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Новини Війна
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Рашисти відмовляються йти до Білогорівки. Знають, що на них там чекає смерть, - Гайдай

білогорівка

Російські окупанти поки не форсують Сіверський Донець.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що путлєр особисто розробляє план як це можливо здійснити. Самі рашистські вояки відмовляються йти до Білогорівки, адже знають, що на них там чекає тільки смерть. ЗСУ робить все можливе, аби росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя"

Росіяни зосередилися виключно на Луганщині. Ми наразі форпост, який стримує рашистську навалу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти продовжують стягувати техніку на Луганщину, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+13
. .Путинская пропаганда через "Московский комсомолец" убедительно просит Украину не вторгаться в Россию.
А вроде недавно совсем обещали Киев за 3 дня взять... .
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17.05.2022 22:10 Відповісти
+11
Так на рашистів смерть чекає всюди- і вже не тільки в Україні.
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17.05.2022 21:35 Відповісти
+11
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17.05.2022 21:52 Відповісти
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Так на рашистів смерть чекає всюди- і вже не тільки в Україні.
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17.05.2022 21:35 Відповісти
Так , всі в списках . За злочини прийдеться відповідати
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17.05.2022 21:43 Відповісти
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17.05.2022 21:37 Відповісти
І не мрійте, москалі!
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17.05.2022 21:39 Відповісти
Хз кому верить, по инфе нашего Генштаба, ситуация не такая как на карте
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17.05.2022 21:41 Відповісти
В смысле? А какая? Американский ресурс как раз слегка работает в нашу пользу, чем в пользу орков.
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17.05.2022 21:44 Відповісти
Ну гайдай говорил что откинули орков от Боровского, а на карте оно закрашено
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17.05.2022 21:45 Відповісти
Додик, сколько тебе цапы платят за ипсо ихнее. Шел бы ты за срусским кораблем в то плаванье, которое устроили ему нептуны
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17.05.2022 21:48 Відповісти
а не проще ли самому зайти по указанному адресу и почитать сопроводиловку к этим картам?
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-16
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17.05.2022 22:12 Відповісти
Карта на 16 мая, сегодня 18-е
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18.05.2022 15:13 Відповісти
В українській м'ясорубці згине московська орда !!!))))
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17.05.2022 21:44 Відповісти
І так по всіх кольорах веселки.
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17.05.2022 23:12 Відповісти
А що таке? Не хочуть бути біогумусом,?
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17.05.2022 21:37 Відповісти
Ничего они не отказались, просто водители танков, БМД и БМП постоянно сбегают. Завтра отловят всех сбежавших и "по плану" двинут на переправу...
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17.05.2022 21:41 Відповісти
На переплаву )
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17.05.2022 21:45 Відповісти
Перемога, ми в курсі. Що в реалі?
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17.05.2022 21:43 Відповісти
Тю, якщо там жаби квакають, то це не означає кацапське середовище. Чиим більше здохне - тим краще.
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17.05.2022 21:45 Відповісти
Нагадує рідні мокшанські болота!!!)))
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17.05.2022 21:51 Відповісти
ну так заминируйте там все броды тотально
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17.05.2022 21:50 Відповісти
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17.05.2022 21:52 Відповісти
Якщо б не зайва хромосома, то вони б відмовилися йти до України з самого початку...
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17.05.2022 21:55 Відповісти
Так пусть ***** сам идёт форсировать
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17.05.2022 21:56 Відповісти
На сході буде форпост поки рашисти не освоять Херсон и південь, зробивши з нього недоступну фортецю.
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17.05.2022 21:57 Відповісти
Не сделают-слишком длинная логистика снабжения,"владения" вытянуты и растянуты -что б оборонить надо полкацапской армии постоянно держать (см.растянутую логистику).
Реально только мариуполь и бердянск -все остальное это пока сдерживание наших резервов.
Все правобережье днепра -это в принципе неудерживаемое,особенно Херсон с его антоновским мостом
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17.05.2022 22:54 Відповісти
И чего им на смерть идти.... Они сидят в Попасной, которую Гайдай и сдал.
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17.05.2022 21:57 Відповісти
. .Путинская пропаганда через "Московский комсомолец" убедительно просит Украину не вторгаться в Россию.
А вроде недавно совсем обещали Киев за 3 дня взять... .
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17.05.2022 22:10 Відповісти
Як відмовляються йти до Біло горівки?
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17.05.2022 23:32 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13954 Олег Шарп :
"Кацапські канали пишуть, що ВСУ вже на околицях Вовчанська.

Ого, так це вже наші Сіверський Донець перейшли у тому місці?"
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18.05.2022 00:01 Відповісти
 
 