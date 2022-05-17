Перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій очікуємо всередині літа, - Малюська
Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських партій Міністерство юстиції подасть судовий позов про заборону таких партій до апеляційного суду у Львові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Найгучніша партія, яку розглядатиме суд, - це, безумовно, ОПЗЖ. У нас є необхідна доказова база. Тобто ми керуємося не лише рішенням РНБО, а ще й маємо докази їхньої проросійськості. Очікуємо, що такий судовий розгляд буде досить швидким. Тому що закон, ухвалений Верховною Радою, встановлює дуже стислі строки для розгляду справи судом: максимум один місяць як для установ першої інстанції, так і апеляційної. Відповідно, якщо Львівський адміністративний апеляційний суд дотримається строків, встановлених законом, – вже всередині цього літа ми матимемо перші результати по кільком проросійським партіям", - зазначив міністр.
Щодо ОПЗЖ – за наявності позитивного рішення суду партія припинять своє існування і буде виключена з реєстру політичних партій України, додав Малюська.
При цьому він запевнив, що навіть, поки рішення суду не вступить у дію, функціонувати проросійські партії в Україні не зможуть.
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БЕСПРЕДЕЛ
Слуги народу довго не називали росію учасником конфлікту, а хтось казав що росіяни просто пєрєдвігають граніцу.
...також представників окупаційної адміністрації рф, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі люди» . На передвиборчих дебатах теж хтось казав про повстанців.
Але не заборонять.
А нічого - шо український народ їх усіх вже послав...
По курсу військового російськового корабля
Слава українській нації !
Сметрь ворогам !