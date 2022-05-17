За співпрацю з окупантами СБУ повідомила про підозру херсонському журналісту
На Херсонщині Служба безпеки повідомила про підозру місцевому журналісту за активну співпрацю з російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в пресслужбі Управління СБУ в Херсонській області.
"Слідством встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення росії чоловік добровільно погодився на співпрацю з представниками окупаційної влади і виконував обов’язки медійної підтримки збройної агресії РФ та уникнення нею відповідальності за насильство щодо України", - розповіли в спецслужбі.
За інформацією СБУ, підозрюваний долучився до так званої "военно-гражданской администрации" та увійшов до редакції одного із радикальних антиукраїнських інтернет видань. За це отримує винагороду в російських рублях.
"У своїх дописах журналіст позиціонує загарбників як рятівників Херсонщини від гуманітарної катастрофи, уникаючи питання, що саме вони стали причиною продовольчої кризи та військових злочинів. Окремою складовою його інформаційної експансії стало сприяння російській пропаганді формуючи у суспільстві наративи про страх населення перед "нацистами" і "доброчинність" російських військових", - зазначили в Службі безпеки.
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правда, там на чолі стоїть зелений ставленик, так що...
Якщо говорите "А" тоді говоріть все.
Або мовчіть і не робіть вигляд якоїсь діяльності.