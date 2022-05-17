Рашисти відмовляються йти до Білогорівки. Знають, що на них там чекає смерть, - Гайдай
Російські окупанти поки не форсують Сіверський Донець.
Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що путлєр особисто розробляє план як це можливо здійснити. Самі рашистські вояки відмовляються йти до Білогорівки, адже знають, що на них там чекає тільки смерть. ЗСУ робить все можливе, аби росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя"
Росіяни зосередилися виключно на Луганщині. Ми наразі форпост, який стримує рашистську навалу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Maksim Perepelitca
показати весь коментар17.05.2022 22:10 Відповісти Посилання
+11 Zamer4 Potolkoff
показати весь коментар17.05.2022 21:35 Відповісти Посилання
+11 Юрий Хорошунов
показати весь коментар17.05.2022 21:52 Відповісти Посилання
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https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-16
Реально только мариуполь и бердянск -все остальное это пока сдерживание наших резервов.
Все правобережье днепра -это в принципе неудерживаемое,особенно Херсон с его антоновским мостом
А вроде недавно совсем обещали Киев за 3 дня взять... .
"Кацапські канали пишуть, що ВСУ вже на околицях Вовчанська.
Ого, так це вже наші Сіверський Донець перейшли у тому місці?"