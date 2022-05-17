Зараз головне - не нашкодити своїми домислами операції з евакуації гарнізону "Азовсталі", - Білецький
Лідер "Азова" Андрій Білецький закликав громадськість не розповсюджувати в інформаційному просторі домисли та думки про те, що відбувається на "Азовсталі", щоб не зашкодити ходу операції з порятунку бійців.
"Наразі головне завдання - це врятувати інших людей. Вони ще знадобляться безумовно Україні. І головне зараз - не нашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами тощо, самої операції з порятунку бійців. Тому маю велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі" або до тих, у кого є якісь там секрети, інсайди і кому необхідно з усім світом поділитися цими інсайдами - залиште їх при собі, як і власні думки", - заявив Білецький у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він також закликав усіх почекати на оприлюднення інформації про хід операції.
"За дві-три доби, я думаю, сам гарнізон дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося, тощо. Наразі можу сказати, що гарнізон на зв'язку. Знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці, гарнізон зі зброєю в руках", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
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не путлер, не рашисти, не зекоманда прибацана, не верещук, а наші домисли.
а що ви будете говорити, коли наші домисли виявляться дійсністю?????
господи, так душа болить за цих людей(((((((((((((((
Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: Следком России в https://t.me/sledcom_press/1798 Telegram
Дословно: "Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе".
Детали: В СК заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.
Все будут наказаны,все территории освободим.
Аналог Крыма.
Теперь наверстывают упущенное, готовятся, обучаются использовать западное вооружение.
Я так понимаю, почти на всех направлениях сейчас задача держать оборону и перемалывать орков до их всырачки.
А вот на харьковском направлении продвигаются, создавая угрозу изюмской группировке.
Курочка по зёрнышку клюет.
Отаких "тарологів", "астрологів" - рашка купляє по "три рубля - пучок" і вони потім табунами серють малохольним у мізки. Не кажучи вже про спеціальні відділи у рос спецслужб, котрі займаються дезінформацією та пропагандою під подібним "прикриттям".
Теперь - плен. Плен не ставит точку в их подвиге. Теперь им предстоит выдержать пытки, унижение и издевательства. Вторая часть их подвига будет не менее значимая.
На ходе войны трагедия "Азова" не отразится. Победа будет за Украиной!
Азовці це наші Герої
але за першу та другу частину подвига Азовців має відповідати "вище військово-політіичне керівництво"
"Єсть лі у вас план, містер Фікс?" (с)
я от тільки мрію про лаву підсудних для них для всіх.
Думати треба було раніше. В 2019.
Ви зробили це разом!
Похоже на операцию по освобождению
Крыма.
вы посмотрите что орки с мирными делали. А тут целый Азов!
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"Я дам вам парабеллум!" (с)
"Хуженєбудет", "Хотьпоржем"....