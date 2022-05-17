Громадянин України намагався вивезти в Румунію готівкової валюти на 17 млн грн, - Держмитслужба. ФОТО

Чернівецькі митники припинили спробу незаконного вивезення з України готівкової іноземної валюти на сумму понад 17 млн гривень.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Громадянин України, направляючись до Румунії в приватних справах, для проходження митного контролю у пункті пропуску "Порубне-Сірет" обрав смугу "зелений коридор", чим заявив про те, що переміщувані ним предмети не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення з митної території України.

Однак під час здійснення митного огляду було виявлено приховані від митного контролю незадекларовані майже 250 тисяч євро та 325 тисяч доларів США.

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"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України", - йдеться у повідомленні.