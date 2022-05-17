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Новини Війна
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Щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з "Азовсталі", - Reuters. ФОТОрепортаж

Щонайменше сім автобусів виїхали з території заводу "Азовсталь" у супроводі військ окупантів.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання деякі із українських військових "не виглядали пораненими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожен із нас "Азовсталь", - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з Азовсталі, - Reuters 01
Щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з Азовсталі, - Reuters 02
Щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з Азовсталі, - Reuters 03
Щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з Азовсталі, - Reuters 04

Автор: 

Маріуполь (3254) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+48
Тогда военных РФ поселят в Киевский зоопарк и весь мир будет ходить и смотреть на этих обосраных обезьян и тыкать в них палками.
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17.05.2022 19:32 Відповісти
+28
Щось мовчать в ОПі куди їх везуть. І це дуже напружує... Боже, допоможи нашим захисникам!
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17.05.2022 19:36 Відповісти
+27
Сомнительное решение и боюсь ,что наши ребята могут о нём пожалеть ,хотя не нам конечно судить .
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17.05.2022 19:35 Відповісти
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Не знаю.
Лучше было бы пойти в последний смертный бой, чем сдаться в плен обрекая себя на пытки и не понятный исход.
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17.05.2022 21:03 Відповісти
идите
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17.05.2022 21:30 Відповісти
З Польщі воно легко "пайті в паслєдній бой" ....
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17.05.2022 23:19 Відповісти
Подивимся що буде далі.
Як що все буде так як казав Зе, то його рейтинг трохи зросте,
(незважаючи на те що він по суті кацапам Південь України і здав),
як що ні, то йому конрєтна ТОРБА.
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17.05.2022 21:03 Відповісти
Русня уже собралась закон принять о запрете выдачи азовцев.
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17.05.2022 21:17 Відповісти
Іди зазищати свою землю, а не дурниці писати
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17.05.2022 22:51 Відповісти
У меня плохие предчувствия.....
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17.05.2022 21:37 Відповісти
Минобороны приказало сдаться в плен. Скорей всего будет обмен!
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17.05.2022 21:57 Відповісти
Трибунал будет, российские новости почитайте.
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17.05.2022 22:05 Відповісти
Zебилы- будьте прокляты
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17.05.2022 21:42 Відповісти
Якщо обмін, то ось, (умовно) - українські військові - ось кацапські. Обмін. Якщо через кілька днів ми це не побачимо, а побачимо різні інтерв'ю, якісь "суди" над азовцями - то значить їх здали (продали).
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17.05.2022 22:01 Відповісти
Далі будуть безкінечні перемовини і препинення вогню. Як завжди.
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17.05.2022 22:14 Відповісти
Зе в очі дивився нацисту ...бачив мир...
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17.05.2022 22:12 Відповісти
...О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Сливал Вручал России свой народ...
(с) М. Лермонтов
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17.05.2022 22:56 Відповісти
Що це за х#йня!!!??? Людей автобусами рахують.... чому не кажуть скільки 153, чи 147 чи 321 ??? Що це за підрахунки такі.... 7 автобусів!!! Хоча б приблизно можно сказати скільки людей вивезли рашиссти ???!!!
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17.05.2022 23:08 Відповісти
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