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Байден зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії: Обговорять заявки на членство в НАТО та підтримку України

байден

Президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції й президентом Фінляндії у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"У четвер президент Байден прийме в Білому домі прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон і президента Фінляндії Саулі Нііністе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідери обговорять заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО та європейську безпеку, зміцнення тісних партнерських відносин з глобальних питань, а також підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23616) Фінляндія (1339) Швеція (976) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+7
Класна в ***** вийшла багатоходівка!
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17.05.2022 20:15 Відповісти
+5
Дідо Байден зробив більше чім барак і трампіще разом взяті..
що значить Америка понад все
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17.05.2022 20:18 Відповісти
+2
шведы и финны используя Украину хотят воспользоваться стать членом НАТО. сейчас все должны думать только о победе Украины используя ситуацию.
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17.05.2022 20:33 Відповісти
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Класна в ***** вийшла багатоходівка!
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17.05.2022 20:15 Відповісти
Це точно
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17.05.2022 20:19 Відповісти
Дідо Байден зробив більше чім барак і трампіще разом взяті..
що значить Америка понад все
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17.05.2022 20:18 Відповісти
Байден сделал даже больше, чем местные "можновладци".
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17.05.2022 20:29 Відповісти
щас прийде трампістка обісрана - як же вона дристатиме на твої правдиві слова, варто буде подивитись
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17.05.2022 20:33 Відповісти
барак был настоящий бардак.
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17.05.2022 20:34 Відповісти
шведы и финны используя Украину хотят воспользоваться стать членом НАТО. сейчас все должны думать только о победе Украины используя ситуацию.
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17.05.2022 20:33 Відповісти
Ердогана потрібно буде прищучити. Щоб не викобилювався
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17.05.2022 20:34 Відповісти
США цьому султану швидко покаже його місце.
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17.05.2022 20:37 Відповісти
Ердоган домомагає нам. Якби не він, то русня б вже напхала плавучого свого лайна досхочу до Чорного моря. А свої питання най вирішують самі: коли будем в НАТО -- матимемо право на голос.
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17.05.2022 22:50 Відповісти
Гуль наставили нам, а в нато пішли Шведи і Фіни. Бомба нє?)
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17.05.2022 20:38 Відповісти
Мы тоже будем в НАТО. Надо только раздавить рашку и выкинуть ЗЕшлюх
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17.05.2022 20:50 Відповісти
Як Трампакс разом з ****** не намагались розвалити НАТО, а лише його зміцнили та помножили.
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17.05.2022 22:24 Відповісти
 
 