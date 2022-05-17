В перші дній війни у Києві була майже кілометрова черга за зброєю, наші люди показали, що столиця окупантам не по зубам, - Кличко

Героїзм оборонців Києва змусив російських окупантів зрозуміти, що завоювати всю Україну не вдасться, і відступити.

Про це в інтерв’ю журналістам розповів мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби не було такого спротиву і росіяни не зрозуміли б, що Київ їм не по зубам, тоді б сценарій розвитку подій був би зовсім іншим. Це дякуючи тим людям, які його захищали. Було багато людей фізично не сильних, але які показали себе як люди із залізним стрижнем. Я виїжджав контролювати, і був один пункт видачі зброї. Це був другий чи третій день війни. Ніч, вітер, сніг. І майже кілометрова черга. Люди стояли в черзі за зброєю, щоб зустрічати ворога. Респект кожному з них", - наголосив очільник Києва.

Він зазначив, що багато хто із захисників Києва навіть не вважають себе героями. Вони просто робили так, як вважали за потрібне і правильне у цей момент.

Також мер Києва розповів про найважчі дні для оборони Києва і найтяжчий момент для нього особисто.

"Страшно мені ніколи не було. Але напряг був, тому що ніхто не був підготовлений до такого розвитку подій. Насправді ми вже з коліс розраховували різні сценарії. Якщо інтервенція буде проходити вже у Києві, що і як ми повинні захищати. Робили блок-пости, захисні споруди і вже готувалися до вуличних боїв. Але найтяжчий момент емоційно був, коли приїхали на вокзал. Він був заповнений людьми, що від’їжджали. Ми підійшли до дитячого куточку, там був хлопчик десь років 6-7. Він плакав: "Де папа, де мама?". Я до нього підійшов зі словами: все буде добре, не хвилюйся, ти молодець, тримаймося і т. д. Хотів підняти йому настрій. А одна жінка підійшла і каже: "Цей хлопчик ще не знає, що батьків у нього вже немає". Емоційно дуже тяжко було", - зізнався Кличко.

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