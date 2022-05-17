Уряд розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн, - Шмигаль
На засіданні 17 травня Кабмін розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.
"Виплати також зможуть отримати наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території. Разом з ООН, Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією з міграції ми запустили проекти, які допоможуть нашим громадянам, які найбільше постраждали від війни", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Щоб отримати виплати, треба подати заявку в "єДопомогу" (edopomoga.gov.ua). Згодом це можна буде зробити і через Дію.
Топ коментарі
+9 Alex Smith #322835
показати весь коментар17.05.2022 22:01 Відповісти Посилання
+7 Oleh Pos
показати весь коментар17.05.2022 21:56 Відповісти Посилання
+6 Igor 1 #498111
показати весь коментар17.05.2022 22:07 Відповісти Посилання
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руська погань пропонує аби на окуповані території більше грошей направлялось?
З якого фронту на передок запрошуєте?
ще 6500 не виплатили гоміки зеленоморді
За то в ТРО ЗСУ 42 тыс грн, ЗСУ на передке 120 тыс грн.
Та задрали уже с этой Дией!!!
А сусідка, яка з Києва не виїжджала, майже тиждень сиділа на сухарях бо магазини були зачинені, а ті які працювали то були порожні, бо в перший день війни, ті хто втікав з Києва вимели в магазинах все. Два тижні сиділа в страху, одна на поверсі коли по місту ловили диверсантів. Коли стало трохи спокійніше і в магазинах з'явились продукти, купувала і носила на блокпост теробороні. Також перерахувала 10 тис грн на армію. Таким як вона 2,2 - 2,5 тис не положено. Місяць на роботу не ходила, бо її контора не працювала, подала заявку на 6,5 тис але їй відмовили, сказали не положено.
А людям що приймали біженців обіцяли по 450 грн за кожного. Коли справа дійшла до виплати то в сільській раді сказали, що виплати не буде, бо хата не приватизована. А по селах хати приватизовані в одиниць. Бо більшість будувала їх ще за радянських часів чи на початку 90-х і тоді не вимагали приватизацію. Райархітектура давала дозвіл, затверджувала план і на цьому все. Тепер коли почали вимагати приватизацію потрібно виготовляти всі документи, БТІ і т. ін, а це коштує 10+ тисяч, яких у селян, переважно пенсіонерів не має. На них і вирішила зелена влада зекономити.
Жити біженцям в неприватизованих хатах можна було, а коли дійшло до оплати то знайшли де можна віджати собі в кишені.