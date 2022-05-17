У Міноборони РФ заявили, що з "Азовсталі" вивезли 265 українських бійців, у тому числі 51 важкопораненого

Минулої доби з "Азовсталі" вивезли 265 українських захисників, зокрема 51 важкопораненого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

Там також опублікували коротке відео та підтвердили, що поранених відправили у Новоазовськ.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

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Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

17 травня речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час пленарного засідання підтримав пропозицію уродженця Одеси Анатолія Вассермана про необхідність заборонити обмін вивезених з "Азовсталі" українських військових.

У Міноборони України підкреслили: "Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває".

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