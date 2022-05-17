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Євросоюз не допустить, аби в Україні закінчилась зброя у війні з РФ, - Боррель

боррель

Європейський Союз не допустить, аби в Україні закінчилося необхідне озброєння у війні з Росією.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів з питань оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Високий представник ЄС розповів, що міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні за допомогою відео зв'язку розповів про ситуацію в Україні і про потреби української армії. 

Євросоюз продовжує підтримувати Збройні сили України. "Я думаю, що ця підтримка змінює ситуацію на полі бою", - сказав Боррель.

Він додав, що з метою посилення потенціалу української армії треба підтримувати поточні зусилля. "Ми повинні поповнити ресурси і запаси. І я маю сказати, що ця підтримка на даний момент є критичною, оскільки війна перейшла у вирішальний момент, у переломний момент, і ми не можемо допустити, аби в Україні закінчилося устаткування, і ми цього не дозволимо", - наголосив Боррель.

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"Ми не допустимо, аби в Україні закінчилися засоби, оскільки битва за Донбас перейшла у момент, коли українці здійснюють контратаки і відштовхують росіян, і мають певний надзвичайний успіх, як на днях це сталося з колоною російських танків", - сказав Боррель і зазначив, що українці демонструють неймовірний потенціал чинити спротив і контратакувати.

Водночас, високий представник наголосив, що країни-члени ЄС мають достатньо ресурсів продовжувати підтримувати Україну "тими ж темпами, без проблеми".

Автор: 

зброя (7566) Євросоюз (13785) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+19
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17.05.2022 19:55 Відповісти
+9
Дякуємо.
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17.05.2022 20:01 Відповісти
+8
Он ещё говорил, что необходимо как можно быстрее решить проблему с поставками дальнобойного рсзо и самолетами. В общем, кацапов ждут "веселые" времена.
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17.05.2022 20:10 Відповісти
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17.05.2022 19:55 Відповісти
Скоріше-двох старих совкових пі....ів...
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17.05.2022 19:58 Відповісти
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17.05.2022 21:25 Відповісти
Как то странно звучит фраза. Может перевод такой. Правильно было бы сказать, что необходимого оружия будет в ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ.
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17.05.2022 20:00 Відповісти
Дякуємо.
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17.05.2022 20:01 Відповісти
шось єс ***** по факту не робить
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17.05.2022 20:04 Відповісти
Он ещё говорил, что необходимо как можно быстрее решить проблему с поставками дальнобойного рсзо и самолетами. В общем, кацапов ждут "веселые" времена.
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17.05.2022 20:10 Відповісти
Ти щойно назвав Польщу, Словаччину, Чехію, Нідерланди, Швецію, Данію, Литву, Латвію, Естонію, Іспанію та решту єврошлюхами? Ти так назвав організацію ЄС яка виділила 1,5млд+ 500тисяч євро тільки на озброєння?

А чи часом ти не Брайтонський підарок?
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17.05.2022 20:37 Відповісти
он кацапский ублюдок
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17.05.2022 21:44 Відповісти
Не Англія, а Об'єднане Королівство.
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17.05.2022 22:47 Відповісти
Боррель, давай, ворушись.
і цейво, з Обраном щось уже давайте робіть.
а то тільки балакаєте багато.
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17.05.2022 20:18 Відповісти
Кстати, в кацапстане разгоняется инфа, что все подсанкционные компании вернутся, но под другими названиями. ХЗ, насколько это правда, но надеюсь, за выполнением санкций на Западе следят.
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17.05.2022 21:03 Відповісти


С блога Эльмурид Несмиян

Наконец-то и у нас появился отечественный «Абибас». Московский комбинат "Очаково" выпустил аналоги сильногазированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite под названием CoolCola, Fancy и Street.

Импортозамещение, которое мы все ждали.
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17.05.2022 21:29 Відповісти
Оружия много не бывает
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17.05.2022 21:09 Відповісти
 
 