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Новини
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Перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій очікуємо всередині літа, - Малюська

опзж

Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських партій Міністерство юстиції подасть судовий позов про заборону таких партій до апеляційного суду у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Найгучніша партія, яку розглядатиме суд, - це, безумовно, ОПЗЖ. У нас є необхідна доказова база. Тобто ми керуємося не лише рішенням РНБО, а ще й маємо докази їхньої проросійськості. Очікуємо, що такий судовий розгляд буде досить швидким. Тому що закон, ухвалений Верховною Радою, встановлює дуже стислі строки для розгляду справи судом: максимум один місяць як для установ першої інстанції, так і апеляційної. Відповідно, якщо Львівський адміністративний апеляційний суд дотримається строків, встановлених законом, – вже всередині цього літа ми матимемо перші результати по кільком проросійським партіям", - зазначив міністр.

Щодо ОПЗЖ – за наявності позитивного рішення суду партія припинять своє існування і буде виключена з реєстру політичних партій України, додав Малюська.

При цьому він запевнив, що навіть, поки рішення суду не вступить у дію, функціонувати проросійські партії в Україні не зможуть.

Також читайте: Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Автор: 

заборона (1466) партія (371) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+6
яке позорище. скільки смертей, мук, біди - а вони в жопидло шуфричу зазирають.
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17.05.2022 21:46 Відповісти
+4
шуфрич со вчерашнего для в Австрии как многодетный АтЭць. вот так, ребятки, вот так.
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17.05.2022 21:57 Відповісти
+3
правильно. во время войны. летом. какого года? да что же происходит, ***** )
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17.05.2022 21:46 Відповісти
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Якщо у Львові то не сумнівається.
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17.05.2022 21:45 Відповісти
Оказывается "СЛУГИ"во время ВОЙНЫ ,ТЕРРОРА РАШИСТОВ ДО СИХ ПОР ,ЗАНИМАЮТСЯ "ВЕЛИКИМ КРАДИВНИЦТВОМ"‼️На ЗСУ волонтеры бронижилеты СОБИРАЮТ а ДЕРЬМАКИ с КАЛАМОЙСКИМ НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ ‼️ )) сегодня рассказал Княжицкий

БЕСПРЕДЕЛ
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17.05.2022 22:16 Відповісти
правильно. во время войны. летом. какого года? да что же происходит, ***** )
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17.05.2022 21:46 Відповісти
Як що у призедента свій (карманний) прокурор, так що папріколу хоть паржом. Лішби нье стрілялі.
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17.05.2022 21:54 Відповісти
яке позорище. скільки смертей, мук, біди - а вони в жопидло шуфричу зазирають.
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17.05.2022 21:46 Відповісти
шуфрич со вчерашнего для в Австрии как многодетный АтЭць. вот так, ребятки, вот так.
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17.05.2022 21:57 Відповісти
я если хочу дать соседу в *****, если он снова обсыкает подъезд - я это делаю без суда и следствия. намЬёк понятен, чиновники от боХа?
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17.05.2022 21:47 Відповісти
Зрозуміло лише рівень твого сприйняття реальності.
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17.05.2022 21:59 Відповісти
реальность? дядя, реальность такова, что вчера, в 5 утра над головой пролетела в западном направлении ракета, *****, как дом огромная. где это ****** ПРО? вот тебе реальность.
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17.05.2022 22:01 Відповісти
а ты думал, для чего же ещё?
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17.05.2022 22:30 Відповісти
А в Кривом Роге заставляют учителей подписывать петицию о переименовании проспекта Гагарина в проспект Павлова (убитого пророссийского мера с откровенно пророссийскими депутатами с Блока Павлова). Да, проспект Гагарина нужно переименовать, но именем патриота!!!
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17.05.2022 21:51 Відповісти
это к вилкулу вопрос. опзж должно быть запрещено - ВЧЕРА. павлов - из этих голубей.
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17.05.2022 21:56 Відповісти
бужанський, дубінський, дмитрук, шевченко, гетьманцев... Невже діяльність цих персонажів не достатня, щоб назвати зе-команду - прорашисткою партією?!!
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17.05.2022 21:58 Відповісти
для цього ж не треба проросійську партію утворювати.
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17.05.2022 21:58 Відповісти
мене вже не цікавить опзж, мене цікавить нововишкрябана платформа за мир бойка.
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17.05.2022 21:59 Відповісти
Партії рохігнати,а затятих апологетів на нари,в уранові копальні з обушком,за миску баланди!!!)))
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17.05.2022 22:02 Відповісти
эти твари собираются летом разбираться
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17.05.2022 22:11 Відповісти
А кто решает что партия проросийская? Если партия сдала без боя полстраны росии, она считается проросийской?
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17.05.2022 22:18 Відповісти
-виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
Слуги народу довго не називали росію учасником конфлікту, а хтось казав що росіяни просто пєрєдвігають граніцу.

...також представників окупаційної адміністрації рф, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі люди» . На передвиборчих дебатах теж хтось казав про повстанців.
Але не заборонять.
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18.05.2022 00:16 Відповісти
Навіщо ви так спішите ???
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17.05.2022 22:28 Відповісти
О, супер, нехай ще два місяці поганять, плюють, ненавидять мене і тебе.
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17.05.2022 22:33 Відповісти
Під час війни це треба швидше робити. І кардинально.
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17.05.2022 22:52 Відповісти
Необхідно позбуватися колаборантів, причому, найжорсткішим чином, а не втирати населенню про заборону їхніх партій. Вони сьогодні називаються ********, - завтра Муха Цеце і продовжуть завдавати шкоди Україні.Вони не повинні обіймати будь-які посади в держустановах,органах влади,ключових єкономічних сферах.
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17.05.2022 23:51 Відповісти
Так, покарання мають бути жорстокі, і наочні, "в назіданіє", бо чудово відомо, що ця категорія сміття - дуже сцяклива. А коли у нас дєрьмократія типу законів Савченко, коли навідник обстрілів по Маріуполю в 2015 виходить через чотири роки в СІЗО... Що тут ще казати! Колаборантів за таких обставин буде завжди маса. Лише жорстокість. І не треба скігліти, що захід засудить. Ні, висловить занепокоєння, як вбивством 25000 маріупольців, замість закрити небо над Україною.
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18.05.2022 08:47 Відповісти
Я якже без суду заборонили? Коли ще й закону не було.
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18.05.2022 00:19 Відповісти
Є демократія, і є військова демократія. Чому відносно зрадників і ворожих агентів під час війни, справи розглядаються по законам демократії мирного часу? США відразу після Пепл зарбору згребои усіх японців, і до таборів. Після війни негайно відпустили і вибачилися. Бо демократична (у мирний час) країна.
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18.05.2022 07:13 Відповісти
Суд - ?
А нічого - шо український народ їх усіх вже послав...
По курсу військового російськового корабля
Слава українській нації !
Сметрь ворогам !
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18.05.2022 07:31 Відповісти
 
 