Уряд розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн, - Шмигаль

На засіданні 17 травня Кабмін розширив перелік громадян, які можуть щомісяця претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

"Виплати також зможуть отримати наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території. Разом з ООН, Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією з міграції ми запустили проекти, які допоможуть нашим громадянам, які найбільше постраждали від війни", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Щоб отримати виплати, треба подати заявку в "єДопомогу" (edopomoga.gov.ua). Згодом це можна буде зробити і через Дію.

итайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадив для постачання пального в Україну "коридори солідарності", - Шмигаль