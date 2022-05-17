Байден зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії: Обговорять заявки на членство в НАТО та підтримку України

Президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції й президентом Фінляндії у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"У четвер президент Байден прийме в Білому домі прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон і президента Фінляндії Саулі Нііністе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідери обговорять заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО та європейську безпеку, зміцнення тісних партнерських відносин з глобальних питань, а також підтримку України.

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