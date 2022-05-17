Зараз головне - не нашкодити своїми домислами операції з евакуації гарнізону "Азовсталі", - Білецький

Лідер "Азова" Андрій Білецький закликав громадськість не розповсюджувати в інформаційному просторі домисли та думки про те, що відбувається на "Азовсталі", щоб не зашкодити ходу операції з порятунку бійців.

"Наразі головне завдання - це врятувати інших людей. Вони ще знадобляться безумовно Україні. І головне зараз - не нашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами тощо, самої операції з порятунку бійців. Тому маю велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі" або до тих, у кого є якісь там секрети, інсайди і кому необхідно з усім світом поділитися цими інсайдами - залиште їх при собі, як і власні думки", - заявив Білецький у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він також закликав усіх почекати на оприлюднення інформації про хід операції.

"За дві-три доби, я думаю, сам гарнізон дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося, тощо. Наразі можу сказати, що гарнізон на зв'язку. Знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці, гарнізон зі зброєю в руках", - наголосив він.

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