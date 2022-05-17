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Новини
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За співпрацю з окупантами СБУ повідомила про підозру херсонському журналісту

На Херсонщині Служба безпеки повідомила про підозру місцевому журналісту за активну співпрацю з російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в пресслужбі Управління СБУ в Херсонській області.

"Слідством встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення росії чоловік добровільно погодився на співпрацю з представниками окупаційної влади і виконував обов’язки медійної підтримки збройної агресії РФ та уникнення нею відповідальності за насильство щодо України", - розповіли в спецслужбі.

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За інформацією СБУ, підозрюваний долучився до так званої "военно-гражданской администрации" та увійшов до редакції одного із радикальних антиукраїнських інтернет видань. За це отримує винагороду в російських рублях.

"У своїх дописах журналіст позиціонує загарбників як рятівників Херсонщини від гуманітарної катастрофи, уникаючи питання, що саме вони стали причиною продовольчої кризи та військових злочинів. Окремою складовою його інформаційної експансії стало сприяння російській пропаганді формуючи у суспільстві наративи про страх населення перед "нацистами" і "доброчинність" російських військових", - зазначили в Службі безпеки.

За співпрацю з окупантами СБУ повідомила про підозру херсонському журналісту 01

Автор: 

журналістика (1789) окупація (6766) СБУ (13057) Херсон (3468)


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СБУ, у тебе жахливі злочини кояться під носом, а ти займаєшся чорті чим.
правда, там на чолі стоїть зелений ставленик, так що...
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17.05.2022 21:03 Відповісти
не пиши дурниці.Які ще зелені ставленики? Чому зелені, а не фіолетові? Будь обережний, зелений змій починає окупувати твої мозок
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17.05.2022 21:20 Відповісти
А хто злив Херсон не варто повідомляти підозру?
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17.05.2022 21:13 Відповісти
Да поздно все по Херсону. Надо было ещё при Кате гандзюк глушить 5 колону! Там и ранее, до нее говорили многие реальную картину антиукраинскую! Ушел поезд.
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18.05.2022 07:37 Відповісти
Що це за журналіст якого бояться назвати СБУ.
Якщо говорите "А" тоді говоріть все.
Або мовчіть і не робіть вигляд якоїсь діяльності.
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17.05.2022 21:17 Відповісти
Там ще є суддя. Обом по 15 років.
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17.05.2022 21:29 Відповісти
 
 