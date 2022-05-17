Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 17.05.2022
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 17.05.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжив завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не зафіксовано.
Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
У збройних силах республіки білорусь тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності. У рамках зазначених заходів на одному з полігонів відзначено тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь по об’єктах інфраструктури на території України.
З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на Сіверському напрямку командування збройних сил російської федерації продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу. З території російської федерації ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.
На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.
На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА"Орлан-10".
На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.
На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка - Новоселівка Друга, успіху не мав.
На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.
Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Мар’їнка.
У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування наших військ обстрілював із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.
На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Фіксувалися обстріли наших підрозділів з мінометів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.
Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.
На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.
Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки", - йдеться у зведенні.
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Командование войск прротивника, оперирующих в районе Волчанск - Великий Бурлук, судя по всему, предпринимает активные меры к удержанию левого берега Печенежского водохранилища, а так же, собственно, района Волчанска. В рамках этих мероприятий противником произведены подрывы и разрушения мостов и переправ на реке Северский Донец, а так же выдвинуты тактические группы прикрытия на позиции по линии Верхняя Писаревка - Бугаевка, в район Гонтаревки, а так же Артёмовка - Новый Бурлук.
Кроме того, командование Изюмской группировкой войск противника усиливает ствольной и реактивной артиллерией свои тактические группы в районе Шевченково, Волохов Яр, Балаклея.
Главная задача всех этих мероприятий - не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ в восточном и юго-восточном направлениях от Харькова, одновременно сковывая часть группировки Сил обороны Украины севернее и и северо-восточнее города.
Такое беспокойство командлования войск противника в отношении гипотетического расширения фронта контр-наступательных действий украинских войск в Харьковской операционной зоне вполне объяснимо. Их выход на ближние подступы к Волчанску и в перспективе к Купянску... фактически будет означать прекращения любых активных действий группировки противника на участке Балаклея - Изюм...
Проще говоря, войскам противника вместо выполнения химерных планов по наступлению на Барвенково или Лозовую, придётся, в таком случае, или "обратно форсировать" Оскол (причём, в не самом узком его месте) или же прорываться "с боем" через район Купянска в северо-восточном направлении... И то и другое, мягко говоря, чревато натуральным разгромом...
Всего, по данным группы ИС командование войск противника в мероприятиях по усилению в Харьковской операционной зоне использует дополнительно до 5-и БТГр, кроме уже имеющихся, растянутых "в линеечку" потрёпанных батальонных и ротных тактических групп противника на участке от Волчанска до Шевченков... скажем так, довольно посредственной укомплектованности и боеспособности.
Что касается, собственно, самой Изюмской группировки противника, то на сегодняшний день уже стал очевидным перенос её главных усилий на чётко определённые участки и понижение её "статуса" из основной группировки во "вспомогательную". А именно - почувствова угрозу своим тылам и правому флангу с запада и северо-запада, противник пытается "зацементировать" на участке между Балаклеей и Изюмом свои позиции, используя для этого изгиб протекающего на этом участке Северского Донца с заболоченной поймой. В район Савинцы и Левковка противник, как он думает, втихаря пытается подтягивать дополнительные силы и средства.
Общий объём усиления на правом фланге Изюмской группировки, оценивается нашей группой (ИС) приблизительно в 3 БТГр + до 2-х реадн на РСЗО типа "Ураган" и "Град"..
Одновременно с этим, отмечается стремление командования Изюмской группировки войск противника, ведя сковывающие бои на Барвенковском направлении, перенацелить и сосредоточить свои усилия в направлении юго-восточне Довгенького и Краснополья, с целью прорыва на ближние подступы к Славянску. Кроме того, противник действуя через Студенок и Яремовку стремится пробится и к Святогорску...
Такая резкая и отчётливая смена участков приложения главных усилий Изюмской группировки войск противника вполне объяснима. Теперь это стадо стремится действовать в интересах соседней Заречно-Кременной группировки войск противника, которая итак нынче получает львиную долю всех подкреплений, резервов и дополнительных сил, идущих на усиления "ударных" группировок, задействованных в операции-остатке под кодовым названием "огрызок малого Сатурна" по окружению Северодонецка, Лисичанска и их окрестностей. В общем, чёрт с ними... с этими Барвенковым и железнодорожным участком Барвенково-Славянск, даёшь Лиман и Святогорск...
Однако, было бы наивным считать, что сосоредоточенные на левом фланге Изюмской группировки ударные тактические группы ломанутся в лобовую на Святогорск, а потом на Лиман... ну или попытаются ворваться в Славянск (что было бы с их стороны форменным идиотизмом). Вовсе нет. На мой взгляд, главной задачей этих групп будет наступление по общей дирекции Богородичное - Маяки - Райгородок. С задачей перерезать сообщение между Славянском и той группой ВСУ, которая продолжает обороняться в районе Святогорск - Лиман и северо-восточнее его... И если им это удасться, то понятно, что вся эта группа будет фактически окружена...
Задумано неплохо, но как всегда... есть нюансы...
Нюанс первый...
Для того, что бы совершить столь смелый рывок... передовым ударным подразделениям левого фланга Изюмской группировки надо, по крайней мере, ещё выйти на некий исходный рубеж, расположенный севернее Богородичного и Краснополья. А кто сказал, что это будет легко и быстро...?
Нюанс второй
Этой группе войск противника придётся выделить часть СВОИХ сил, для сковывающих действий прямо вдоль дороги на собственно Славянск, через Хрестище. Иначе, как пить дать, весь этот анабасис "смелых, но тупых" вдоль Северского Донца, упокоится где-то приблизительно в районе Маяков... подозреваю, прямо вокруг тамошего Дендропарка... получив увесистую плюху со стороны Славянска в свою правую бочину.
В этом месте, расстояние между трассой М-03 и Северским Донцом весьма небольшое... и там ЛЕС... фактически деваться особо некуда, сильно не сманеврируешь.
Можете себе представить, что будет с теми балбесами, который всё-таки доедут до Маяков... на своих "железных коробках". Стоит там на перекрёстке с дорогой от Маяков окопать и замаскировать пару танков или посадить несколько суровых муСЧин с ПТРК в лесу... и "дорогая, *****, не узнает... какой у парня был конец". Впрочем, как говорил когда-то один мой знакомый старшина... "нехай спробують оточити"...
Теперь, перейдём, так сказать непосредственно к "главным героям" - северной ударной группировке противника (Зеречно-Кременной), которая, собственно, и должна прорвавшись через Северский Донец выйтик к Северску, а главное - к Верхнекаменке, и замкнуть, наконец-то, "кольцо окружения" вокруг "нацистов" упорно обороняющихся в Северодонецке и Лисичанске.
После двукратно-прямого и однократно-обратного погромов у Белогоровки и Серебрянки парни сегодня приходили в себя, доукомплектовывались, восстанавливались и вообще... всяко-разно перегруппировывались. Не, арта и авиация, конечно, работали - перепахивая правый берег в надежде выкурить злобных укров...из приречных лесочков и зарослей.
Тем более, что им подвезли очередной ПМП для форсирования, на этот раз из целых 15-и секций... подогнали боеприпасов, топлива... ну и как водится 10-12 танков и свежую БТГр... на БМП-2 + пригнали небольшое лугандийское стадо не успевших прикинуться ветошью "мобилайзов", которых, надо понимать, в числе первых погонять захватывать и укреплять плацдармы, пока сами скрепо-воЫны попытаются в очередной раз перекинуть через Донец с пяток мостков...
Предпочтительнее, конечно, район Белогоровки (оттуда, ближе всего к Верхнекаменке)... Но, лично мене, всё же кажется, что на этот раз, они полезут где-то ближе к Шипиловке. Тем более, что после того как они заняли Воеводовку и западные районы Рубежного, они явно попытаются "оказать содействие" своим водоплавующим товариСЧам, попыткой прорыва им на встречу через Новодружеск или даже посёлок Синецкий.
В общем ,на всём участке Северского Донца от восточных окраин Ямполя до северо-западных окраин Лисичанска река представляет собой нынче некое подобие Стикса... Лаптеногих покорителей НАТ-ы тут уже перевозят в ад даже бесплатно...
Собственно, на окраинах самого Северодонецке и в его окрестностях, так же идут упорнейшие бои. Российскому командование ОЧЕНЬ хочется доложить политическому начальству, что они "... уже В Северодонецке и ведут зачистку его кварталов". Думаю, именно с этой целью в районе Кудряшевки доползла ещё одна БТГр, а в Новом Айдаре... из двух эешелонов выгрузили порядка 40 единиц техники и до десяти вагонов разнообразной стреляюще-взрывной гадости в крупных калибрах...
А вот в отличии от своих северных товарищей Попаснянская группировка войск протиника отнюдь не прохлаждалась, а готовилась к наступлению....(и вот не угадали...) не на Комышуваху и далее на Николаевку (в предыдущие 2 дня все попытки "горячих попаснянских парней" прорваться по этой дирекции закончились такими потерями, что они были вынуждены не просто остановится и слегка охладиться, а откатиться на исходные). Потому, судя по тому, в какую сторону командование этой группировки ведёт разведку... там таки решили предусмотрительно сначала разобраться с подразделениями ВСУ, которые обороняются в районе Соледар - Бахмут, прежде чем, сломя голову, бежать окружать
В принципе, решение тверЁзое и взвешанное. Однако, на мой взгляд... не верное. Почему...? Потому что, это фактически будет означать срыв всего "огрызка малого Сатурна". С другой стороны, плюнуть на группировку ВСУ в районе Бахмута и всеми возможными силами попытаться таки прорваться на север на встречу "покупавшимся"... чревато такими неприятностями, что "купание скрепного осла" в водых Северского Донца у Белогоровки покажется невинной игрой "в крысу".
Авдеевская группа войск противника наконец-то "двинулась с места". Для этого ей пришлось обойти Авдеевку с севера ибо Авдеевский укрепрайн ВСУ так и не "поддался". Одновременно в районе посёлка Нью-Йорк противник так же двинулся в северо-западном направлении. Общее продвижение подразделений противника на этих участках составило не более 4-х км, вдоль дороги Н-20. Очевидно, что главной точкой приложения усилий противника на этом направлении есть Константиновка. А если быть точнее, район юго-западнее этого города... Пока, обеим тактическим группам противника удалось продвинутся только до Сухой Балки.
Смысл этого движа на Константиновку на первый взгляд состоит в желании обойти её и попоытаться прорваться дальше на север. Но, на настоящий момент, это лишено смысла в военном отношении. Ибо Изюмская группировка войск противника так и не смогла достичь даже железной дороги между Барвенково и Славянском. Потому, попытка прорваться с юга ЗА Константиновку, это - чистой воды кретинизм.
На мой взгляд, смысл активных действий Авдеевско-Торецкой группы российских войск состоит в другом - в попытки сковать украинские войска в районе Константиновки и не дать им возможности усилить Бахмутскую группировку ОС. Другими словами, попытка этой группы противника продвинутся на север вдоль Н-20 напрямую связана с поворотом Попаснянской группировки на Соледар - Бахмут.
Продолжаются упорные бои сразу двух группировок противника (условно - Марьинской и Волновахской) с группировкой ОС в районе Курахово. Собственно, противник стремится обойти её с юга и тыла )запада), а так же севернее (вроде бы...). Но, как я уже писал ранее, для того что бы это осуществить пополненной и усиленной Волновахской группировке войск противника потребуется прпорваться между Великой Новосилкой и собственно Курахово. Пока, это ей не удаётся, но постепенно она всё же продвигается восточнее Великой Новосилки по направлению на Багатырь и Алексеевку.
Но опять-таки, принебрежительное отношение российского командования к своим флангам и тылам, ставшее практически уже их "фирменным стилем", вполне может окончится для Волновахской группировки достаточно печально. Особенно, если оставить у себя на левом фланге достаточно боеспособную украинскую тактическую группу в районе той же Новосилки.
В этом отношении всё дело "портит" Марьинская группа, которая, по сути ,пытается вытеснить украинские войска из Курахово весьма странным по объёмам собственных потерь и результативности способом - фронтальным давлением... Скажем так, это не самый лучший способ добиться хорошого результата. Учитывая тот факт, что Кураховская группа ОС нынче занимает и играет одну из ключевых ролей во всей, так называемой "битве за Донбасс"... такая оригинальная манера "могилизации" собственных войск со стороны руководства Марьинской группировки, мне кажется вполне приемлимой...
В свою очередь, смысл якобы бурной деятельности Запорожской группировки российских войск вообще, лично для меня, до сих пор - малопонятен...
Да, в начале так называемой "битвы за Донбасс", её активные наступательные действия юго-восточнее Гуляйполя были вполне логичны и последовательны. Они вполне укладывались в общую канву, так называемого, Большого плана. Выход её передовых подразделений к Любимовке вполне соответствовал этим "задумкам и пожеланиям". Было очевидно, что действуя совместно с Волновахской группировкой, которая, к тому времени, фактически прорвалась через Угледар к Великой Новосилке, Запорожская группировка вполне может выполнить достаточно "глубокую" задачу... к тому же, в её интересах грохотала арта достаточно и работала армейская авиация. Логично было бы предположить, что именно этой группировке поручено "стать южным фасом будущего окружения.
Но потом, началось нечто странное. Сначала передовые подразделения этой группировки были фактически остановлены, причём украинская арта в этом деле сыграла одну из решающих ролей . Потом произошла "смена направлений". ВнИзапно обнаружилось, что теперь этой группировке срочно потребовалось, собственно, Запорожье... как таковое.
И опять-таки повторилась история с переносом основных усилий на другой участок (в данном случае - на практичнески противоположный). Но неприятность для Запорожской группировки противника заключалась не только в этом, а и в том, что до сегоднешнего дня она достаточно сильно страдала от огня рассредоточенной украинской арты. Здесь степь, местами изрезанная обильно разными балками и оврагами, провести какой-то незаметный, скрытный манёвр силами и средствами - достаточно трудно, в том числе подтягивание сил и средств к переднем краю.
В конце концов, всё вылилось в спорадические атаки в районе Степовое - Орехов и не менее спорадические попытки обойти Гуляйполе то с юго-запада, то с северо-востока. На сегодняшний день передовые подразделения российских войск из состава данной группировки ведут затяжные и безрезультатные бои в районе Щербаки - Новоандреевка (юго-западнее Орехова), а так же в очередной раз пытаются сдвоенным ударом от Полог вдоль дороги Т0401 и западнее неё пробится к Гуляйполю, одновременно действуя восточнее города. Собственно, потому меня и не покидает ощущение, что Запорожская групировка противника не особо рвётся вперёд, скорее всего выполняя роль оперативно-тактического прикрытия для сухопутного сообщения между Крымом и так называемой ДНР. в самом узком и потенциально опасном месте для скрепоносцев.
Херсонское направление, особых изменений не произошло. Противник продолжает проводить подготовительные мероприятия для вырисовывающейся и принимающей всё более чёткие очертания будущей "битвы за плацдарм". Основная часть их проводится им ДО Днепра, а то что попадает собственно на плацдарм регулярно накрывается нашей артой и авиацией. В свою очередь, лаптеногие периодически лупять дальнобойными средствами поражения по Николаеву и окрестностям, оборудуют оперативные запасы МТС, усиливают группировку артиллерии и ПВО на плацдарме...