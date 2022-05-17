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Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку Євробачення-2022 і віддасть гроші на підтримку України

orchestra,kalush

Гурт Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку, яку отримали за перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2022 і віддасть кошти на підтримку України.

Музиканти оголосили про це на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Музиканти також планують гастролі містами Європи. Під час туру збиратимуть гроші для армії та фондів підтримки українців.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra 15 травня переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пісню "Стефанія" переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra співають учасники конкурсу з різних країн: "Я далі слів не знаю, але мені дуже подобається". ВIДЕО

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аукціон (1435) Євробачення (607) перемога (488)


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Kalush Orchestra-респект...
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17.05.2022 18:38 Відповісти
Замість продажу статуетки краще написати кілька композицій, щоб уся Європа підхопила. Турне Європою - оце діло: можна і грошенят зібрати, і з пресою поспілкуватись - час для турне дуже сприятливий.
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17.05.2022 19:08 Відповісти
Королева Великобритании Елизавета II появилась на публике на церемонии открытия железнодорожной линии в Лондоне во вторник.

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17.05.2022 18:41 Відповісти
Эта линия названа в ее именем Elisabet line. На самом деле это даже не линия, а система железной дороги проходящая через Лондон и соединяющая его восточные и западные пригороды. Почему то считается крупнейшим строительным проектом. Наверное из-за стоимости и по количеству переноса дат ввода в эксплуатацию (шутка)
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17.05.2022 19:36 Відповісти
Статуэтка не золотая, пусть себе хранится у победителя.
Не надо этих жестов - просто приезжайте к ребятам, общайтесь,
привозите что они просят и будет всё нормально.
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17.05.2022 18:47 Відповісти
скажем честно, победа отдана Украине для поддержки. Что группа, что песня....., ну так, посмотреть, послушать и забыть.
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17.05.2022 18:52 Відповісти
 
 