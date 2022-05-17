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Швеція й Фінляндія завтра планують офіційно подати заявки на членство в НАТО

нато,швеція,фінляндія

Процедура офіційної передачі заявок щодо членства в Північноатлантичному альянсі з боку Фінляндії й Швеції відбудеться в середу, 18 травня, заявили лідери двох країн під час спільної пресконференції у Стокгольмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

"Демократія перемогла", – заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

Він зауважив, що цієї весни ідея фінів відмовитися від нейтрального статусу й приєднатися до НАТО "стала тріумфом демократії", отримавши підтримку переважної частини населення країни.

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон зі свого боку додала, що "сподівається на взаємодію з Туреччиною в питанні НАТО". Таким чином вона прокоментувала заяву президента Реджепа Ердогана, що його країна не підтримає членство Швеції й Фінляндії в Альянсі через санкції проти Туреччини. Крім того, Ердоган звинуватив обидві країни в розміщенні у себе курдських "терористичних організацій".

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"Ми з нетерпінням чекаємо двостороннього діалогу з Туреччиною і, звісно, ми також будемо вести двосторонній діалог з іншими членами НАТО під час цього процесу. І як тільки ми будемо в Альянсі, я бачу можливість далі розвивати наші двосторонні відносини", – зауважила Андерссон.

Президент Фінляндії зазначив, що він також залишається "оптимістичним" щодо майбутніх переговорів з Туреччиною, і що за допомогою діалогу "проблема буде вирішена". Він назвав "дуже дивною" нинішню позицію Анкари, оскільки на початку квітня вона "дуже чітко" підтримувала приєднання обох країн до Північноатлантичного альянсу.

Також читайте: "Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - Бербок

Автор: 

Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976) Нііністе Саулі (86) Андерссон Магдалена (8)


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От так ***** ,нравится-не нравится ,НАТО расширяется ,вообщем ***** знает что делает и всё идёт согласно графика и по плану !
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17.05.2022 21:30 Відповісти
Наш водій сьогодні 4 рази стояв у черзі за паливом. Набрав повний бак та 2 каністри. Переможемо.
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17.05.2022 21:33 Відповісти
- сарказм зараховано ...
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17.05.2022 21:36 Відповісти
если честно то уже *****, нам бы самим продержатся и пидоров прогнать, у меня нет желания жить в росии, я с юга, с нашим презикок, все возмозно.... тоесть настроение отставаивать... но...
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17.05.2022 21:41 Відповісти
... а Баба (Я)рдоган против!
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17.05.2022 21:58 Відповісти
От здесь мне шото нипанятна
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17.05.2022 22:10 Відповісти
ердоганови хотєлкі

Bloomberg публикует требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО:

- Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями;

- Отмена эмбарго на поставки оружия;

- Повторное вхождение в программу истребителя F-35;

- Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16;

- Снятие санкций с ЗРС С-400.
https://t.me/charter97_org/73223
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17.05.2022 23:18 Відповісти
турки ахренелы немножко...
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17.05.2022 23:44 Відповісти
 
 