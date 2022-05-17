З початку доби на Донбасі відбито 12 атак ворога, знищено 19 одиниць техніки окупантів і 10 повітряних цілей, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 17 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку. В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина).

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ); 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".