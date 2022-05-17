Семеро цивільних загинули внаслідок обстрілів Донеччини окупантами, 6 осіб отримали поранення, - ОВА
Війська РФ 17 травня продовжили обстрілювати територію Донеччини, внаслідок чого загинули 7 цивільних осіб, ще 6 - отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 17 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмутському, 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці, 1 у Дробишевому і 1 у Соледарі. Ще 6 людей дістали поранення.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив глава ОВА.
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Степан #519059
показати весь коментар17.05.2022 21:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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