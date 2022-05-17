Швеція й Фінляндія завтра планують офіційно подати заявки на членство в НАТО
Процедура офіційної передачі заявок щодо членства в Північноатлантичному альянсі з боку Фінляндії й Швеції відбудеться в середу, 18 травня, заявили лідери двох країн під час спільної пресконференції у Стокгольмі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
"Демократія перемогла", – заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.
Він зауважив, що цієї весни ідея фінів відмовитися від нейтрального статусу й приєднатися до НАТО "стала тріумфом демократії", отримавши підтримку переважної частини населення країни.
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон зі свого боку додала, що "сподівається на взаємодію з Туреччиною в питанні НАТО". Таким чином вона прокоментувала заяву президента Реджепа Ердогана, що його країна не підтримає членство Швеції й Фінляндії в Альянсі через санкції проти Туреччини. Крім того, Ердоган звинуватив обидві країни в розміщенні у себе курдських "терористичних організацій".
"Ми з нетерпінням чекаємо двостороннього діалогу з Туреччиною і, звісно, ми також будемо вести двосторонній діалог з іншими членами НАТО під час цього процесу. І як тільки ми будемо в Альянсі, я бачу можливість далі розвивати наші двосторонні відносини", – зауважила Андерссон.
Президент Фінляндії зазначив, що він також залишається "оптимістичним" щодо майбутніх переговорів з Туреччиною, і що за допомогою діалогу "проблема буде вирішена". Він назвав "дуже дивною" нинішню позицію Анкари, оскільки на початку квітня вона "дуже чітко" підтримувала приєднання обох країн до Північноатлантичного альянсу.
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Bloomberg публикует требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО:
- Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями;
- Отмена эмбарго на поставки оружия;
- Повторное вхождение в программу истребителя F-35;
- Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16;
- Снятие санкций с ЗРС С-400.
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