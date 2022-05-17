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Новини Війна
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В перші дній війни у Києві була майже кілометрова черга за зброєю, наші люди показали, що столиця окупантам не по зубам, - Кличко

кличко

Героїзм оборонців Києва змусив російських окупантів зрозуміти, що завоювати всю Україну не вдасться, і відступити.

Про це в інтерв’ю журналістам розповів мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби не було такого спротиву і росіяни не зрозуміли б, що Київ їм не по зубам, тоді б сценарій розвитку подій був би зовсім іншим. Це дякуючи тим людям, які його захищали. Було багато людей фізично не сильних, але які показали себе як люди із залізним стрижнем. Я виїжджав контролювати, і був один пункт видачі зброї. Це був другий чи третій день війни. Ніч, вітер, сніг. І майже кілометрова черга. Люди стояли в черзі за зброєю, щоб зустрічати ворога. Респект кожному з них", - наголосив очільник Києва.

Він зазначив, що багато хто із захисників Києва навіть не вважають себе героями. Вони просто робили так, як вважали за потрібне і правильне у цей момент.

Також мер Києва розповів про найважчі дні для оборони Києва і найтяжчий момент для нього особисто.

"Страшно мені ніколи не було. Але напряг був, тому що ніхто не був підготовлений до такого розвитку подій. Насправді ми вже з коліс розраховували різні сценарії. Якщо інтервенція буде проходити вже у Києві, що і як ми повинні захищати. Робили блок-пости, захисні споруди і вже готувалися до вуличних боїв. Але найтяжчий момент емоційно був, коли приїхали на вокзал. Він був заповнений людьми, що від’їжджали. Ми підійшли до дитячого куточку, там був хлопчик десь років 6-7. Він плакав: "Де папа, де мама?". Я до нього підійшов зі словами: все буде добре, не хвилюйся, ти молодець, тримаймося і т. д. Хотів підняти йому настрій. А одна жінка підійшла і каже: "Цей хлопчик ще не знає, що батьків у нього вже немає". Емоційно дуже тяжко було", - зізнався Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може спробувати повторно атакувати Київ, - Кличко

Автор: 

Київ (19794) Кличко Віталій (3536)


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Топ коментарі
+18
Всю зброю собі в Києві роздали. А стратегічні міська - Нова Каховка, Херсон, Енергодар - жодної рушниці, навіть не намагалися організувати захист на державному рівні!! Навкруги Енергодару 3 дні їх колони ходили - кому ми тільки не кричали, рятуйте, бомбіть їх, де ваші Байрактари?! А у Києві, натомість - в кожного по автомату!
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17.05.2022 20:08 Відповісти
+15
За це відповідальність на місцевій владі та губернаторах якого люди самі обрали по приколу та уподобаннях а кого призначили з Києва.Після війни буде ще один стадіон де Зеля має дати багато відповідей.
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17.05.2022 20:24 Відповісти
+10
ех, Віталік((
доведе нас ця зелена влада до катастрофи....
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17.05.2022 20:09 Відповісти
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Всю зброю собі в Києві роздали. А стратегічні міська - Нова Каховка, Херсон, Енергодар - жодної рушниці, навіть не намагалися організувати захист на державному рівні!! Навкруги Енергодару 3 дні їх колони ходили - кому ми тільки не кричали, рятуйте, бомбіть їх, де ваші Байрактари?! А у Києві, натомість - в кожного по автомату!
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17.05.2022 20:08 Відповісти
За це відповідальність на місцевій владі та губернаторах якого люди самі обрали по приколу та уподобаннях а кого призначили з Києва.Після війни буде ще один стадіон де Зеля має дати багато відповідей.
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17.05.2022 20:24 Відповісти
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18.05.2022 02:25 Відповісти
Ну якби зброю таким чином роздавали б в Маріуполі, Лісічанську чи Сєвєродонецьку, то я не впевнений, проти кого місцева самооборона би її повернула.
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17.05.2022 21:22 Відповісти
весь менеджмент и руководство Азовстали и комбината Иллича воевало бы за сепаров .. ахметка ублюдок двуличный
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17.05.2022 22:01 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.05.2022 22:40 Відповісти
ех, Віталік((
доведе нас ця зелена влада до катастрофи....
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17.05.2022 20:09 Відповісти
Клич не їхній
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17.05.2022 20:14 Відповісти
та я знаю ж
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17.05.2022 21:32 Відповісти
А назад зброю вже зібрали? Чи до закінчення війни?
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17.05.2022 20:19 Відповісти
Та ніхто не буде нічого сдавати. Я свою точно не сдам.
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17.05.2022 20:53 Відповісти
по кількості бандосеркдкіа рпц цього не скажеш((
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17.05.2022 20:21 Відповісти
Якби так зброю давали на півдні і інших містах зовсім друга ситуація була
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17.05.2022 20:23 Відповісти
3-й месяца войны. В Украине невозможно свободно (по паспорту гражданина Украины) КУПИТЬ оружие.
Это то, что ДЕЛАЕТ власть. Все остальное - словесный понос.
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17.05.2022 20:28 Відповісти
У нас попереду можливі і хімічні атаки і бактерологічні , а населення не може купити протигаз!!
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17.05.2022 20:31 Відповісти
не каркай бот не будет такого
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17.05.2022 22:02 Відповісти
Если бы в 2014 вы начали давать людям оружие а не называть украинцев быдлом которому низзя давать оружие ато друг друга перестреляют, то сейчас бы такого пздца небыло бы.
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17.05.2022 20:44 Відповісти
А ви пробували отримати зброю? Думаю що ні.
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17.05.2022 20:55 Відповісти
я власник 2 одиниць зброї. але поясніть мені, чому громадянин до 25 років не має права купити нарізну зброю? чому громадянин повинен при початку бойових дій стояти кілометрову чергу до зброярні? чому громадянину заборонено володіти короткоствольною зброєю? ми що, гірші за Молдови, де до речі купа кацапів живе? в Бучі як, встигли відстояти чергу? а в Ірпені? на жаль, у загиблих вже не спитаєш, як вони почуваються, натомість тепер можна знову розводити піздьож, що у мирний час цивілам зброя не треба, як війна почнеться - тоді отримають, якщо що.
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17.05.2022 21:09 Відповісти
потому что таких как ты единицы или десятки - хочешь адреналина пострелять? а что ты будешь делать с автоматом против бтр или града?
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17.05.2022 22:04 Відповісти
БТР чи "Град", чи танк - треба заправляти, екіпаж - кормити і т.д. - Як це все нормально робити, коли з кожного куща можна отримати кулю в голову? Між іншим, в Афганістані совєцькі війська не могли нормально в жоден аул зайти, щоби не сратися. А в афганців були лише старі гвинтівки.
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18.05.2022 02:31 Відповісти
в Бучі і Ірпені цивілів гради розстріляли? чи БТРи? як сказав терорист і виродок гіркін: у Харкові російську армію висушили не стільки ЗСУ, скільки ТРОшники, які їх їбашили з-за кожного кута і з кожного вікна. до речі, ТРОшники вийшли до державного кордону у Харківській області. я не беруся оцінювати, який насправді внесли вклад ТРОшники у боях за Харків, але один тільки страх такого виродка як гіркін вже про щось говорить. я хочу не адреналіну, я хочу ефективний інструмент для самозахисту. так зрозуміло?
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18.05.2022 10:40 Відповісти
Я знаю що у своєму штаті можу піти і купити усе що захочу. І автоматичну зброю. І будь які приціли. І глушники. І все що мені для цього потрібно це сране айді. У моєму місті 46 відсотків білих і 46 відсотків чорних. ******* у рази більше ніж в Україні. І якось ніхто особливо не стріляє.
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17.05.2022 21:34 Відповісти
да ладно не стреляют? и массовых расстрелов в Штатах нет ? ты брешешь
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17.05.2022 22:06 Відповісти
не бреши, наволоч. ми з чоловіком прекрасно отримали дозвіл і купили собі зброю у 2015-му. а намутили всяких перепон саме твої любимчики із зекоманди. тьху. ще й язик повертається, так брехати.
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17.05.2022 21:35 Відповісти
Я отримала дозвіл на зброю у 2019. Чоловік у 2018 і 2020 - загалом 2 одиниці. І що це доводить? Якшо хотіли б - інші також би отримали і дозволи, і зброю.
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17.05.2022 22:46 Відповісти
Угу, а потім з цією зброєю "громадяни" намагалися пограбувати Бориспільський аеропорт та бикували у Києві.
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17.05.2022 22:08 Відповісти
Ці тварі шо до війни закони приймали тільки для себе що під час війни розсусолють на місяці чи закрити проросійські партії чи ні .Тварі коли ви за людей думати будете . Коли ви вже нажретеся.
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17.05.2022 22:17 Відповісти
Кличко реально крутий
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17.05.2022 22:29 Відповісти
Оружие раздавать во время уже войны, дело почти не нужное. Скорее поздно. В мирное надо всегда начинать. Тогда есть шанс, что и противник подумает лишний раз.
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18.05.2022 07:45 Відповісти
 
 