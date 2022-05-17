Громадянин України намагався вивезти в Румунію готівкової валюти на 17 млн грн, - Держмитслужба. ФОТО
Чернівецькі митники припинили спробу незаконного вивезення з України готівкової іноземної валюти на сумму понад 17 млн гривень.
Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.
Громадянин України, направляючись до Румунії в приватних справах, для проходження митного контролю у пункті пропуску "Порубне-Сірет" обрав смугу "зелений коридор", чим заявив про те, що переміщувані ним предмети не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення з митної території України.
Однак під час здійснення митного огляду було виявлено приховані від митного контролю незадекларовані майже 250 тисяч євро та 325 тисяч доларів США.
"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України", - йдеться у повідомленні.
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а тоді пишуть, що економічна криза в країні.
мордуинтерфейс !
Треба було брати приклад з Авакова і поділитись з ним
Зараз би задекларував бабло, і вперед в Європу!
Країна повинна знати своїх хероїв!