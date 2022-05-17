Обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, - Зеленський провів переговори з Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з президентом Франції Еманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
У повідомленні зазначається: "Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Емануюелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України.
Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС".
Топ коментарі
+11 Ревизор
показати весь коментар17.05.2022 19:40 Відповісти Посилання
+11 Анатолий К #427424
показати весь коментар17.05.2022 19:43 Відповісти Посилання
+7 Yakov Yakov
показати весь коментар17.05.2022 19:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сберечь лицо ***** может только в одном случае - фотография на надгробье.
ЕС- это граница ЕС.В Украине где сейчас граница,кто знает?
ЕС это экономический союз.
В Украине щас есть экономика?
Турция уже 20 лет кандидат в ЕС.
Пусть повизжит про ЕС.
Его из вежливости просто нах.й не посылают.
Дурак думкой богатеет