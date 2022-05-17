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Новини
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Громадянин України намагався вивезти в Румунію готівкової валюти на 17 млн грн, - Держмитслужба. ФОТО

Чернівецькі митники припинили спробу незаконного вивезення з України готівкової іноземної валюти на сумму понад 17 млн гривень.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Громадянин України намагався вивезти в Румунію готівкової валюти на 17 млн грн, - Держмитслужба 01

Громадянин України, направляючись до Румунії в приватних справах, для проходження митного контролю у пункті пропуску "Порубне-Сірет" обрав смугу "зелений коридор", чим заявив про те, що переміщувані ним предмети не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення з митної території України.

Громадянин України намагався вивезти в Румунію готівкової валюти на 17 млн грн, - Держмитслужба 02

Однак під час здійснення митного огляду було виявлено приховані від митного контролю незадекларовані майже 250 тисяч євро та 325 тисяч доларів США.

Також дивіться: Росіяни намагалися вивезти з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону, - ДБР

Громадянин України намагався вивезти в Румунію готівкової валюти на 17 млн грн, - Держмитслужба 03

"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

валюта (2460) кордон (4838) контрабанда (1826) митниця (1885) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+14
та ви шо. одного зупинили, а скількох випустили? портнових, татарових, шуфричів, суркісів.
а тоді пишуть, що економічна криза в країні.
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17.05.2022 19:01 Відповісти
+13
Хорошая помощь ЗСУ.
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17.05.2022 19:01 Відповісти
+7
Это с БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ, БОЛЬШИЕ БАРЫШИ В ЗЕЛЕНЫХ БУМАЖКАХ,
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17.05.2022 19:05 Відповісти
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Хорошая помощь ЗСУ.
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17.05.2022 19:01 Відповісти
Власть на шекели поменяет отобранное и будет говорить ай я яай❗Это беспредел
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17.05.2022 19:11 Відповісти
Та ні, напевно підуть на боротьбу з корупцією та контрабасом на кордоні.
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17.05.2022 19:15 Відповісти
та ви шо. одного зупинили, а скількох випустили? портнових, татарових, шуфричів, суркісів.
а тоді пишуть, що економічна криза в країні.
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17.05.2022 19:01 Відповісти
Цей, мабуть, жадібний попався, та й інші знатимуть, що буде, якщо не заплатити, кому треба.
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17.05.2022 19:14 Відповісти
Это Шуфрич? Покажите морду интерфейс !
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17.05.2022 19:01 Відповісти
Шухріч уже давно тю-тю. От якби він сховався під матрасом чи перевдягнувся у жіноче, тоді б його героїчно затримали на кордоні і розвернули назад. До речі, саме через КПП "Порубне" його й пропустили.
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17.05.2022 19:23 Відповісти
Это с БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ, БОЛЬШИЕ БАРЫШИ В ЗЕЛЕНЫХ БУМАЖКАХ,
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17.05.2022 19:05 Відповісти
От дуболом!
Треба було брати приклад з Авакова і поділитись з ним
Зараз би задекларував бабло, і вперед в Європу!
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17.05.2022 19:10 Відповісти
Суркісів за зраку взяли? Знову зхрада на кордоні. Корупцію владі ЗЕ не здолати ніколи.
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17.05.2022 19:12 Відповісти
Бо вони її очолюють.
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17.05.2022 19:24 Відповісти
на фото менше чим пів ляма Евро
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17.05.2022 19:13 Відповісти
Я аж пересчитал: 200 тысяч евро и 230 тысяч долларов. Столько можно провозить? . Или вам принципиально, чтобы именно ровно 500 тысяч евро было?
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17.05.2022 19:30 Відповісти
Нестор сквозонул, а кассира повязали?
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17.05.2022 19:14 Відповісти
Звідки в людей такі гроші? Мабуть бізнесмен.
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17.05.2022 19:15 Відповісти
Та да, в галузі гуманітарки і фондів допомоги деяких.
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17.05.2022 19:18 Відповісти
ну а **** , бензин по 50-60 гр за литр , один день на заправке и в шоколаде , можно валить . а зелень обещала - мы все контролируем, и цены и поставки, через неделю дефицита не будет , ..........ага , хер где найдешь , а где есть , там цены - космос , 100% зеленые при делах .
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17.05.2022 19:20 Відповісти
Я думаю він виїжджав із дозволом від воєнкомату тому і до них треба навідатись компетентним органам.
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17.05.2022 19:21 Відповісти
Ох уж этот Суркис
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17.05.2022 19:31 Відповісти
Мне больше всего понравилось, что большинство пачек из банка в упаковке - человек явно не под подушкой деньги собирал. Нужно бы и его банк проверить.
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17.05.2022 19:34 Відповісти
Интересно сколько вывез Шуфрич с Суркисом как минимум миллионов по 100 $ и этого мало надо было за часами вернуться 11 пар по 100 тыс. на честно заработанные и куда смотрит правоохранительная система на бабок которые клубнику продают без кассового аппарата.
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17.05.2022 19:42 Відповісти
А как там суркисы вывезшие из Украины 17млн. ДОЛЛАРОВ??? Бубочку это не затрагивает??????
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17.05.2022 20:23 Відповісти
Прізвище???
Країна повинна знати своїх хероїв!
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17.05.2022 21:15 Відповісти
Эх, нужно было настеньку, жену котвицкого спросить как правильно провозить денежку, ну или нужно было попросить ее пронести под пузом (пользуясь интересным положением). Мадам столько ходок сделала...это ж опыт какой🤔
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17.05.2022 22:13 Відповісти
Наші впіймали.? Це якись фейк .вони не могли цього зробити
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17.05.2022 22:33 Відповісти
 
 