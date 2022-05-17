2 712 7
Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку Євробачення-2022 і віддасть гроші на підтримку України
Гурт Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку, яку отримали за перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2022 і віддасть кошти на підтримку України.
Музиканти оголосили про це на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Музиканти також планують гастролі містами Європи. Під час туру збиратимуть гроші для армії та фондів підтримки українців.
Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra 15 травня переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не надо этих жестов - просто приезжайте к ребятам, общайтесь,
привозите что они просят и будет всё нормально.