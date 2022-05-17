Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку Євробачення-2022 і віддасть гроші на підтримку України

Гурт Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку, яку отримали за перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2022 і віддасть кошти на підтримку України.

Музиканти оголосили про це на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Музиканти також планують гастролі містами Європи. Під час туру збиратимуть гроші для армії та фондів підтримки українців.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra 15 травня переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

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