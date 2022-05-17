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Зараз головне - не нашкодити своїми домислами операції з евакуації гарнізону "Азовсталі", - Білецький

билецкий

Лідер "Азова" Андрій Білецький закликав громадськість не розповсюджувати в інформаційному просторі домисли та думки про те, що відбувається на "Азовсталі", щоб не зашкодити ходу операції з порятунку бійців.

"Наразі головне завдання - це врятувати інших людей. Вони ще знадобляться безумовно Україні. І головне зараз - не нашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами тощо, самої операції з порятунку бійців. Тому маю велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі" або до тих, у кого є якісь там секрети, інсайди і кому необхідно з усім світом поділитися цими інсайдами - залиште їх при собі, як і власні думки", - заявив Білецький у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він також закликав усіх почекати на оприлюднення інформації про хід операції.

"За дві-три доби, я думаю, сам гарнізон дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося, тощо. Наразі можу сказати, що гарнізон на зв'язку. Знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці, гарнізон зі зброєю в руках", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили, що з "Азовсталі" вивезли 265 українських бійців, у тому числі 51 важкопораненого

Автор: 

Білецький Андрій (214) Азов (794) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+54
Сдачу в плен назвали операцией по спасению и просят с этим не спорить.
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17.05.2022 19:59 Відповісти
+42
Бєлая Вошь вже "не нашкодила" своїми свинячими головами на виборах 2019.

Хлопці з Азову та інші Герої Марика зараз своїми життями платять за тебе, за твої амбіції, Білецький! 👿
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17.05.2022 20:05 Відповісти
+33
Тобто, мовчіть та тихо чекайте.... коли кремлівські холуї на чолі з видатним холопом пуйла Зелею, здадуть Україну.
Здали без боя південь України... Мовчіть!
Здали Азовців.... Мовчіть.
Здають Україну... Мовчіть.
Головне мовчати, як в рашці, і не перечити зраднику Зелє.
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17.05.2022 20:04 Відповісти
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Про які вибори ви говорите? В країні війна.... І ця війна надовго!
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18.05.2022 00:40 Відповісти
Та що ви? зради немає!!! .... Це тільки при пороху всі зраду шукали. А зараз зради немає, Є лише шашлики!
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18.05.2022 00:38 Відповісти
Никто из сознательных граждан навредить уж точно не хочет - просто все давно знают как рашисты выполняют (точнее не выполняют) договоренности...Уже и Маляр глаза в пол опускает,другие мол не при делах,все успокаивают...тревожно что то.
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17.05.2022 20:10 Відповісти
Не люблю Білецького, але тут цілком з ним погоджуюсь.
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17.05.2022 20:10 Відповісти
ага. саме іменно наші домисли можуть нашкодити.
не путлер, не рашисти, не зекоманда прибацана, не верещук, а наші домисли.
а що ви будете говорити, коли наші домисли виявляться дійсністю?????
господи, так душа болить за цих людей(((((((((((((((
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17.05.2022 20:12 Відповісти
Це мабуть домисли були,коли зе хотів вернутися до 23 лютого,а сьогодні подоляк озвучив,що це Європа цього хотіла і пропонувала. Як і полон для захисників Маріуполя, як досада,що ще живі.
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17.05.2022 20:29 Відповісти
домисли наші можуть нашкодити, якщо ми почнемо ті домисли транслювати в суспільство, а суспільство почне транслювати це на військових, пан вловив як домисли можуть нашкодити? маєте домисли - майте, але не транслюйте, емоції, які когось можуть і до істерики довести чи паніки ні до чого доброго не доведуть.
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17.05.2022 21:45 Відповісти
😰
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17.05.2022 22:45 Відповісти
це також домисли і за планом про це ви не знали так повинно бути? чи допрос буде словами і тортур не застосують ? -

Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Следком России в https://t.me/sledcom_press/1798 Telegram

Дословно: "Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе".

Детали: В СК заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.
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17.05.2022 20:13 Відповісти
Мариуполь деблокировать не смогли, Херсонскую и Запорожскую область не освобождаем. Какого хера сидеть на месте и ждать пока орки сделают из этих областей неприступные крепости? Люди в оккупации уже потеряли всякую надежду на освобождение
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17.05.2022 20:13 Відповісти
В мене ті ж думки, а найбільше бісить брехня, зрадники і відосіки не в тему як щодо Євробачення.
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17.05.2022 20:18 Відповісти
верещалка и К не для того разминированием занималась , шоб обратно землю забирать .. к сож сценарий рисуется пока такой .
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17.05.2022 20:23 Відповісти
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17.05.2022 23:21 Відповісти
Не раскачивайте лодку.
Все будут наказаны,все территории освободим.
Аналог Крыма.
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17.05.2022 20:30 Відповісти
ну, бомбуля і в Хєрсонській і в Запорожській областях русскіє відгрібають, як має бути. Як-то люди втратили надію на звільнення, а хто ж тоді бомбуля оркам виписує?
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17.05.2022 21:48 Відповісти
Понимаю тебя но учти что 3 года клоун ничего не делал для обороны.
Теперь наверстывают упущенное, готовятся, обучаются использовать западное вооружение.
Я так понимаю, почти на всех направлениях сейчас задача держать оборону и перемалывать орков до их всырачки.
А вот на харьковском направлении продвигаются, создавая угрозу изюмской группировке.
Курочка по зёрнышку клюет.
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17.05.2022 21:58 Відповісти
Значит так и задумано.
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17.05.2022 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UGHQgumheks
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17.05.2022 20:14 Відповісти
Уже другие тарологи сказали что она ****** всегда , особенно про шансы
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17.05.2022 20:26 Відповісти
Та ви ***** гоните, дівчатка! Ще в кашпіровського запитайте, ппц.
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17.05.2022 20:39 Відповісти
це відверта криса, що працює на рашистів й постійно бреше та транслює російські наративи в перервах між облизуванням "зе". Навіть не впевнений, чи взагалі вона з України "вєщає", а не з Ростову, чи з окупованого Криму наприклад. Вона навіть не знає, як Олешки правильно називаються. В неї вони "Альошкі". "Альошкі", Карл! І коли вона на зауваги почала виправдовуватися, то написала, що вони в неї на карті "так позначені". Це на російських картах так позначають хіба. Ну а як вона, приміром, афєрістовича облизувала - то ще те "порно".

Отаких "тарологів", "астрологів" - рашка купляє по "три рубля - пучок" і вони потім табунами серють малохольним у мізки. Не кажучи вже про спеціальні відділи у рос спецслужб, котрі займаються дезінформацією та пропагандою під подібним "прикриттям".
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18.05.2022 02:54 Відповісти
там така фігня поставлена на дуже широку ногу, вони на це грошей не шкодують
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18.05.2022 02:56 Відповісти
Вывезти в оккупацию -- это гениальная спецоперация.
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17.05.2022 20:16 Відповісти
Да. Во всем виновны те кому болит за Азов. Именно они заставляю вату бесноваться и кричать "распни".
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17.05.2022 20:18 Відповісти
"Азов" - герои!
Теперь - плен. Плен не ставит точку в их подвиге. Теперь им предстоит выдержать пытки, унижение и издевательства. Вторая часть их подвига будет не менее значимая.
На ходе войны трагедия "Азова" не отразится. Победа будет за Украиной!
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17.05.2022 20:18 Відповісти
+ 100
Азовці це наші Герої

але за першу та другу частину подвига Азовців має відповідати "вище військово-політіичне керівництво"
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17.05.2022 20:26 Відповісти
Їм пропонували вийти разом з іншими....(на жаль,чи на щастя вони відмовились)...хоч не поділяю Вашу думку,але якщо спробувати об'єктивно-тільки за другу
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17.05.2022 21:02 Відповісти
побачимо, там такий розголос медійний був, що цілий Світ буде тепер уважно дивитися і слідкувати за всім, що буде стосуватися азовців.
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17.05.2022 21:50 Відповісти
Как там - вышел уже лицо Зеленском на подушке? Если еще нет, то вышей - полегчает.
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17.05.2022 20:26 Відповісти
Ви всі як один , одні і тіж помиї .
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17.05.2022 20:32 Відповісти
Прости, но всех можно подвергать критике. Это нормально.
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17.05.2022 20:36 Відповісти
Да, кстати. К Бутусову уже в фейсбук приползли с требованием "разобраться" как это посмели зраду разводить на тему Азова в комментах цензора. Насколько вы не секта.
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17.05.2022 20:38 Відповісти
Добавлю. Я еще со вчерашнего дня заметил, что вот часть людей больше волнует лицо власти, чем судьба Азова. Для них первое важнее всего. Азов? Да пашли вы. А власть она там супер пупер. И при этом они что-то про секту несут. Вы же больные на голову.
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17.05.2022 20:29 Відповісти
Я ще тижнів зо 3 тому що частину( на жаль більшу) дописувачів хвилює більше "можливість владу звинуватити в зраді" а не життя азовців....якось так по "дивному збігу обставин" всі ці люди були прихильниками Порошенка....збіг?! Можливо....
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17.05.2022 21:05 Відповісти
ні, нас хвилює саме життя азовців. яких зелена влада віддала ворогу в руки. там їх закатують. ніхто їх не віддасть і не обміняє. а влада забуде про них дуже скоро, як забула про 400 наших полонених, які досі в Ізоляції. як можна цього не розуміти??????????????
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17.05.2022 21:45 Відповісти
Все всё понимают.
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17.05.2022 21:57 Відповісти
Так як навредив самий главний гамнокомандуючий,вже ніхто не навредить!
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17.05.2022 20:22 Відповісти
А що ви пропонуєте, окрім "ганьба!", "пазор!" і "геть!"?
"Єсть лі у вас план, містер Фікс?" (с)
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17.05.2022 20:31 Відповісти
що тут уже зробиш(((
я от тільки мрію про лаву підсудних для них для всіх.
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17.05.2022 21:47 Відповісти
Пізно ставити це питання
Думати треба було раніше. В 2019.
Ви зробили це разом!
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18.05.2022 00:46 Відповісти
Это Эвакуация!

Похоже на операцию по освобождению
Крыма.
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17.05.2022 20:27 Відповісти
Молодець Білецький.Скоро все дізнаємось.А то тут уже порохоботи знову розплакалися.Все їм не то.
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17.05.2022 20:29 Відповісти
Купа неадекватів завивають, як собака Баскєрвілєй на Грімпєнской трясінє.

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17.05.2022 20:40 Відповісти
Білецький ЗЕЛЕНИЙ ХОЛУЙ і нікому не цікаві його словесний понос.
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17.05.2022 20:34 Відповісти
Живые вернутся. Это лучше чем умирать от голода и от гангрен.
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17.05.2022 20:43 Відповісти
уверен что их будут пытать.
вы посмотрите что орки с мирными делали. А тут целый Азов!
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17.05.2022 21:14 Відповісти
Они смогут вернуться только лет через 15-20, когда Путин подохнет.А так будут сидеть в лагерях
**********
"Я дам вам парабеллум!" (с)

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17.05.2022 20:49 Відповісти
илиот ватный путлеру осталось пол года максимум..
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17.05.2022 21:54 Відповісти
Дурість і жадність Білецького, який за допомогою Азовців привів до влади хлоп'ят Коломойського, вже дорого коштувала Україні і Азовцям теж.
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17.05.2022 20:42 Відповісти
самое главное азовцы там в окружение - а Билецкий в безопасном месте ни разу не ранен или не подбит - крыса тыловая
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17.05.2022 21:56 Відповісти
Шшшшшшш! Главное не провоцировать Путина! Вдруг он расстроиться!
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17.05.2022 20:48 Відповісти
Не розхитуйте човен - нашого щура нудить!
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17.05.2022 21:02 Відповісти
Верить "рашистам" себя не уважать. В очередной раз они развели Вас. А будет следующее, завтра госдура примет постановление, что азовцы это террористы, а террористы обмену не подлежат. Увидят на раненых родинку и скажут нацисты нужно денацификацию проводить.
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17.05.2022 21:06 Відповісти
Да вы издеваетесь шоли?. Молчать про Азавцев? Шоб ЗЕшлюхам было удобней забыть про них? Потом скажут молчать про сданный юг Украины и разминированный Чонгар. А потом скажут вобще молчать , бо быдлу слова не давали! Никто про Азовцев молчать не будет. Герои не должны платить за про***бы ЗЕвласти своей болью и кровью. ЗЕвласть должна нести ответственность за граждан Украины
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17.05.2022 21:07 Відповісти
Я Вам "відкрию" велику військову таємницю- героїзм война це завжди про******б командирів.....завжди.....
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17.05.2022 21:18 Відповісти
не мовчати про Азовців, а не розносити зраду, ми ж нічого не знаємо, знаємо тільки що русскіє зараз цією ситуацією будуть користуватися, проведуть іпсо і не одну, коротше покуражаться на повну. Наше завдання зробити так, щоб їх іпсо не мала успіху.
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17.05.2022 21:53 Відповісти
🤝😠💙💛
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17.05.2022 22:51 Відповісти
Височайшему цей вислів Білецького може не сподобиться. Якись язичок у нього ширшавий, не дуже приємно. Вот Арістович-інша справа !
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17.05.2022 21:07 Відповісти
чего ? билецкий на подсосе у зеленского или его офиса - шкура тыловая
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17.05.2022 21:57 Відповісти
стесняюсь спросить, а на каком фронте сейчас воюет билецкий?????
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17.05.2022 21:21 Відповісти
На колчаковском
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17.05.2022 21:41 Відповісти
Хлопці стояли, стояли насмерть. Це вони вирішили, наказ був відданий. Це і є справжня військова доблесть. Дух вояка незламний у захисників Маріуполя. Витримають і далі. Слава героям !
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17.05.2022 21:26 Відповісти
герои Азова попали в западню исключительно потому , почему и Херсон через несколько всего часов после начала вторжения 24.02.22 был оккупирован и почему было захвачено все побережье, а Мариуполь окружен - преступление зебильной власти, как то разминирование Чонгара и полное отсутствие сопротивление на границе с Крымом.

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17.05.2022 23:59 Відповісти
Ой, не показуйте карту зебілам...
"Хуженєбудет", "Хотьпоржем"....
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18.05.2022 00:48 Відповісти
😥
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18.05.2022 01:26 Відповісти
👍👍👍
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18.05.2022 01:49 Відповісти
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