевагу і в озброєнні, і в особовому складі", — зауважила заступниця міністра.

Також Маляр запевнила, що військову допомогу, яку надає Захід, на сьогодні вже використовують у боях.

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