Обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, - Зеленський провів переговори з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

У повідомленні зазначається: "Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Емануюелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України.

Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Зеленський проведе розмови із Шольцом і Макроном