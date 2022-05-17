Байден зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії: Обговорять заявки на членство в НАТО та підтримку України
Президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції й президентом Фінляндії у Вашингтоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
"У четвер президент Байден прийме в Білому домі прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон і президента Фінляндії Саулі Нііністе", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лідери обговорять заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО та європейську безпеку, зміцнення тісних партнерських відносин з глобальних питань, а також підтримку України.
Топ коментарі
+7 vitaliymkua
показати весь коментар17.05.2022 20:15 Відповісти Посилання
+5 Alex Sav #513490
показати весь коментар17.05.2022 20:18 Відповісти Посилання
+2 ibimatic
показати весь коментар17.05.2022 20:33 Відповісти Посилання
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що значить Америка понад все