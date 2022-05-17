УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4657 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 710 7

З початку доби на Донбасі відбито 12 атак ворога, знищено 19 одиниць техніки окупантів і 10 повітряних цілей, - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 17 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку. В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина).

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ); 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).

Читайте також: Донбас залишається основною мішенню для окупантів, - Зеленський

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".

Автор: 

Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер, потішили. Дякую!
показати весь коментар
17.05.2022 22:01 Відповісти
крутий замес іде... Якщо до ранку не буде здано території...
показати весь коментар
17.05.2022 22:11 Відповісти
де?
показати весь коментар
17.05.2022 22:14 Відповісти
відповів нижче.
показати весь коментар
17.05.2022 22:19 Відповісти
то дві, то дванадцять 👀
показати весь коментар
17.05.2022 22:11 Відповісти
судячи з того, що цією інфою наш Генштаб через три години обновив своє вечірнє зведення станом на 21:00 (раніше вистачало зведення о 18:00) - то зараз, сьогодні, наступила кризова пора боїв на Донбасі в зоні ООС...

Дай, Боже, нашим встояти... а ще краще - перейти в контру зі звільненням раніше зданих територій.
показати весь коментар
17.05.2022 22:18 Відповісти
Це кожен день публікується.
показати весь коментар
17.05.2022 22:31 Відповісти
 
 