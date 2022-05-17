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У Міноборони РФ заявили, що з "Азовсталі" вивезли 265 українських бійців, у тому числі 51 важкопораненого

азовсталь

Минулої доби з "Азовсталі" вивезли 265 українських захисників, зокрема 51 важкопораненого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

Там також опублікували коротке відео та підтвердили, що поранених відправили у Новоазовськ.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про захисників Маріуполя: "Іншої формули порятунку, ніж та, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід"

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

17 травня речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час пленарного засідання підтримав пропозицію уродженця Одеси Анатолія Вассермана про необхідність заборонити обмін вивезених з "Азовсталі" українських військових.

У Міноборони України підкреслили: "Ця політична заява розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішньополітичні процеси в РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває".

Також читайте: Держдума РФ завтра розгляне ухвалу про заборону обміну українських бійців з "Азовсталі"

Автор: 

військовополонені (1016) Маріуполь (3254) Міноборони рф (718) Азов (794) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+29
Боневтик с кодлой влип сдача азовцев народ не простит
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17.05.2022 18:30 Відповісти
+29
Куда ви їх вивезли суки ви продажні. В руки фсбешників ви їх здали. Просто здали азовців на тортури і страшну смерть. Дуже хочу помилятися, але весь досвід співпраці з москалями не дає надії на порятунок наших героїв. Мені здається що це якась страшна помилка, а може і не помилка адже єрмак рулить.
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17.05.2022 18:35 Відповісти
+18
їх там тортурами будуть ламати - доводити до тваринного стану щоб показати зломлених і принижених Героїв.

Будьте прокляті ЗеЄрмаки зі своїм асфальтом та зрадою..
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17.05.2022 18:39 Відповісти
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Боневтик с кодлой влип сдача азовцев народ не простит
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17.05.2022 18:30 Відповісти
Це слабо сказано ....
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17.05.2022 18:38 Відповісти
уже фабрика ботів працює. "дай боже", "аби живі" і всяка хрнь. 24 канал уже обробляє насєлєніє.
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17.05.2022 18:39 Відповісти
Хлопці без води, їжі, ліків і під постійними обстрілами все одно б загинули мученицькою смертю. Зараз є хоч якийсь шанс урятувати їм життя - міжнародний Червоний Хрест дав такі гарантії. Хоча рашистам віри немає, але розголос про азовців уже є на увесь світ і хочеться сподіватися, що так просто вбити чи замучити їх їм не вдасться!
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17.05.2022 18:42 Відповісти
Їх рашистський суд просто засудить років на 100 за тероризм. Таке собі життя.
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17.05.2022 18:49 Відповісти
ты идиот при чем тут кто визнає ? тут вопрос кто их заберет из плена у кацапов? неужели боневтiк сам лично полетит верхом на ермаку?
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17.05.2022 19:29 Відповісти
Ой, проглотят и не заметят. И будут дальше захваливать.
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17.05.2022 19:40 Відповісти
Вже "51 важкопораненого", хоча вчора було 56, а півгодини тому - 53.......
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17.05.2022 18:31 Відповісти
Говорили о больше чем 600 человек. Где остальные? Или то была деза для рашистов?
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17.05.2022 18:32 Відповісти
нет говорили про 256 из них около 50-ти раненых
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17.05.2022 19:30 Відповісти
У вівторок, 17 травня, як мінімум сім автобусів з українськими військовослужбовцями покинули https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zahisnikiv-mariupolya-evakuyuyut-z-azovstali-bude-obmin-ekspert-viyna-v-ukrajini-ostanni-novini-50242762.html Азовсталь у Маріуполі , повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/surrendered-ukrainian-fighters-leave-azovstal-steel-works-reuters-witness-2022-05-17/ Reuters . Вони виїхали у супроводі російських окупантів.За інформацією агентства, українських військовослужбовців не поранено. Також невідома їхня точна кількість.Українська сторона офіційно поки не коментувала цей інцидент. а ось що пише Стрелков про Азов

На самом деле "Азов" одно из самых мотивированных и подготовленных подразделений, с высоким средним уровнем интеллекта, серьезной подготовкой и отличным снабжением. Полк, который постоянно учился и тренировался. Причем у лучших мировых специалистов. Но самое главное - это идеологически-русофобское подразделение. Позиционирующее своей главной целью - уничтожение и геноцид русских/советских людей.

И именно поэтому их и нельзя оставлять в живых. Никого. Показательно никого.

А перед этим их надо бы грамотно "ломать".

Не нужно сейчас лечить раненых, как обычных раненых. Пусть с ними поработают "другие" врачи. Поработают как умеют работать. Ведь они же еще остались. Для этого конечно нужна решимость и понимание - а они есть?

Категорически нельзя сейчас давать им "поймать героя" (кому надо, тот поймет). Но это тоже требует определенного подхода. И решимости.

Сейчас ключевой и поворотный момент - укронацистский режим и его силовики должны увидеть в "Азове" свое будущее.

И тут главный вопрос - какое их будущее мы им покажем?

И будущее это должно отдавать неотвратимостью поражения, бессмысленностью сопротивления, сырным запахом гангрены наполовину со сладким запахом трупов. И - главное - могильным холодом слома, предательства и забвения. Причем такого себе - простого, банального, дежурного, рутинного. Были они - не было их - да всем плевать.

Если же не сделать этого, а сделать ошибку - то мы пошлем им месседж, что они могут стоять ПОЧТИ до конца, превратив каждый город бывшей Украины в крепость, чтобы эти города раздолбали, как Мариуполь.
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17.05.2022 18:33 Відповісти
Там все таки были договоренности на не самом последнем уровне. Если они будут что то делать плохое с Азовцами, то им это аукнется тоже по полной. Дохрена ихних пленных есть и не рядовых только. Стрелков может только вздрачивать.
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17.05.2022 18:40 Відповісти
козломорды детей насиловали и убивали -за это им ещё и медальки дали,плюя на весь Мир ...На что вы надеетесь я не понимаю
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17.05.2022 18:46 Відповісти
И что же им будет? Максимум озабоченность кто-то выразит, и то не факт
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17.05.2022 19:03 Відповісти
В конце нужно было дописать ХАЙЛЬ ГИТЛЕР!!!
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17.05.2022 18:56 Відповісти
Куда ви їх вивезли суки ви продажні. В руки фсбешників ви їх здали. Просто здали азовців на тортури і страшну смерть. Дуже хочу помилятися, але весь досвід співпраці з москалями не дає надії на порятунок наших героїв. Мені здається що це якась страшна помилка, а може і не помилка адже єрмак рулить.
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17.05.2022 18:35 Відповісти
їх там тортурами будуть ламати - доводити до тваринного стану щоб показати зломлених і принижених Героїв.

Будьте прокляті ЗеЄрмаки зі своїм асфальтом та зрадою..
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17.05.2022 18:39 Відповісти
Делаем всё что можем- ЯнеВтик
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17.05.2022 19:06 Відповісти
прямо зараз на каналі 24, на цьому гімно-марафоні мене обізвали ботом
за те, що я запитала, як можна вірити путіну
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17.05.2022 18:38 Відповісти
у нас сейчас все телевидение -говноТВ ,особенно в прославлении некоторых "Бонапартов"
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17.05.2022 19:56 Відповісти
снова на..ли, кому поверили?
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17.05.2022 18:39 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1526559583921217536 1 ч

На жаль, мої сумні опасіння підтверджуються( Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи! Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1( Дай Бог, брехня(
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17.05.2022 18:42 Відповісти
есть в телеграмме азейбарджанском видео как автозаки везут азовцев в РФ
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17.05.2022 19:57 Відповісти
Нічого дивного - як що з пекаря зробити професійного хокеїста, то він хрєн що забє у
ворота, то чому ми дивуємся рішенням екс актора по військовим питанням ??
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17.05.2022 18:40 Відповісти
Ще хтось вірить в визволення Херсону, Мелтополя, Бердянська, Маріка, вже не говорячи про Крим і ордло...
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17.05.2022 18:40 Відповісти
Ещё кто то верит,что хоть один кацап будет наказан,а Медведчук не поедет на Расею жить очень скоро?
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17.05.2022 18:45 Відповісти
будемо сподіватись наше міноборони знає що робить
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17.05.2022 18:41 Відповісти
А кто у нас Верховный главнокомандующий ?
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17.05.2022 18:51 Відповісти
пусть обменивают Азовцев на орков, не затягивают, а то зеленок кодло туда само пойдет уже на размен, а не на обмен.
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17.05.2022 18:42 Відповісти
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17.05.2022 18:43 Відповісти
Надеюсь на очень скорую деокупацию Новоазовска и Оленовки.
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17.05.2022 18:43 Відповісти
Какой коридор,кому вы чешите?
Вовуся не надо постоянно гафно повидлом называть,врать.
Они сдались в плен,их будут пытать,а
куда они поедут решает Ху.лище.
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17.05.2022 18:43 Відповісти
Почему наш Генштаб называет сдачу в плен "эвакуацией?".... Ермак так повелел? Ничего, мы и так поймем, зачем из нас дебилов делать....
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17.05.2022 18:44 Відповісти
Вже й заступниця Маляр якось очі ховає, просто шок від такого обміну.
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17.05.2022 18:44 Відповісти
зачем азовцы согласились? неужели поверили?? и кому поверили? оркам или зелени??
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17.05.2022 18:44 Відповісти
Сынки , простите меня, что я не могу вам ничем помочь. Сынки, Вам мой низкий поклон до земли, Вы, тот цвет нации, которая называется, - нацией. Я понимаю, что вас бросили, я понимаю, что вас зрадили всё без исключения вышестоящего руководство. Вы знаете и без меня, что за мрази приходят во власть, вспомнить Дебальцево, Иловайск идентичная ситуация. Храни Вас Господи, вернитесь живыми.
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17.05.2022 18:47 Відповісти
Засуньте уже в сраку этот звиздешь за Иловайск -тогда мы в первый раз столкнулись с таким вопиющим живодерством козломордых ...но вы ж решили поржать в войну и выбрать клоуна -так ржите
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17.05.2022 18:58 Відповісти
если на Илловайск посмотреть просто так-то можно конечно обвинять в живодерстве только Мордор-но вот нет уверенности ,что Илловайская трагедия не имеет причину также исстребление добровольческого компонента нашими тогдашними говнокомандерами
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17.05.2022 20:02 Відповісти
Кремлядь радостно потирает ручонки- операция Вагнер на русский манер прошла успешно
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17.05.2022 18:52 Відповісти
Зверніть увагу, що ВСЕ!, що є власністю Ахметова (Кучми) - Донецьк, донецький аеропорт, Маріуполь-Азовсталь, взагалі ДОНБАС (!) у будь-якому разі переходить до рук ворога (РФ). Поки що в Україні буде при владі (фактично) ця гнила "сiмейка": Кучма-Ахметов-Пінчук і так далі ( різнi виродки) - українців цілеспрямовано знищуватимуть і лизатимуть сраку рашці.
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17.05.2022 18:53 Відповісти
Ви ще забули сюди додати Коломойського і його продукт.
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17.05.2022 20:11 Відповісти
при Коломойском Днепр стал форпостом Украины.
с Ахметкой мало, кто сравнится в пособничестве.
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17.05.2022 20:34 Відповісти
Чого саме зараз? Можливо відволікають від якогось фейлу в іншому місці?
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17.05.2022 19:10 Відповісти
Я, как и все, переживаю за наших воинов из Мариуполя. Хочется верить в лучшее, чтобы они вернулись в Украину живыми. Но... Мне это видится как террористам отдали заложников. Теперь террорист номер 1, имея таких заложников, будет шантажировать Украину и возможно близких родственников. Хочется верить в чудо, что у нас тоже есть козыри в рукавах.
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17.05.2022 19:12 Відповісти
Треба подивитись ,що буде далі. Віри у будь-які домовленості з мосвинами нема. Прогноз поганий. Але скільки ще можна триматись?
Для азовців перспектив точно нема.
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17.05.2022 19:13 Відповісти
////
Как сообщает издание Reuters, с территории завода «Азовсталь» вывезли по меньшей мере 7 автобусов с украинскими воинами.

https://t.me/ukraine_ukrainy/2393

Также в сети распространяется видео от российских СМИ, движение колонны сопровождают военные вертолёты рф.
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17.05.2022 19:18 Відповісти
почему то цифры разные:
вивезли 265 українських захисників, зокрема 51 важкопораненого
по данным из других источников рф: 264 /53
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17.05.2022 19:19 Відповісти
***** кинул зеленского снова, думаю, их не обменяют уже.
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17.05.2022 19:24 Відповісти
порошенко ще відповість за Іловайськ, а зєлєнський - за Маріуполь
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17.05.2022 19:25 Відповісти
а ты кацапка за путлера всю жизнь будешь отвечать
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17.05.2022 19:35 Відповісти
Я ще раз поставлю собі питання і сам на нього дам відповідь, просто думка вслух. Якщо сьогодні назвати особу, яка організувала розмінування Чонгара і здачу півдня України, в тому числі і Маріуполь, то представник КВН "95 кварталу" має йти геть. А хто на його місце? Згідно Конституції Спікер Верховної Ради, представник КВН "Три толстяка". Врубейшен? І в мене знову питання до 73%,- поржьом?
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17.05.2022 20:14 Відповісти
 
 