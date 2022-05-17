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Новини Війна
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Армія РФ використовує цивільний аеропорт Бєлгорода для розміщення військових вертольотів, - ЗМІ. ФОТО

аеропорт,бєлгород

Армія РФ використовує міжнародний аеропорт міста Бєлгород (РФ), який раніше обслуговував тільки цивільні рейси, з військовою метою. Супутник зафіксував розміщення на його території авіації та військової техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок. На прохання журналістів "Схем" військовий експерт проаналізував супутниковий знімок і ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Це багатоцільові моделі радянської розробки, що можуть використовуватись як для військово-транспортних завдань, так і для бойових.

Армія РФ використовує цивільний аеропорт Бєлгорода для розміщення військових вертольотів, - ЗМІ 01

Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки. За словами експерта в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.

В східній частині аеропорту на супутникових знімках можна помітити сліди від проїзду автомобільної техніки. Експерт пояснює, що так їздити, найімовірніше, можуть саме військові – для оперативності. Частина території поблизу – розкопана.

Армія РФ використовує цивільний аеропорт Бєлгорода для розміщення військових вертольотів, - ЗМІ 02

Російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів – припускає член правління "Українського мілітарного центру" Юрій Збанацький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія використовує для атак на Україну близько 40 аеродромів у РФ, Білорусі і окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

"В РФ достатньо військових аеродромів поблизу кордону, тому особливої потреби перекидати бойові літаки та гелікоптери саме в цивільні аеропорти, мабуть, немає. Але загалом росіяни можуть їх (цивільні аеропорти, – ред.) використовувати в військових цілях, зокрема, здійснювати прийом транспортних літаків і вертольотів для підвезення військових вантажів та особового складу, термінової медичної евакуації поранених", – розповів Збанацький.

Згідно з повідомленням Федерального агентства повітряного транспорту РФ, наразі всі рейси в аеропорту Бєлгорода та у низці інших аеропортів центральної та південної частини Росії "обмежені" – через воєнні дії, які в РФ називають"спеціальною військовою операцією".

Автор: 

армія рф (18050) аеродром (317) Бєлгород (513)


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Топ коментарі
+51
Їбаште. Не треба з ними панькатись
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17.05.2022 20:29 Відповісти
+18
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17.05.2022 20:33 Відповісти
+15
похлопаем аэропорту, товарищи !
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17.05.2022 20:32 Відповісти
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Їбаште. Не треба з ними панькатись
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17.05.2022 20:29 Відповісти
Дроны камикадзе, ваш выход
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17.05.2022 21:02 Відповісти
Можно и точкой у *******
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17.05.2022 21:31 Відповісти
Можна кинути туди пару недопалків.
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17.05.2022 20:32 Відповісти
похлопаем аэропорту, товарищи !
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17.05.2022 20:32 Відповісти
на фоне "спасения" Азова - сейчас никто и никуда стрелять в ответку не будет, да, зелень ссаная? да. оно и понятно. не все так однозначно.
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17.05.2022 20:32 Відповісти
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17.05.2022 20:33 Відповісти
Стаття дєльна.....Давно пора....
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17.05.2022 20:33 Відповісти
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17.05.2022 20:34 Відповісти
Краще за Кобзона.
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17.05.2022 20:37 Відповісти
С баяном тоже хочет
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18.05.2022 23:36 Відповісти
А что там курилки нет? СЛАВА ВСУ!
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17.05.2022 20:36 Відповісти
А можна в белгородському аеропорту посадити Українську Точку У ?
Краще три. Це буде три борта на концерт до Кобзона, посадка на рейси
безкоштовна
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17.05.2022 20:36 Відповісти
Так цивільний аеропорт все одно закритий.
Коли треба - їбаште без вагань.
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17.05.2022 20:37 Відповісти
Ну а шо....тільки"вертольотіки"....
"самольотіки" то уже ФСЬО)))
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17.05.2022 20:40 Відповісти
Так ****** пока не разлетелись
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17.05.2022 20:40 Відповісти
В рашку давно пора нашу ответку запускать. Слава курильщикам!
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17.05.2022 20:42 Відповісти
По нормам международного права это делает данный аэропорт легитимной целью для ударов наших военных. Более того, он стал бы легитимной целью даже, если бы там имело место совместное базирование военной и гражданской авиации . . .
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17.05.2022 20:45 Відповісти
Вже пора і Білгород, разом із Кримом, повертати до рідної гавані!
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17.05.2022 20:51 Відповісти
Це якась помийка, а не "міжнародний аеропорт". Але добре місце для недопалків.
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17.05.2022 20:54 Відповісти
У Белгороді знову "бавовна"...
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17.05.2022 20:13
Обстрел села Безымено в Белгородской области

В Белгородской области опять хлопки. Пострадало село Безымено. Есть пострадавший и разрушения.
Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший - ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения."
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17.05.2022 20:54 Відповісти
Предупредили?
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17.05.2022 20:56 Відповісти
Хватит опять в пол силы вести войну , расхерачте его . От Киева орков отогнали и опять начинается , а то ***** атомную бомбу скинет , давайте его не злить . Это ущербная тактика , чему быть того не миновать , война уже идет с 14-го года . Так надо воевать на полную
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17.05.2022 21:25 Відповісти
так зеленокмандувач трус да еще походу и предатель..
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17.05.2022 22:21 Відповісти
Це міжнародний аеропорт? Більш схоже на забігайловку.
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17.05.2022 23:49 Відповісти
Україна може заявити що буде обстрілювати військові об'єкти, хай всі цивільні евакуйовуються негайно
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18.05.2022 02:39 Відповісти
У нас разрушенные аэропорта а их стоит с военной техникой ,пипец
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18.05.2022 13:57 Відповісти
 
 