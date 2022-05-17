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Новини
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Обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, - Зеленський провів переговори з Макроном

макрон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. 

У повідомленні зазначається: "Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Емануюелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. 

Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Зеленський проведе розмови із Шольцом і Макроном

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+11
А как же сберечь лицо для *****? Вдруг роялти от сватов перестанет платить.
Сберечь лицо ***** может только в одном случае - фотография на надгробье.
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17.05.2022 19:40 Відповісти
+11
А Володя старається перебити новину про полон наших захисників з Маріуполя новиною про ЕС. У нього інший світ. А не бажає повідомити суспільство, як опинилися найкращі в оточенні, а його шобла "95 квартал" заховався в бункерах і шикує по кабаках, розкрадаючи і гальмуючи "гуманітарку"? Хто злив південь і Маріуполь? Володя думає, що нарід забуде? Можливо нарід і забуде, а народ і війсьекові ні.
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17.05.2022 19:43 Відповісти
+7
нєлох, подивись на себе в дзеркало, квартальне зєбидло в єс не пустять.
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17.05.2022 19:43 Відповісти
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Макрон телефонна повія
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17.05.2022 19:39 Відповісти
Фу как некультурно.. Все таки президент когда то великой страны.. Но дяди дали мальчику "порулить"... А он оказывается тока тока по телефону мостак языком трепать!!! Смех да и только!!
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17.05.2022 22:57 Відповісти
Позвонили в Спортлото?
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17.05.2022 19:40 Відповісти
А как же сберечь лицо для *****? Вдруг роялти от сватов перестанет платить.
Сберечь лицо ***** может только в одном случае - фотография на надгробье.
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17.05.2022 19:40 Відповісти
А Володя старається перебити новину про полон наших захисників з Маріуполя новиною про ЕС. У нього інший світ. А не бажає повідомити суспільство, як опинилися найкращі в оточенні, а його шобла "95 квартал" заховався в бункерах і шикує по кабаках, розкрадаючи і гальмуючи "гуманітарку"? Хто злив південь і Маріуполь? Володя думає, що нарід забуде? Можливо нарід і забуде, а народ і війсьекові ні.
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17.05.2022 19:43 Відповісти
нєлох, подивись на себе в дзеркало, квартальне зєбидло в єс не пустять.
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17.05.2022 19:43 Відповісти
Яке співпадіння, екстракція та розмова з макрюшем.
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17.05.2022 19:46 Відповісти
Звиздец...прям пчёлка -то на похоронах,то макроше названивает -главное,чтоб не за Азовцев ...
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17.05.2022 19:47 Відповісти
Бог ты мой какое оно тупое.
ЕС- это граница ЕС.В Украине где сейчас граница,кто знает?
ЕС это экономический союз.
В Украине щас есть экономика?
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17.05.2022 19:49 Відповісти
І що, обговорили заявку? Макрон підтримає?
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17.05.2022 19:49 Відповісти
покиздеть всегда горазд..
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17.05.2022 19:50 Відповісти
Боюсь, этот ублюдочный геронтофил-жабоед уболтает вашего Зелёного клоуна(профукавшего Мариуполь и Херсон) сохранить лицо Путлеру.
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17.05.2022 19:50 Відповісти
Асісяй! Аперація по спасенію в полон, ******* що поци вигадали?
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17.05.2022 19:50 Відповісти
до чего ж обговорились, что решили?
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17.05.2022 19:52 Відповісти
Nice... здав на страту русні найкращих воїнів, і дзвонити головному піструно-смоку відрапортувати про вдалу спецобосрацію зі здачі національних інтересів!
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17.05.2022 19:54 Відповісти
Ну і чим розмова завершилась? Новина ні про що. А Макрон я дивлюсь тільки тим і займається що по телефону спілкується то з тим то з іншим. Видно нудно йому.
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17.05.2022 19:58 Відповісти
А нет новостей где бы описывалось, как с утра президент пописал, долго ли это действо длилось, не сопровождалось ли это болью, достаточно ли мягко он какает и пахнет ли это шаурмой, в каких фонтанах купается, все ли получается в интимном смысле итд. Только по развернутее. Пожалуйста
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17.05.2022 20:07 Відповісти
Вибачався перед Макроном зате шо такий брехливий.
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17.05.2022 20:20 Відповісти
як статус кандидата на вступ у ЄС, захистить Україну і її народ від війни?
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17.05.2022 20:22 Відповісти
Он абсолютно ничего не даёт, поэтому его и могут дать,шоб Вовчик это победой объявил
Турция уже 20 лет кандидат в ЕС.
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17.05.2022 20:38 Відповісти
А че оно уже не визжит" Закройте небо"-дошло через 2 месяца.
Пусть повизжит про ЕС.
Его из вежливости просто нах.й не посылают.
Дурак думкой богатеет
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17.05.2022 20:35 Відповісти
Обсудили возможную погоду в Париже.
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17.05.2022 20:51 Відповісти
Зеленский, по чём нынче сдача юга Украины и Азовцев?
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17.05.2022 21:13 Відповісти
У Зелі шансів ніяких вступів до ЄС та НАТО немає. Як то кажуть: "Бережи честь з молоду". Ось наступний президент України може бути і вступить.
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17.05.2022 21:56 Відповісти
 
 