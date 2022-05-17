Будапешт може бути посередником у переговорах між Україною та РФ, - президентка Новак
Будапешт не є нейтральним та вимагає розслідування злочинів і покарання винних, а також підтримує євроінтеграцію України. Крім того, Будапешт готовий бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою.
Про це заявила президентка Угорщини Каталіна Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це не наша війна, але вона ведеться також проти угорців, які люблять мир, яка прагнуть безпеки, взаємоповаги і добробуту. Ми вимагаємо розслідування воєнних злочинів і покарання винних", - сказала вона.
За її словами, у нинішній ситуації угорці не є нейтральними.
"Ми стоїмо на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо наші зобов’язання в рамках ЄС і НАТО і коли маємо сказати "ні" щодо якогось рішення, чого вимагають інтереси Угорщини, то ми говоримо "ні", - наголосила Новак.
Вона зазначила, що Угорщина підтримує приєднання України до європейської спільноти.
"Ми готові жертвувати заради миру. Але ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор", - додала президентка.
Вона повідомила, що Будапешт "охоче візьме на себе роль посередника" між протиборчими сторонами з метою продовження мирних переговорів.
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будуть жери гуляш пополам з дерьмом
це дешевше чим утримувати цю гноярню европи
Это поразительно звучит по украински. Но, так много не напишу без ошибок. Сорри.
Вступление: Рыбалка, кум, золотая рыбка, 3 желания.
1. Нехай ота Голандія завоюе Монголію. (рыцари, оруженосцы, обозы, маркитантки. Пошли завоевали Монголию)
2. А нехай ота Монголия завоюе оту Голандію. (орда, кибитки и т.д. Завоевали Голландию)
3. Ні не треба мені ні жінки, ні корови, а нехай ота Голандия воюе з отою Монголію, а тім москалям усі городи потопчуть.
Слава Украине.
(На мотив "Ламбады")
Віктор Байрак
Сердце в деркоті!
Як я ненавиджу москалів!
Був би беркутом -
Де б їх тільки бачив, там і бив.
Вбив одного та злетів на крилах.
Бачиш, другого в лоба - бабах!
Знову злетів, бо вже мало мені двох,
Та і третього в лоба - гогох!
Куме-братику!
Був би я вовчиськом у лісах -
Я б їх драв-таки,
Щоб гикнулась наша ковбаса.
Вдрав одного та заліз на гору.
Бачиш, другого вгорі деру.
Зліз із гори, повні груди набрав
Та і третього в біса задрав.
Був би крокодил -
Я б шукав по джунглях москалів.
Де б не проходив -
Чорний він чи білий, всіх би їв.
З'їв десять штук і іще десять штук.
Чую, в шлунці приємне "тук-тук".
Ще десять штук - чую, шлунок болить.
Бо ж погані вони, москалі.
Був я богом би -
Нацькував би німців на Китай.
Взяли бомби -
Та й одне у одного кидай.
Хай літаки у повітрі ревуть;
Кого збили - той впав на Москву.
Хай з двох сторін артилерія б'є -
Хоч Арбат їм з Кремлем попсує.
Я б тоді добре себе почував
Та набої би їм продавав.
Много Украина от Турции,Китая нахаляву получила?
Но плохая Меркельша,смотри не перепутай.
А с каких делов тебе кто то на халяву что то давать должен,немец твою маску должен оплатить?
Ты Африканцам всё оплатил?
А что вы тогда в нато забыли? Если вдруг буряты завтра нападут на Литву, например, тоже вместо защиты скажете "ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор"?
А його щойно переобрали
Досить вже хранцюзських та німецьких "посередників", ще угорських не вистачало....
Втрати російського агресора: 27000+ вбитих, 200+ літаків, тисячі іншого мотлоху, заморожені мільярди активів, санкції, позбавлення участі у спорті тощо тощо тощо... ДЕ, НУ ДЕ були б бодай якісь "рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви", ну хоча б на відстані Альфа Центавра ДЕ, ГА?!
Головне вчасно, коли ліліпутін рєпу чеше і думає як з капкану вирватись у який він паРашу загнав.