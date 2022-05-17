У Міноборони РФ заявили, що з "Азовсталі" вивезли 265 українських бійців, у тому числі 51 важкопораненого
Минулої доби з "Азовсталі" вивезли 265 українських захисників, зокрема 51 важкопораненого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.
Там також опублікували коротке відео та підтвердили, що поранених відправили у Новоазовськ.
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".
17 травня речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час пленарного засідання підтримав пропозицію уродженця Одеси Анатолія Вассермана про необхідність заборонити обмін вивезених з "Азовсталі" українських військових.
У Міноборони України підкреслили: "Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває".
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На самом деле "Азов" одно из самых мотивированных и подготовленных подразделений, с высоким средним уровнем интеллекта, серьезной подготовкой и отличным снабжением. Полк, который постоянно учился и тренировался. Причем у лучших мировых специалистов. Но самое главное - это идеологически-русофобское подразделение. Позиционирующее своей главной целью - уничтожение и геноцид русских/советских людей.
И именно поэтому их и нельзя оставлять в живых. Никого. Показательно никого.
А перед этим их надо бы грамотно "ломать".
Не нужно сейчас лечить раненых, как обычных раненых. Пусть с ними поработают "другие" врачи. Поработают как умеют работать. Ведь они же еще остались. Для этого конечно нужна решимость и понимание - а они есть?
Категорически нельзя сейчас давать им "поймать героя" (кому надо, тот поймет). Но это тоже требует определенного подхода. И решимости.
Сейчас ключевой и поворотный момент - укронацистский режим и его силовики должны увидеть в "Азове" свое будущее.
И тут главный вопрос - какое их будущее мы им покажем?
И будущее это должно отдавать неотвратимостью поражения, бессмысленностью сопротивления, сырным запахом гангрены наполовину со сладким запахом трупов. И - главное - могильным холодом слома, предательства и забвения. Причем такого себе - простого, банального, дежурного, рутинного. Были они - не было их - да всем плевать.
Если же не сделать этого, а сделать ошибку - то мы пошлем им месседж, что они могут стоять ПОЧТИ до конца, превратив каждый город бывшей Украины в крепость, чтобы эти города раздолбали, как Мариуполь.
Будьте прокляті ЗеЄрмаки зі своїм асфальтом та зрадою..
за те, що я запитала, як можна вірити путіну
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1526559583921217536 1 ч
На жаль, мої сумні опасіння підтверджуються( Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи! Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1( Дай Бог, брехня(
ворота, то чому ми дивуємся рішенням екс актора по військовим питанням ??
Вовуся не надо постоянно гафно повидлом называть,врать.
Они сдались в плен,их будут пытать,а
куда они поедут решает Ху.лище.
с Ахметкой мало, кто сравнится в пособничестве.
Для азовців перспектив точно нема.
Как сообщает издание Reuters, с территории завода «Азовсталь» вывезли по меньшей мере 7 автобусов с украинскими воинами.
https://t.me/ukraine_ukrainy/2393
Также в сети распространяется видео от российских СМИ, движение колонны сопровождают военные вертолёты рф.
вивезли 265 українських захисників, зокрема 51 важкопораненого
по данным из других источников рф: 264 /53