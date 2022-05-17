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Новини Війна
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Будапешт може бути посередником у переговорах між Україною та РФ, - президентка Новак

новак

Будапешт не є нейтральним та вимагає розслідування злочинів і покарання винних, а також підтримує євроінтеграцію України. Крім того, Будапешт готовий бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою.

Про це заявила президентка Угорщини Каталіна Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не наша війна, але вона ведеться також проти угорців, які люблять мир, яка прагнуть безпеки, взаємоповаги і добробуту. Ми вимагаємо розслідування воєнних злочинів і покарання винних", - сказала вона.

За її словами, у нинішній ситуації угорці не є нейтральними.

Читайте: Угорщина не погоджується на ембарго на російську нафту з суто економічних причин, - Боррель

"Ми стоїмо на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо наші зобов’язання в рамках ЄС і НАТО і коли маємо сказати "ні" щодо якогось рішення, чого вимагають інтереси Угорщини, то ми говоримо "ні", - наголосила Новак.

Вона зазначила, що Угорщина підтримує приєднання України до європейської спільноти.

"Ми готові жертвувати заради миру. Але ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор", - додала президентка.

Вона повідомила, що Будапешт "охоче візьме на себе роль посередника" між протиборчими сторонами з метою продовження мирних переговорів.

Також читайте: Угорщина засуджує агресію Путіна та збройне вторгнення до України, - президентка Новак

Автор: 

Угорщина (2360) переговори з Росією (1320) Новак Каталіна (16)


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Топ коментарі
+64
її ще ніхто не посилав?
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17.05.2022 18:40 Відповісти
+44
Ідітє слєдам за расєйскім карабльом...
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17.05.2022 18:42 Відповісти
+36
Не нужно стесняться мы не дипломаты пусть идут *****
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17.05.2022 19:04 Відповісти
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її ще ніхто не посилав?
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17.05.2022 18:40 Відповісти
👍
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17.05.2022 18:53 Відповісти
Не нужно стесняться мы не дипломаты пусть идут *****
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17.05.2022 19:04 Відповісти
Будапешту пісюна українського відсмоктати!!!
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17.05.2022 19:10 Відповісти
Що поганого вона сказала? Видно же, що це не підпуйловник Орбан. Адекватна дама, в принципі
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17.05.2022 19:15 Відповісти
Нехай адекватна дама заставить свого співпартійця ембарго підтримати. ВСЕ.
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17.05.2022 19:23 Відповісти
в Угорщині президентське крісло не має такого значення, як прем'єрське. Республіка - парламентська.
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17.05.2022 21:18 Відповісти
Дійсно що поганого, але час втрачають на пусту балаканину. Потрібно в Дербецені в/ч відбудовувати, бо зайдуть кацапотанки в мадярщину, а де бідним бурятам голову прихилить, де танки підрихтувать. Ніпарядак, зовсім страх втратили. І покажеться будапешту Буча раєм.
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17.05.2022 19:32 Відповісти
Не может. Точка!
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17.05.2022 18:42 Відповісти
Ідітє слєдам за расєйскім карабльом...
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17.05.2022 18:42 Відповісти
bozhe upasi
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17.05.2022 18:42 Відповісти
Ваша правда: не щастить нам з тим Будапештом.
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17.05.2022 19:02 Відповісти
дивуюсь европі- обнести мадярщину забором і повернути в 1956 рік-
будуть жери гуляш пополам з дерьмом
це дешевше чим утримувати цю гноярню европи
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17.05.2022 19:52 Відповісти
То же самое подумал 😲
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17.05.2022 19:57 Відповісти
Да пішли ви
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17.05.2022 18:43 Відповісти
главный вопрос " В чем посередником? Странные люди
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17.05.2022 18:44 Відповісти
Вона з сказала між Україною і РФ хоче бути.
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17.05.2022 18:45 Відповісти
Мабуть мріє,щоб її,,зіграли у два смичка!,,
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17.05.2022 19:03 Відповісти
між Україною і РФ хоче бути. А мадьяры огороду садят?
Это поразительно звучит по украински. Но, так много не напишу без ошибок. Сорри.
Вступление: Рыбалка, кум, золотая рыбка, 3 желания.
1. Нехай ота Голандія завоюе Монголію. (рыцари, оруженосцы, обозы, маркитантки. Пошли завоевали Монголию)
2. А нехай ота Монголия завоюе оту Голандію. (орда, кибитки и т.д. Завоевали Голландию)
3. Ні не треба мені ні жінки, ні корови, а нехай ота Голандия воюе з отою Монголію, а тім москалям усі городи потопчуть.
Слава Украине.
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17.05.2022 21:39 Відповісти
ГАНЬБАДА
(На мотив "Ламбады")

Віктор Байрак

Сердце в деркоті!
Як я ненавиджу москалів!
Був би беркутом -
Де б їх тільки бачив, там і бив.

Вбив одного та злетів на крилах.
Бачиш, другого в лоба - бабах!
Знову злетів, бо вже мало мені двох,
Та і третього в лоба - гогох!

Куме-братику!
Був би я вовчиськом у лісах -
Я б їх драв-таки,
Щоб гикнулась наша ковбаса.

Вдрав одного та заліз на гору.
Бачиш, другого вгорі деру.
Зліз із гори, повні груди набрав
Та і третього в біса задрав.

Був би крокодил -
Я б шукав по джунглях москалів.
Де б не проходив -
Чорний він чи білий, всіх би їв.

З'їв десять штук і іще десять штук.
Чую, в шлунці приємне "тук-тук".
Ще десять штук - чую, шлунок болить.
Бо ж погані вони, москалі.

Був я богом би -
Нацькував би німців на Китай.
Взяли бомби -
Та й одне у одного кидай.

Хай літаки у повітрі ревуть;
Кого збили - той впав на Москву.
Хай з двох сторін артилерія б'є -
Хоч Арбат їм з Кремлем попсує.

Я б тоді добре себе почував
Та набої би їм продавав.
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17.05.2022 22:49 Відповісти
Хай уж і Білорусь буде посредніком небачу різниці
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17.05.2022 18:44 Відповісти
Или Хезболла
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17.05.2022 18:54 Відповісти
Да і канібалів на диких островах можна знайти, як варіант.
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17.05.2022 19:34 Відповісти
Вона не доганяє? Переговори після виводу орків зі всієї території України.
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17.05.2022 18:44 Відповісти
У ******** геть дах поїхав! Кремлівські гниди!!))
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17.05.2022 18:45 Відповісти
Точно посредник или соучастник скорее? У нас уже был один усатый *посредник*. Потом ракетами наши города обстреливал и танковую армию в Украину завел этот *посредник*.
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17.05.2022 18:45 Відповісти
а орбан будет новым гарантом будапештского меморандума о мире.
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17.05.2022 18:45 Відповісти
Шавка российских нацистов венгрия хочет бет посредником, белоруссия тоже хочет, их наглость и лицемерие не имеет пределов!
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17.05.2022 18:47 Відповісти
пошли в жопу, прихлебатели бункерной крысы.
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17.05.2022 18:47 Відповісти
Треба припинити транзіт нафти до ******** і буде повне ембарго!!!)))
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17.05.2022 18:48 Відповісти
это что такая квартальная шутка что ли?
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17.05.2022 18:48 Відповісти
гадкие мадяры куды вы?
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17.05.2022 18:49 Відповісти
немае до мадьярів довіри
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17.05.2022 18:51 Відповісти
Уже были такие посредники германия и франция, на словах выражали озабоченность, а на деле формулы шайтанмаера пытались впарить и поставляли вате оружие в обход санкций, и называли все это европейскими ценностями.
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17.05.2022 18:51 Відповісти
Переговори по обміну полоненими, це зовсім друге діло.
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17.05.2022 18:52 Відповісти
Ці троянські коні з кожного боку вже підзаї6али.
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17.05.2022 18:52 Відповісти
Ідіть ***** зі своїм будопештом і меморандумом
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17.05.2022 18:53 Відповісти
Все хотят называться не кацапохолуями и санкции получить,а посредниками.
Много Украина от Турции,Китая нахаляву получила?
Но плохая Меркельша,смотри не перепутай.
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17.05.2022 18:53 Відповісти
При пані Меркель Україна на "халяву" навіть медецинських масок отримати не могла, а зараз канцлером Германії е такий собі Шольц... Дивись не сплутай....
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17.05.2022 19:05 Відповісти
Украина существовала только благодаря Меркель.
А с каких делов тебе кто то на халяву что то давать должен,немец твою маску должен оплатить?
Ты Африканцам всё оплатил?
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17.05.2022 19:15 Відповісти
не тупи бот - если бы не украинцы то никакой германии или швейцарии уже не было бы - а все ваши купленные и запуганные политики сосали бы путинский член в длинной очереди.
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17.05.2022 19:23 Відповісти
Якби не Туреччина, яка перекрила Босфор з початком війни, в Чорное море з Середземного зайшли б десанті кораблі Мокшанії і це могло б погано закінчитися для Одеського узбережжя вже зараз.
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17.05.2022 19:18 Відповісти
що- слабо сказати що кацапи вбивці та нео-фашисти рашисти .... завжди лизали дупу мадяри кацапам
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17.05.2022 18:55 Відповісти
Але ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор" Джерело:

А что вы тогда в нато забыли? Если вдруг буряты завтра нападут на Литву, например, тоже вместо защиты скажете "ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор"?
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17.05.2022 18:56 Відповісти
Нам ************* мємАрандума достатньо...
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17.05.2022 18:57 Відповісти
S vengrov nuzno stob neblokirovali sankciji po nefti,a to polucajetsia izza odnix vengrov ves ES ploxoj.
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17.05.2022 18:58 Відповісти
угорець = мразб
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17.05.2022 18:58 Відповісти
Видимо, ******* получили хороший пинок по зад от Еврокомиссии за блокировку шестого пакета. На некоторое время не будут тявкать, потом начнут по-новой...
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17.05.2022 18:59 Відповісти
...тільки після того як пані Каталіна ********* Орбана з прем'єрів Угорщини

А його щойно переобрали
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17.05.2022 18:59 Відповісти
обовязково примете участь як посередник....коли почнемо домовлятися на руїнах кремля....
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17.05.2022 18:59 Відповісти
идите ***** .
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17.05.2022 18:59 Відповісти
Та ну нах....
Досить вже хранцюзських та німецьких "посередників", ще угорських не вистачало....
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17.05.2022 19:01 Відповісти
На одну озабочьеность більше
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17.05.2022 22:01 Відповісти
Це вже дійсно якесь сміховисько..
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17.05.2022 19:02 Відповісти
ПНХ , ще невстигла розчехлитися з посадо. , а вже ******** хоче піару .
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17.05.2022 19:02 Відповісти
За її словами, у нинішній ситуації угорці не є нейтральними, у нинішній ситуації угорці є співучасниками рашистського окупанта України і співучасники вбивства українців,
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17.05.2022 19:03 Відповісти
Издеваются...может многим из нас так и надо за по)(уистическое отношение к стране,армии, ответственности власти,выборам...
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17.05.2022 19:04 Відповісти
Наслушавшись Орбана и Сиярто, можно сказать "спасибо" и забыть.
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17.05.2022 19:05 Відповісти
Смішно!
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17.05.2022 19:05 Відповісти
Треба робити те, що просять, а не лізти туди, куди не просять.
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17.05.2022 19:05 Відповісти
Нам не потрібні переговори. І мир нам не потрібен. Нам потрібна перемога !
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17.05.2022 19:07 Відповісти
Иди на йух
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17.05.2022 19:08 Відповісти
***** разом з орками, чим скоріше, тим ближче цвинтар.
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17.05.2022 19:08 Відповісти
Не може! Посередник має бути нейтральним до обох сторін, а керівництво Угорщини явно симпатизує немитій та всіляко шкодить Україні.
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17.05.2022 19:10 Відповісти
Так уже есть посредники. 155го калибра. Росиянин только через прицел хорош.
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17.05.2022 19:10 Відповісти
Але ми не погоджуємося на рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви, ніж зазнає втрат російський агресор

Втрати російського агресора: 27000+ вбитих, 200+ літаків, тисячі іншого мотлоху, заморожені мільярди активів, санкції, позбавлення участі у спорті тощо тощо тощо... ДЕ, НУ ДЕ були б бодай якісь "рішення, які вимагають від угорців більшої пожертви", ну хоча б на відстані Альфа Центавра ДЕ, ГА?!
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17.05.2022 19:12 Відповісти
Боже. та шо ж це таке? Усі європейські шлюхи пруться в посередники! Макрон. Шольц. теперь ця хвойда. Просто серйозні політики (Байден. Джонсон) гидуються розмовляти з путлєром. це нижче їх.
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17.05.2022 19:16 Відповісти
якщо у оригіналі справді звучать слова "російський агресор", то це уже непогано. так невдовзі і орбан перевзується
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17.05.2022 19:21 Відповісти
Так перестаньте блокировать эмбарго на российскую нефть!
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17.05.2022 19:24 Відповісти
як повчав дон корлеоне сина майкла - хто з твоїх принесе тобі пропозицію про переговори від п'яти сімей, той і зрадник. не помилився, до речі.
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17.05.2022 19:26 Відповісти
**...утая
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17.05.2022 19:38 Відповісти
уже есть лукашенко, не отбирайте у него его роль
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17.05.2022 20:03 Відповісти
якщо ми фріців жабоїдів посилаємо на ХУW, то ******* з фідесами і подавно
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17.05.2022 20:06 Відповісти
Извините, только освободился. Её вслед за срусским кораблём уже плотно послали
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17.05.2022 20:19 Відповісти
Говорит одно а делает другое. Школа Путина.
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17.05.2022 20:19 Відповісти
НА ЙУХ, *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2022 20:21 Відповісти
Што?!(с)
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17.05.2022 20:21 Відповісти
Ще одну ОМБР на Закарпаття після війни. Посіреднікі))))
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17.05.2022 20:23 Відповісти
ПРОДАДУТЬ НЕ ТІЛЬКИ ЗА НАФТУ.КОЖНІ 4 РОКИ РАШКА ПРОВОДИЛА ФЕСТИВАЛІ УГОРО ФІНСЬКИХ НАРОДІВ В ХАНТИМАНСІЙСЬКУ І ДАВНО ІХ ПРИКОРМИЛА.ЦЕ КРАІНА ПРОСТИТУТКА А НЕ ЄВРОПЕЙСЬКА.ВИХІДЦІ ЗІ СХОДУ ТАК І ЗАЛИШИЛИСЬ ВАРВАРАМИ ХОЧ ЯК ІХ НЕ ПРИЧІСУВАЛИ АВСТРІЙЦІ
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17.05.2022 20:32 Відповісти
Президентка намалювалася
Головне вчасно, коли ліліпутін рєпу чеше і думає як з капкану вирватись у який він паРашу загнав.
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17.05.2022 20:33 Відповісти
Є слова, а є дії. І слова діям не відповідають. Все просто.
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17.05.2022 20:35 Відповісти
это такая типа шутка??? идите НА ***!
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17.05.2022 20:48 Відповісти
Іди *****, презерватидент *******!
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17.05.2022 20:49 Відповісти
ну не проблема. давайте всі такі "миротворці" віддають нам ту саму по обсягу територію, яку забрали б кацапи в обмін на такі "переговори"?
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17.05.2022 20:58 Відповісти
Это конечно, чуть лучше пюрерского минска, но ненамного.
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17.05.2022 21:11 Відповісти
Іди в сраку!!!
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17.05.2022 22:03 Відповісти
У нас посредником будет М777
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17.05.2022 22:06 Відповісти
Угорці пособники рашистів можуть йти *****
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17.05.2022 22:33 Відповісти
Херню якусь меле .мадяри посередники.? На переговорах? Яких переговорах про ємбарго може
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17.05.2022 22:36 Відповісти
Зібрати тих посередників типу мадярів, турків, євреїв - нехай між собою домовляються, хто краще ***** сраку вилизує
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17.05.2022 23:15 Відповісти
Гарна пропозиція. Посередник це той, хто незаангажований. Той, хто не має свого інтересу в питанні. Сама постановка питання така, ніби є можливість бути посередником між чікатілом та його жертвою. В Угорщині якась системна проблема, якщо її керівники не розуміють таких простих логічних ланцюгів.
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17.05.2022 23:20 Відповісти
Лучшим вариантом для Венгрии было бы вхождение в состав России, со всеми вытекающими последствиями , и начать войну с НАТО и Штатами. В каждом населенном пункте поставить огромную задницу( предельно натуральную , с надписью ,, раша,,) что бы каждый мог лизать ее и целовать в ,, засос,, круглосуточно.
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18.05.2022 07:29 Відповісти
 
 