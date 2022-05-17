Будапешт може бути посередником у переговорах між Україною та РФ, - президентка Новак

Будапешт не є нейтральним та вимагає розслідування злочинів і покарання винних, а також підтримує євроінтеграцію України. Крім того, Будапешт готовий бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою.

Про це заявила президентка Угорщини Каталіна Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не наша війна, але вона ведеться також проти угорців, які люблять мир, яка прагнуть безпеки, взаємоповаги і добробуту. Ми вимагаємо розслідування воєнних злочинів і покарання винних", - сказала вона.

За її словами, у нинішній ситуації угорці не є нейтральними.

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"Ми стоїмо на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо наші зобов’язання в рамках ЄС і НАТО і коли маємо сказати "ні" щодо якогось рішення, чого вимагають інтереси Угорщини, то ми говоримо "ні", - наголосила Новак.

Вона зазначила, що Угорщина підтримує приєднання України до європейської спільноти.

"Ми готові жертвувати заради миру. Але ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор", - додала президентка.

Вона повідомила, що Будапешт "охоче візьме на себе роль посередника" між протиборчими сторонами з метою продовження мирних переговорів.

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