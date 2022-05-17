В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій, окупації та оточенні

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило актуальний перелік громад у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, що перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується.

Станом на 12.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській і три в Дніпропетровській областях.

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Загалом до переліку увійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (21 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.

Як повідомляло відомство, цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це: