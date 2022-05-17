Швеція й Фінляндія завтра планують офіційно подати заявки на членство в НАТО

Процедура офіційної передачі заявок щодо членства в Північноатлантичному альянсі з боку Фінляндії й Швеції відбудеться в середу, 18 травня, заявили лідери двох країн під час спільної пресконференції у Стокгольмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

"Демократія перемогла", – заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

Він зауважив, що цієї весни ідея фінів відмовитися від нейтрального статусу й приєднатися до НАТО "стала тріумфом демократії", отримавши підтримку переважної частини населення країни.

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон зі свого боку додала, що "сподівається на взаємодію з Туреччиною в питанні НАТО". Таким чином вона прокоментувала заяву президента Реджепа Ердогана, що його країна не підтримає членство Швеції й Фінляндії в Альянсі через санкції проти Туреччини. Крім того, Ердоган звинуватив обидві країни в розміщенні у себе курдських "терористичних організацій".

Читайте також: Байден зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії: Обговорять заявки на членство в НАТО та підтримку України

"Ми з нетерпінням чекаємо двостороннього діалогу з Туреччиною і, звісно, ми також будемо вести двосторонній діалог з іншими членами НАТО під час цього процесу. І як тільки ми будемо в Альянсі, я бачу можливість далі розвивати наші двосторонні відносини", – зауважила Андерссон.

Президент Фінляндії зазначив, що він також залишається "оптимістичним" щодо майбутніх переговорів з Туреччиною, і що за допомогою діалогу "проблема буде вирішена". Він назвав "дуже дивною" нинішню позицію Анкари, оскільки на початку квітня вона "дуже чітко" підтримувала приєднання обох країн до Північноатлантичного альянсу.

Також читайте: "Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - Бербок