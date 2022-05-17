Щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з "Азовсталі", - Reuters. ФОТОрепортаж
Щонайменше сім автобусів виїхали з території заводу "Азовсталь" у супроводі військ окупантів.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією видання деякі із українських військових "не виглядали пораненими".
Топ коментарі
+48 FT FT
показати весь коментар17.05.2022 19:32 Відповісти Посилання
+28 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар17.05.2022 19:36 Відповісти Посилання
+27 Мистер Икс #492862
показати весь коментар17.05.2022 19:35 Відповісти Посилання
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Лучше было бы пойти в последний смертный бой, чем сдаться в плен обрекая себя на пытки и не понятный исход.
Як що все буде так як казав Зе, то його рейтинг трохи зросте,
(незважаючи на те що він по суті кацапам Південь України і здав),
як що ні, то йому конрєтна ТОРБА.
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
СливалВручал России свой народ...
(с) М. Лермонтов