Армія РФ використовує цивільний аеропорт Бєлгорода для розміщення військових вертольотів, - ЗМІ. ФОТО

Армія РФ використовує міжнародний аеропорт міста Бєлгород (РФ), який раніше обслуговував тільки цивільні рейси, з військовою метою. Супутник зафіксував розміщення на його території авіації та військової техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок. На прохання журналістів "Схем" військовий експерт проаналізував супутниковий знімок і ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Це багатоцільові моделі радянської розробки, що можуть використовуватись як для військово-транспортних завдань, так і для бойових.

Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки. За словами експерта в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.

В східній частині аеропорту на супутникових знімках можна помітити сліди від проїзду автомобільної техніки. Експерт пояснює, що так їздити, найімовірніше, можуть саме військові – для оперативності. Частина території поблизу – розкопана.

Російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів – припускає член правління "Українського мілітарного центру" Юрій Збанацький.

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"В РФ достатньо військових аеродромів поблизу кордону, тому особливої потреби перекидати бойові літаки та гелікоптери саме в цивільні аеропорти, мабуть, немає. Але загалом росіяни можуть їх (цивільні аеропорти, – ред.) використовувати в військових цілях, зокрема, здійснювати прийом транспортних літаків і вертольотів для підвезення військових вантажів та особового складу, термінової медичної евакуації поранених", – розповів Збанацький.

Згідно з повідомленням Федерального агентства повітряного транспорту РФ, наразі всі рейси в аеропорту Бєлгорода та у низці інших аеропортів центральної та південної частини Росії "обмежені" – через воєнні дії, які в РФ називають"спеціальною військовою операцією".